Psychology: చాలామంది వేగంగా తినడం అలవాటు చేసుకుంటారు. నిదానంగా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని మన పెద్దలు పూర్వకాలంలో చెబుతుండేవారు. ముద్ద 30 సార్లు నమిలితే సరిగ్గా జీర్ణం అవుతుందని అమ్మమ్మలు చెప్పడం మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే కొంతమంది మాత్రం గబగబా వేగంగా తినేస్తారు. ఇలా తినడం వెనుక ఒక సైకాలజీ దాగి ఉందని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వీరికి గోల్స్ పైనే దృష్టి ఎక్కువ:
త్వరగా తినేవాళ్లు ఏ పనినైనా చకచకా పూర్తి చేయడానికే చూస్తారు. భోజనాన్ని ప్రశాంతంగా ఆస్వాదించడం కంటే, "త్వరగా తినేసి తదుపరి పనిలోకి వెళ్లాలి" అనే టార్గెట్ మోడ్లోనే ఉంటారు. వీరికి పనులు వేగంగా పూర్తి చేయడమంటే చాలా ఇష్టం.
పేషెన్స్ తక్కువ:
వీరికి వేచి చూడటం అస్సలు నచ్చదు. క్యూ లైన్లలో నిలబడాలన్నా, స్లోగా సాగే మీటింగ్స్లో కూర్చోవాలన్నా కాస్త విసుగు పడతారు. ఈ తొందరపాటే వారి తినే విధానంలోనూ కనిపిస్తుంది. ఏ హడావుడి లేకపోయినా అలవాటు ప్రకారం వేగంగానే తింటారు.
ప్రశాంతత కంటే పనులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం:
తింటున్నప్పుడు కూడా వీరి మైండ్ తర్వాతి పనుల గురించే ఆలోచిస్తుంటుంది. ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తూనో, ఈమెయిల్స్ చూస్తూనో లేదా తర్వాతి ప్లాన్స్ వేస్తూనో తింటుంటారు. దీనివల్ల పనులు వేగంగా పూర్తయినా,ప్రశాంతంగా ప్రెజెంట్ మూమెంట్ను ఎంజాయ్ చేయలేకపోతారు.
కడుపు నిండిందో లేదో వెంటనే తెలియదు:
మనం తిన్నాక కడుపు నిండింది అని మెదడుకి సిగ్నల్ వెళ్లడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. వీళ్లు స్పీడ్గా తినేయడం వల్ల, ఆ సిగ్నల్ మెదడుకి అందేలోపే అవసరానికంటే ఎక్కువ తినేస్తుంటారు. వీరికి కంట్రోల్ లేకపోవడం అని కాదు, బాడీ ఇచ్చే సంకేతాల కంటే వీరి వేగమే ఎక్కువగా ఉంటుంది!
బిజీ లైఫ్కి త్వరగా అలవాటు పడతారు:
ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పని ఉండే బిజీ వాతావరణంలో వీళ్లు చాలా ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవుతారు. అయితే, ఆఫీస్ బ్రేక్ టైమ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల వచ్చిన ఈ అలవాటు, ఆఖరికి వీకెండ్స్లో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా తిననివ్వకుండా స్పీడ్గానే తినేలా చేస్తుంది.
తింటున్న ఆహారాన్ని ఆస్వాదించరు:
ఫుడ్ కలర్, రుచి, కరకరలాడే టెక్స్చర్ను ఆస్వాదిస్తూ తినడాన్ని మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అంటారు. కానీ స్పీడ్గా తినేవాళ్లు భోజనం పూర్తి చేసే ధ్యాసలోనే ఉంటారు తప్ప, ఆ ఆహారాన్ని సరిగ్గా ఆస్వాదించలేరు.
రోజూవారీ పనులు, పరిస్థితులే కారణం :
వేగంగా తినడానికి కేవలం వారి క్యారెక్టర్ ఒక్కటే కారణం కాకపోవచ్చు. చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అలవాట్లు, ఆఫీస్లో తక్కువ లంచ్ టైమ్ ఉండటం, లేదా చిన్న పిల్లలను చూసుకోవడం వంటి అనేక పరిస్థితుల వల్ల కూడా ఈ అలవాటు వచ్చి ఉండవచ్చు.
ఇది కేవలం ఒక చిన్న అలవాటు మాత్రమే:
ప్లేట్ ఖాళీ చేసే స్పీడ్ని బట్టి ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయలేం. ఇది వారి రోజువారీ ప్రవర్తనలో ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు కొంచెం నెమ్మదిగా తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది, తినే ఫుడ్ను హ్యాపీగా ఎంజాయ్ కూడా చేయవచ్చు.
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