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స్పీడ్‌గా తింటున్నారా? అయితే సైకాలజీ ప్రకారం మీరు ఎలాంటి వారో తెలుసుకుందాం..!!

Psychology: చాలామంది వేగంగా తినడం అలవాటు చేసుకుంటారు. నిదానంగా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిదని మన పెద్దలు పూర్వకాలంలో చెబుతుండేవారు. ముద్ద 30 సార్లు నమిలితే సరిగ్గా జీర్ణం అవుతుందని అమ్మమ్మలు చెప్పడం మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే కొంతమంది మాత్రం గబగబా వేగంగా తినేస్తారు. ఇలా తినడం వెనుక ఒక సైకాలజీ దాగి ఉందని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అదేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:45 PM IST
స్పీడ్‌గా తింటున్నారా? అయితే సైకాలజీ ప్రకారం మీరు ఎలాంటి వారో తెలుసుకుందాం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్పీడ్‌గా తింటున్నారా? అయితే సైకాలజీ ప్రకారం మీరు ఎలాంటి వారో తెలుసుకుందాం..!!
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