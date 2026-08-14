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మీ కోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారా? ఈ 5 సైకాలజీ టెక్నిక్స్‌తో సైలెంట్‌గా నోళ్లు మూయించండి..!!

Psychology Tips:  మనలో చాలామందికి ఆఫీసులోనో, స్నేహితుల సర్కిల్‌లోనో లేదా బంధువుల్లోనో ఎవరో ఒకరు ఎదురవుతూనే ఉంటారు. మన బలహీనతలు  ఏంటో వాళ్లకు బాగా తెలుసు. సరిగ్గా ఎక్కడ గిల్లితే మనకు నషాలానికి కోపం వస్తుందో, ఏ మాటతో రెచ్చగొట్టవచ్చో వాళ్లకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:15 PM IST
మీ కోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారా? ఈ 5 సైకాలజీ టెక్నిక్స్‌తో సైలెంట్‌గా నోళ్లు మూయించండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మీ కోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారా? ఈ 5 సైకాలజీ టెక్నిక్స్‌తో సైలెంట్‌గా నోళ్లు మూయించండి..!!
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