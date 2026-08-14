Psychology Tips: మనలో చాలామందికి ఆఫీసులోనో, స్నేహితుల సర్కిల్లోనో లేదా బంధువుల్లోనో ఎవరో ఒకరు ఎదురవుతూనే ఉంటారు. మన బలహీనతలు ఏంటో వాళ్లకు బాగా తెలుసు. సరిగ్గా ఎక్కడ గిల్లితే మనకు నషాలానికి కోపం వస్తుందో, ఏ మాటతో రెచ్చగొట్టవచ్చో వాళ్లకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుంది.
వారు అలా ప్రొవోక్ చేయగానే మనం ఎమోషనల్ అయిపోయి, బిపి పెంచుకుని అరిచేస్తుంటాం. కానీ ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి.. మీరు కంట్రోల్ తప్పి రియాక్ట్ అయ్యారంటే, అవతలి వాళ్ల ప్లాన్ పండినట్లే! మరి ఎదుటివారు ఎంత రెచ్చగొట్టినా కించిత్ కూడా సహనం కోల్పోకుండా, చాలా కూల్గా, క్లాస్గా పరిస్థితులను డీల్ చేయాలంటే 5 పవర్ఫుల్ సైకలాజికల్ టెక్నిక్స్ పాటించాలి. అవేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
1. దూరంగా నిలబడి నాటకంలా చూడటం:
ఎవరైనా మిమ్మల్ని మాటలతో రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఆ ఎమోషనల్ వలలో మునిగిపోకూడదు. కొంచెం దూరం నుంచి థియేటర్లలో సినిమా చూస్తున్నట్లుగా ఆ రచ్చను గమనించాలి."ఈ గొడవ తాత్కాలికం మాత్రమే.. ఎదుటివారి మాటలు నా వ్యక్తిత్వాన్ని లేదా నా విలువను తగ్గించలేవు" అని మీకు మీరు మనసులో చెప్పుకోవాలి. ఎదుటివారు అరుస్తున్నా, విసిగిస్తున్నా మీరు ఒక మూడో వ్యక్తిలా (సాక్షిగా) చూడటమే తప్ప, ఆ మాటలను మనసుకు తీసుకోకూడదు. ఈ మైండ్ఫుల్నెస్ను అలవాటు చేసుకుంటే, ఎంత పెద్ద ఘర్షణనైనా నవ్వుతూ, సింపుల్గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు.
2. '4-7-8' డీప్ బ్రీథింగ్ టెక్నిక్:
ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేయగానే మన శరీరం వెంటనే స్పందిస్తుంది. గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, చేతులు వణకడం, ముఖం ఎర్రబడటం జరుగుతాయి. సైకాలజీలో దీనిని 'ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్' మోడ్ అంటారు. ఈ స్థితిలో మెదడు సరిగ్గా ఆలోచించలేదు. అందుకే ఆ సమయంలో వెంటనే సమాధానం చెప్పకూడదు.
ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి 4-7-8 టెక్నిక్ వాడాలి:
4 సెకన్లు: ముక్కు ద్వారా నిదానంగా గాలి పీల్చుకోవాలి.
7 సెకన్లు: ఆ పీల్చిన గాలిని ఊపిరితిత్తుల్లోనే ఆపాలి.
8 సెకన్లు: నోటి ద్వారా గాలిని నిదానంగా బయటకు వదలాలి.
ఇలా రెండు మూడసార్లు చేస్తే మీ నెర్వస్ సిస్టమ్ వెంటనే శాంతిస్తుంది. బ్రెయిన్ మళ్లీ లాజికల్గా ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తుంది.
3. అవతలి వ్యక్తి ఉద్దేశాన్ని ప్రశ్నించడం:
ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే "వీడు కావాలనే నన్ను టార్గెట్ చేశాడు, నన్ను అవమానించాడు" అని మనం త్వరగా నిర్ణయానికి వచ్చేస్తాం. కాస్త కోణాన్ని మార్చి ఆలోచించడమే CBT టెక్నిక్.
"బహుశా ఈ రోజు వాడికి మూడ్ బాలేదేమో" లేదా "నేను చెప్పిన విషయం వాడికి సరిగ్గా అర్థం కాలేదేమో" అని పాజిటివ్గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇంకా వీలైతే, చాలా ప్రశాంతమైన గొంతుతో.. "అసలు నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ మాట అన్నావు?" అని నేరుగా అడగాలి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నే ఎదుటివారిని డిఫెన్సివ్లోకి నెట్టేస్తుంది, సంభాషణ మీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది.
4. గ్రే రాక్ థియరీ - 'నో రియాక్షన్' పాలసీ :
కొందరు కావాలనే ఇతరులతో గొడవలు పెట్టుకోవడానికి, వారి ఎమోషన్లను చూసి ఆనందించడానికి ట్రై చేస్తారు. వాళ్లకు కావలసింది మీ కోపం, మీ రియాక్షన్ మాత్రమే.
అందుకే అలాంటి వారి ముందు మీరు ఒక బండరాయిలా మారాలి. ముఖంలో ఎలాంటి హావభావాలు చూపించకూడదు. వాళ్లు ఏమన్నా సరే.. "ఓహో", "సరే చూద్దాం", "అవునా" అని చాలా నిరసనగా, బోరింగ్గా ఆన్సర్లు ఇవ్వాలి. వాళ్లు ఆశించే డ్రామా లేదా ఆజ్యం మీ నుంచి లభించకపోతే, ఆ మంట దానంతట అదే చల్లారిపోతుంది. నెగిటివ్ పీపుల్ను వదిలించుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన మార్గం.
5. మీ ఎమోషన్కు ఒక 'పేరు' పెట్టడం:
కోపం లేదా నైరాశ్యం ఆవహించినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. మనసులోనే "ప్రస్తుతం నాకు కోపం వస్తోంది" లేదా "నాకు తీవ్రమైన ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తోంది" అని స్పష్టంగా గుసగుసలాడాలి. లాజికల్ సైకాలజీ ప్రకారం.. మన భావోద్వేగానికి ఒక పేరు పెట్టి గుర్తించినప్పుడు, దాని తీవ్రత సగానికి సగం తగ్గిపోతుంది. "వాడు నా గురించి అలా మాట్లాడాడు కాబట్టి నేను ఆవేశపడాలి" అని కథలు అల్లుకోకుండా, కేవలం మీ మానసిక స్థితిని గుర్తించండి చాలు. ఇది మీ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ను స్లో చేసి, రీజనింగ్/లాజికల్ బ్రెయిన్ను యాక్టివేట్ చేస్తుంది.
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