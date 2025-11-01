Pudina: పుదీనాతో రుచి మాత్రమే కాదు.. కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కూడా..!

Pudina Health Benefits: ఉదయం పుదీనా వంటలో వినియోగిస్తాం. ఇది ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. హెయిర్ ఫోలికల్స్ ఆరోగ్యంగా మార్చడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు రక్త సరఫరా అని కూడా మెరుగు చేసి కుదుళ్లకు మంచి డిటాక్సిఫికేషన్ చేస్తుంది. అయితే రెగ్యులర్గా పుదీనా తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి తెలుసుకుందాం..
పుదీనా రక్తనాళాలకు మంచి ఉపశమనం అందించి కుదుళ్లకు మంచి రక్త సరఫరాను కూడా అందిస్తుంది. ఇది జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. పుదీనా జుట్టు కుదుళ్లను మందంగా, బలంగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ పుదీనాలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది కుదుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా సహాయపడుతుంది. చుండ్రు తగ్గిపోతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కుదుళ్లకు కూడా సహాయపడుతుంది. పుదీనాతో ఆయిల్ లేదా ప్యాక్ వేసుకోవటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పుదీనాలో విటమిన్ ఏ, సీ, క్యాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. ఇది జుట్టుకు మంచి పోషణ అందిస్తాయి.
కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మంచి డిటాక్సిఫికేషన్ అందిస్తుంది. జుట్టుపై ఉండే అదరపు నూనెను కూడా ఇది గ్రహించేస్తుంది. తద్వారా జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా పెరుగుతుంది. ఇందులో బలమైన అరోమా కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల చుండ్రు సమస్య తగ్గిపోతుంది. ఇన్ఫెక్షన్లను తొలగిస్తుంది. పుదీనాను పేస్టు రూపంలో వేసుకోవచ్చు. నిమ్మరసంతో కలిపి మంచి ప్యాక్ వేసుకోవచ్చు లేదా పుదీనానులోని సారాన్ని ఆయిల్ లో వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు చిన్న మంటపై వేడి చేసి అప్లై చేయవచ్చు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
