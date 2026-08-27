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మీ సోదరులకు రాఖీ ఈ సమయంలో కడితే శ్రేష్టం అంటున్నారు పండితులు..!!

Best Time To Tie Rakhi: రాఖీ కట్టుకునేందుకు అనుకూలమైనప్పటికీ ఉదయం 5.30గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల మధ్య సమయం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:15 PM IST
మీ సోదరులకు రాఖీ ఈ సమయంలో కడితే శ్రేష్టం అంటున్నారు పండితులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మీ సోదరులకు రాఖీ ఈ సమయంలో కడితే శ్రేష్టం అంటున్నారు పండితులు..!!
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