/మీ సోదరులకు రాఖీ ఈ సమయంలో కడితే శ్రేష్టం అంటున్నారు పండితులు..!!

Best Time To Tie Rakhi: రక్షాబంధన్ పండగకు మన పురాణాల్లో ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సోదర సోదరీమణుల మధ్య ఉన్న అనురాగానికి, ఆత్మీయతకు ఈ రాఖీ పండగ ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. శ్రీక్రుష్ణుడి వేలికి గాయమైనప్పుడు ద్రౌపది తన చీర కొంగును చింపి కట్టిన ఘట్టం.. అదే విధంగా రాక్షసులతో యుద్ధంలో ఇంద్రుడి విజయానికై ఆయన భార్య శచీదేవి రక్షను కట్టిన ఉదంతం రక్షాబంధన్ మహాత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఈ ఆచారం కేవలం తోబుట్టువులకే పరిమితం కాలేదు.. ఒకరి రక్షణకు మరొకరు అండగా ఉంటామని ఇచ్చే మాటగా కాలక్రమేణా ఆచరణలోకి వచ్చింది.
ప్రముఖ పండితులు అంజనీ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27వ తేదీన పౌర్ణమి తిథి ప్రారంభమైనప్పటికీ.. మన ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం.. సూర్యోదయ తిథినే ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు. అందువల్ల ఆగస్టు 28వ తేదీన రక్షాబంధన్ పండగను జరుపుకోవడం అత్యంత శ్రేష్టమని పండితులు కూడా సూచిస్తున్నారు. ఆ రోజు రోజంతా రాఖీ కట్టుకునేందుకు అనుకూలమైనప్పటికీ ఉదయం 5.30గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల మధ్య సమయం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ నిర్ణీత ముహూర్తంలో సోదరి తన సోదరుడి కుడి చేతికి కడితే.. ఆయన ఆయురారోగ్యాలు, ఉన్నతిని కాంక్షించాలని స్పష్టం చేశారు.
రాఖీ కట్టే సమయంలో భద్రకాలాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకోవడం ముఖ్యమని పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య సంప్రదాయాలు చెబుతున్నాయి.
“భద్రాయాం ద్వే న కర్తవ్యే శ్రావణీ ఫల్గుణీ తథా”
ముహూర్త మార్తాండ
భద్ర ఎవరు?
హిందూ పురాణాలు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, భద్ర సూర్య భగవానుడి కుమార్తె. శని సోదరి. భద్రకు అగ్ని తత్వం ఉంటుందని ప్రభావంలో శుభకార్యాలు చేయడం తగదని నమ్ముతుంటారు. అందువల్ల, రక్షాబంధన్ రోజున భద్ర ప్రభావంలో ఉంటే, ఆ కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత మాత్రమే రాఖీ కట్టాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
భద్ర మాసంలో రాఖీ ఎందుకు కట్టకూడదు?
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, భద్ర మాసాన్ని శుభకార్యాలకు అశుభ సమయంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా రక్షాబంధన్ వంటి పవిత్ర పండుగ నాడు రాఖీ ఎప్పుడు కట్టాలి అని నిర్ణయించేటప్పుడు, భద్ర మాసాన్ని నివారించాలని చెబుతారు. అయితే, ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. భద్ర అనేది ఒక నిర్దిష్ట సమయం. దానిని భద్ర మాసం అని పిలవడం సరికాదు. పౌర్ణమి రోజున భద్ర వచ్చినప్పుడు, క్యాలెండర్ ఆధారంగా దానిని నిర్ణయిస్తారు.
పురాణాలలో శూర్పణఖ మరియు రావణుడి కథ ఉందా?
రక్షాబంధన్కు సంబంధించిన కొన్ని ప్రసిద్ధ కథలలో రావణుడు, శూర్పణఖ భద్ర కథను ప్రస్తావిస్తుంటారు. భద్రా మాసంలో రాఖీ కట్టడం రావణుడి కుటుంబానికి దురదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టిందని పురాణాల కథలు చెబతుున్నాయి. అయతే ఈ కథనం ప్రకారం ప్రధాన పురాణ గ్రంథాల్లో స్పష్టంగా నిర్ధారించిన కథకగా కాకుండా ప్రజల్లో ప్రచారంలో ఉన్న రాక్షాబంధన్ సంప్రదాయ కథనంగా చూడటం మంచిది. అందువల్ల దీన్ని ఖచ్చితమైన చారిత్రక లేదా శాస్త్రోక్త వాస్తవంగా కూడా ఒక విశ్వాసంగా పరిగణించాలి.
భద్రకాలంలో ఏ శుభకార్యాలు చేయకూడదు?
జ్యోతిష్య సంప్రదాయాల ప్రకారం, భద్రా మాసంలో ముఖ్యమైన శుభకార్యాలను ప్రారంభించకుండా ఉండటం మంచిదిగా భావిస్తారు. ప్రత్యేకంగా, వివాహం, నిశ్చితార్థం, నామకరణం తలనీలాలు తీయడం వంటి కర్మకాండలు, కొత్త ఇంటికి శంకుస్థాపన, భూమి పూజ, గృహ ప్రవేశం, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం, కొత్త దుకాణం లేదా సంస్థను తెరవడం మొదలైన శుభకార్యాలు చేయకూడదు. భద్రా మాసంలో ఇటువంటి కార్యకలాపాలను నివారించడానికి సరైన సమయాన్ని ఎంచుకోవాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
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