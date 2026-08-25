/రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు 2026..అన్నాచెల్లెళ్లు ప్రేమను చాటే Whats app, SMS, Facebook 20+ Wishes మీకోసం..!!

Raksha Bandhan Wishes Telugu 2026: రాఖీ కట్టే ఆ చిన్న క్షణంలో జీవితాంతం గుర్తుండే ప్రేమ దాగి ఉంటుంది. చిన్న నాటి అల్లర్లు, గొడవలు, ఆటపాటల నుంచి పెద్దయ్యాక ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలించేంత వరకు అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి. ఈ బంధానికి ప్రేమ, ఆప్యాయత, రక్షణకు ప్రతీకగా జరుపుకునే వేడుకే రక్షాబంధన్. ఈ సందర్భంగా మీ సోదరుడు, సోదరికి పంపించేందుకు కొన్ని అందమైన, మనస్సును హత్తుకునే రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షల సందేశాలు మీ కోసమే..!!
అన్న, తమ్ముడి కోసం రక్షాబంధన్ స్పెషల్ విషేస్..!
1. ఎన్ని జన్మలెత్తినా నువ్వే నా అన్నయ్యగా పుట్టాలని కోరుకుంటూ.. అన్నయ్య నీకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు!
2. నా చిన్ననాటి అల్లరి, కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలిచిన నా ప్రియమైన సోదరుడికి రక్షాబంధన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు!
3. నీ ప్రేమానురాగాలు నాకు ఎల్లప్పుడూ ధైర్యాన్నిస్తాయి. ఈ పవిత్రమైన రోజున నీ జీవితం సంతోషాలతో నిండాలని ఆశిస్తూ.. రాఖీ శుభాకాంక్షలు!
4. ఈ దారపు పొగు కేవలం రాఖీ మాత్రమే కాదు.. నీపై నాకున్న నిరంతరమైన ప్రేమ.. ఆప్యాయతలకు ప్రతీక. హ్యాపీ రక్షాబంధన్!
5. నా కష్టాల్లో నీ నీడలా నిలిచి, నా సంతోషంలో భాగస్వామివైన నా సోదరుడికి హృదయపూర్వక రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు!
6. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అతిపెద్ద బహుమతి నువ్వే అన్నయ్య. నీకు ఈ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాలు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను! హ్యాపీ రక్షాబంధన్ అన్నయ్య..!!
7. మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నా మన మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎప్పటికీ విడిపోదు. నీకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు తమ్ముడూ!
8. నీ రక్షణ నాకు కొండంత బలమైతే, నీ సంతోషమే నా జీవితానికి ఆనందం. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!
9. చిన్నప్పుడు మనం చేసుకున్న గొడవలు, పంచుకున్న జ్ఞాపకాలు నా జీవితంలో మర్చిపోలేనివి. Happy Raksha Bandhan Brother!
10. నీ ప్రతి అడుగులోనూ విజయం తోడుండాలని, నీ ఆశయాలన్నీ నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. రాఖీ శుభాకాంక్షలు!
అక్క / చెల్లెలి కోసం రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు:
1. అమ్మ తర్వాత నన్ను అంతగా ప్రేమించే నా ప్రియమైన సోదరికి రక్షాబంధన్ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు!
2. ఈ రాఖీ పండుగ వేళ నీకు నా రక్షణతో పాటు ఎల్లప్పుడూ నీకు తోడుగా ఉంటానని మాట ఇస్తున్నాను. హ్యాపీ రక్షాబంధన్!
3. నా ఇంట్లో లక్ష్మీదేవిలా వెలిగే నా చెల్లెలికి ఈ రాఖీ పౌర్ణమి సకల సంతోషాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను!
4. నీ చిరునవ్వే నా జీవితానికి వెలుగు. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ, ఆనందంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ.. రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు!
5. ఈ పవిత్రమైన రోజున నీకు ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు!
6. నా విజయంలో సగం నీదే అక్కా.. నీ నిశ్శబ్ద మద్దతు, ప్రేమ నాకు ఎప్పుడూ కొండంత బలం. హ్యాపీ రాఖీ!
7. రాఖీ కట్టి నన్ను ఆశీర్వదించే నా దేవతలాంటి సోదరికి రక్షాబంధన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు!
8. నీ కంటి నుంచి నీటి చుక్క రాకుండా కాపాడుకోవడమే నా బాధ్యత. నా ప్రియమైన చెల్లెలికి రాఖీ శుభాకాంక్షలు!
9. మన బంధం యుగయుగాలు ఇలాగే నిలిచిపోవాలని, నీ జీవితం ఆనందమయంగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాను. Happy Raksha Bandhan!
10. ఈ రక్షాబంధన్ పండుగ నీ జీవితంలో సరికొత్త కాంతులు, మరెన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. రాఖీ శుభాకాంక్షలు!
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