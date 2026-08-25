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  • /రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు 2026..అన్నాచెల్లెళ్లు ప్రేమను చాటే Whats app, SMS, Facebook 20+ Wishes మీకోసం..!!

రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు 2026..అన్నాచెల్లెళ్లు ప్రేమను చాటే Whats app, SMS, Facebook 20+ Wishes మీకోసం..!!

Raksha Bandhan Wishes Telugu 2026: రాఖీ కట్టే ఆ చిన్న క్షణంలో జీవితాంతం గుర్తుండే ప్రేమ దాగి ఉంటుంది. చిన్న నాటి అల్లర్లు, గొడవలు, ఆటపాటల నుంచి పెద్దయ్యాక ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలించేంత వరకు అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి. ఈ బంధానికి ప్రేమ, ఆప్యాయత, రక్షణకు ప్రతీకగా  జరుపుకునే వేడుకే రక్షాబంధన్. ఈ సందర్భంగా మీ సోదరుడు, సోదరికి పంపించేందుకు కొన్ని అందమైన, మనస్సును హత్తుకునే రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షల సందేశాలు మీ కోసమే..!!

Written ByBhoomi
Published: Aug 25, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:09 PM IST
రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు 2026..అన్నాచెల్లెళ్లు ప్రేమను చాటే Whats app, SMS, Facebook 20+ Wishes మీకోసం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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