Raw Banana: పచ్చి అరటికాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే.. రోజూ తింటూనే ఉంటారు..

Raw Banana Benefits: పచ్చి అరటి కాయలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది పండినది ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగిస్తారు. కానీ పచ్చి అరటికాయ చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారు. కానీ ఇందులో పొటాషియం, ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. రెగ్యులర్‌గా ఈ పచ్చి అరటికాయ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:48 PM IST

Raw Banana Benefits: చాలామందికి పండిన అరటిపండు తీసుకోవడం అలవాటు. దీంట్లో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. బీపీ అదుపులో ఉంటుంది. అయితే పచ్చి అరటికాయ తీసుకోవడం వల్ల కూడా బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇది తక్షణ శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. పచ్చి అరటికాయలో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా మన డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..

ఫైబర్ పుష్కలం 
పచ్చి అరటికాయలు డైటరీ ఫైబర్ కు కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. మన ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు కూడా తోడ్పడుతుంది. రెగ్యులర్గా పచ్చి అరటికాయ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్య తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ఫైబర్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు కలిగిస్తుంది. తద్వారా అధికంగా తినకుండా ఉంటారు. 

గుండె ఆరోగ్యానికి..
పచ్చి అరటికాయ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. బీపీని అదుపులో ఉంచుతుంది. రెగ్యులర్గా ఈ పొటాషియం ఉండే ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు కూడా నియంత్రణలో ఉంటుంది. 

క్యాలరీలు తక్కువ..
పచ్చి అరటికాయలు క్యాలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. బరువు నిర్వహణలో ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్స్, మినరల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా తగిన మోతాదులో ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఇందులో గ్లైసెమిక్ సూచి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది బరువు పెరగకుండా సహాయపడుతుంది. తక్షణ ఎనర్జీ కూడా ఇస్తుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెరగకుండా కాపాడుతుంది.

 పచ్చి అరటికాయ లో గంజి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది కార్బోహైడ్రేట్ కలిగి ఉండటం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పేగు బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. తద్వారా మన జీర్ణ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది

 ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్
పచ్చి అరటికాయ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ స్థాయిలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇందులో విటమిన్ సి, బి6 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులోని విటమిన్ సి అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కాపాడుతుంది. విటమిన్ b6 మెదడు ఆరోగ్యానికి సహాయపడి ఇమ్యూనిటీ వ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.

