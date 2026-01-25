Republic Day Speech: గణతంత్ర దినోత్సవం రోజు మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన స్పీచ్ మీకోసం..!

Republic Day 2026 Speech In Telugu: భారతదేశం 77వ గణతంత్ర వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలల్లో ప్రసంగించాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ఒక చక్కని తెలుగు స్పీచ్ ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని మీరు నేరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. స్పీచ్ ప్రారంభించే ముందు వేదిక మీద ఉన్న గెస్ట్లకు, టీచర్స్కు మరియు తోటి విద్యార్థులకు నమస్కారం చెప్పండి.
గణతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగం..
"ముందుగా వేదికపై ఉన్న గౌరవనీయులైన అతిథులకు, ప్రియతమ ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థిని, విద్యార్థులకు మరియు ఇక్కడ విచ్చేసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అందరికీ 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మన భారతదేశ రాజ్యాంగ విలువలను, ప్రజాస్వామిక విలువలను ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తెలుసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి. ప్రతి ఏటా జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకుంటారు. బ్రిటిష్ పాలనలో ఉన్న భారతదేశం, 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్ర్యం పొందింది. అప్పటి నుండి మనకంటూ ఒక సొంత చట్టం, ఒక రాజ్యాంగం ఏర్పడింది. భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన 1950 జనవరి 26వ తేదీ నుండి ప్రతీ సంవత్సరం మనం గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాం.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో రూపొందించబడిన మన రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం. ఇది కేవలం ఒక పుస్తకం కాదు.. కోట్లాది భారతీయుల స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మరియు న్యాయానికి సజీవ సాక్ష్యం. కుల, మత, వర్గ విభేదాలు లేకుండా ప్రతి పౌరుడికి సమాన హక్కులను కల్పించిన గొప్ప పత్రం మన రాజ్యాంగం.
గణతంత్రం అంటే కేవలం హక్కులు మాత్రమే కాదు.. బాధ్యతలు కూడా. దేశాభివృద్ధిలో మన వంతు పాత్ర పోషించినప్పుడే రాజ్యాంగ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. నేటి యువత శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో రాణిస్తూ, అవినీతి రహిత సమాజం కోసం కృషి చేయాలి. దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాసే సైనికులకు, దేశానికి వెన్నెముకైన రైతులకు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న శాస్త్రవేత్తలకు ఈ సందర్భంగా మనం సెల్యూట్ చేద్దాం.
చివరగా.. మన దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అగ్రరాజ్యంగా నిలబెడతామని, రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడుతామని ఈ సందర్భంగా ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. అందరికీ మరోసారి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. జై హింద్.. భారత్ మాతా కీ జై". ఇలా రిపబ్లిక్ డే రోజు స్పీచ్ ఇవ్వండి.. అందరూ మీ ఉపన్యాసానికి ఫిదా అవ్వడం ఖాయం.
