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Pcos Diet: పెరుగుతున్న PCOS ముప్పు.. వంటింటి ఆహారంతోనే చెక్ పెట్టవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Natural Cure For Pcos: మహిళల్లో పెరుగుతున్న PMOS ముక్కు నుంచి బయటపడేందుకు కొంతమంది ఆరోగ్య నిపుణులు వివిధ రకాల సూచనలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జీవనశైలిని మార్చుకోవడం కారణంగా దీని నుంచి సులభంగా బయటపడచ్చని వారి సూచిస్తూ ఉన్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:54 AM IST
Pcos Diet: పెరుగుతున్న PCOS ముప్పు.. వంటింటి ఆహారంతోనే చెక్ పెట్టవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పెరుగుతున్న PCOS ముప్పు.. వంటింటి ఆహారంతోనే చెక్ పెట్టవచ్చంటున్న నిపుణులు!
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