/Pcos Diet: పెరుగుతున్న PCOS ముప్పు.. వంటింటి ఆహారంతోనే చెక్ పెట్టవచ్చంటున్న నిపుణులు!

Natural Cure For Pcos: నేటి ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న జీవనశైలితో పాటు ఒత్తిడి తప్పుడు ఆహార పలవాట్ల కారణంగా మెజారిటీ మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను పీసీఓఎస్ ఒకటి.. హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా వచ్చే ఈ సమస్య మహిళల శారీరక, మానసిక అనారోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. అయితే, ఈ సమస్యకు ఖరీదైన మందుల కంటే.. వంటింట్లో లభించే సమతుల్య ఆహారంతోనే సులభంగా చెక్ పెట్టవచ్చని ప్రముఖ ఆరోగ్య నిపుణులతో పాటు వైద్య నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.
ప్లేటులో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉండాలి..
పీసీఓఎస్ సమస్యతో బాధపడే ప్రతి ఒక్క మహిళ మార్కెట్లో లభించే కృత్రిమ సప్లిమెంట్ల వైపు వెళ్లకుండా.. ప్రతిరోజు ఇంట్లో వండే సాంప్రదాయ ఆహారాన్ని సమతుల్యంగా తీసుకోవాలని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. వారి రోజు డైట్ లో తప్పకుండా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా బాదాంతో పాటు వాల్నట్స్ జీడిపప్పు వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ను ప్రతిరోజు గుప్పెడు మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన మంచి కొవ్వులు లభిస్తూ ఉంటాయి.
ఈ సమయంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే అన్నాన్ని పూర్తిగా మానేయకుండా.. రోజుకు రెండు గుప్పెళ్ళు మోతాదులో తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఉడికించిన తాజా కూరగాయలతో పాటు చిక్కుడు బీన్స్, ఆకుకూరల పప్పును ఆహారంలో భాగం చేసుకోవలసి ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్తో పాటు ప్రోటీన్లని ఎంతగానో అందిస్తూ ఉంటాయి.. అలాగే రోజు కొద్దిగా స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో పాటు ఫ్యాట్ లేని పాలను తీసుకోవడం వల్ల హార్మోన్ల నియంత్రణకు సహాయపడుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.
వీటికి ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాల్సిందే..
శరీరంలోని ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచి.. హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలకు మహిళలకు ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాల్సిందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పంచదార, విపరీతమైన నూనెతో చేసిన పదార్థాలు, స్వీట్లు, సమోసాలు, బేకరీ ఫుడ్స్, ఐస్ క్రీమ్లు, కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉండే నిల్వ పచ్చళ్ళు, జంక్ ఫుడ్స్ పూర్తిగా పక్కన పెట్టాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇవి శరీర బరువును వేగంగా పెంచి సమతుల్యతను మరింత చెడిపోయేలా చేస్తాయి..
నియమాలు పాటిస్తే.. నియంత్రణ సాధ్యమే..
పీసీఓఎస్ అనేది నయం చేయలేని జబ్బు కాదు.. కేవలం జీవనం శైలి లోపం మాత్రమేనని వైద్యులు భరోసా ఇస్తున్నారు. పైన పేర్కొన్న ఆహార నియమాలతో పాటు ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు వ్యాయామాలు లేదా యోగా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు అంటున్నారు.. అంతేకాకుండా తగినంత నిద్రతో పాటు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యను పూర్తిగా అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే హార్మోన్ల సమతుల్యత కు మూలసూత్రమని మహిళలు గుర్తించాలని వారి కోరుతున్నారు..
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