Face Mask: బియ్యం పిండితో ఈ మాస్క్‌ వేస్తే కాంతివంతమైన చర్మం.. కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్‌..

Rice Flour Instant Glow Mask: కొరియన్ లాంటి గ్లాసీ స్కిన్ పొందాలంటే బియ్యం పిండితో మాస్క్ తయారు చేసుకోండి. ఇది చర్మానికి మంచి ఎక్స్ఫోలియేషన్ అందిస్తుంది. దీనికి ఎక్కువగా ఖర్చు కూడా అవసరం లేదు. ఈవెన్, గ్లాసీ స్కిన్ పొందుతారు. ఇది అన్ని రకాల చర్మాలవారికి మంచిది. కొరియన్ లాంటి స్కిన్ పొందాలంటే కేవలం బియ్యం పిండి, పాలు కలిపితే చాలు. మీరు మంచి గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు. ఇది తక్షణంగా కాంతివంతం చేస్తుంది.
ఈ రైస్ తో మాస్క్ వేసుకోవటం వల్ల మీ ముఖంపై ఉండే డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ తొలిగిపోతాయి. ఇది ప్రోటీన్ లిపిడ్స్ కలిగి ఉండటం వల్ల మంచి ఎక్స్ఫోలియేషన్ కూడా అందిస్తాయి. దీంతో మీరు గ్లాసీ స్కిన్ పొందుతారు. ఈ రెండు కలిపిన మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మీ ముఖం కూడా మృదువుగా మారుతుంది. అంతేకాదు మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది. మీరు మేకప్ వేసుకునే ముందు.. లేకపోతే మీ నైట్ టైం రొటీన్ లో ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. ఈ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేయకూడదు.
దీనికి మంచి సూపర్ ఫైన్ రైస్ పిండి తీసుకోండి. అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిండి తీసుకొని, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలు వేసి బాగా పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. ఇందులో కావాలంటే మీరు యోగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రం పాలు వాడకుండా రోజ్ వాటర్ వాడండి ముందుగా మంచి క్లెన్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పేస్టు ముఖానికి మాస్క్ తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఓ గంట సేపు తర్వాత ఆరిపోతుంది. గోరువెచ్చని నీటితో ఫేస్ క్లీన్ చేసుకోవాలి.
వారంలో రెండు సార్లు ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత మసాజ్ చేయకూడదు. మృదువుగా సర్క్యూలర్ మోషన్ లో అప్లై చేయాలి. అయితే మీరు తరచుగా ఎప్పుడు బయటకు వెళ్లినా కచ్చితంగా ఎస్పీఎఫ్ 30 ప్లస్ ఉండే సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం మర్చిపోకండి. రైస్ పేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ పొందటమే కాదు మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
