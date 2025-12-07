English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Face Mask: బియ్యం పిండితో ఈ మాస్క్‌ వేస్తే కాంతివంతమైన చర్మం.. కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్‌..

Face Mask: బియ్యం పిండితో ఈ మాస్క్‌ వేస్తే కాంతివంతమైన చర్మం.. కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్‌..

Rice Flour Instant Glow Mask: కొరియన్‌ బ్యూటీ టిప్స్ కేవలం మనం ఇంటి కిచెన్లో ఉండే వస్తువులతో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. బియ్యం పిండితో పాలు కలిపి మాస్క్ తయారు చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల కొరియన్ లాంటి గ్లాసీ స్కిన్‌ పొందుతారు. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ కూడా ఉండవు. ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు కూడా ఉండదు. మీ ముఖానికి తక్షణ పునరుజ్జీవనం కూడా అందుతుంది. తద్వారా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 7, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

Traffic e-Challans: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ డిస్కౌంట్స్.. పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే..?
7
Traffic e-challans
Traffic e-Challans: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బిగ్ డిస్కౌంట్స్.. పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే..?
Casting Couch: ఐదుగురితో కమిట్మెంట్ అడిగారు.. ఆ పని చేస్తే డబ్బులు బాగా వస్తాయి..స్టార్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్
5
casting couch
Casting Couch: ఐదుగురితో కమిట్మెంట్ అడిగారు.. ఆ పని చేస్తే డబ్బులు బాగా వస్తాయి..స్టార్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
5
Today Horoscope December 7
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
5
Rithu Chowdary Elimination
Rithu Chowdary: మామూలు ట్విస్ట్ కాదు భయ్యా.. ఊహించని షాక్ ఇచ్చిన బిగ్ బాస్.. రీతూ చౌదరి ఎలిమినేట్..!
Face Mask: బియ్యం పిండితో ఈ మాస్క్‌ వేస్తే కాంతివంతమైన చర్మం.. కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్‌..

 Rice Flour Instant Glow Mask: కొరియన్ లాంటి గ్లాసీ స్కిన్‌ పొందాలంటే బియ్యం పిండితో మాస్క్‌ తయారు చేసుకోండి. ఇది చర్మానికి మంచి ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ అందిస్తుంది. దీనికి ఎక్కువగా ఖర్చు కూడా అవసరం లేదు. ఈవెన్‌, గ్లాసీ స్కిన్‌ పొందుతారు. ఇది అన్ని రకాల చర్మాలవారికి మంచిది. కొరియన్ లాంటి స్కిన్‌ పొందాలంటే కేవలం బియ్యం పిండి, పాలు కలిపితే చాలు. మీరు మంచి గ్లోయింగ్ స్కిన్ పొందుతారు. ఇది తక్షణంగా కాంతివంతం చేస్తుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రైస్ తో మాస్క్ వేసుకోవటం వల్ల మీ ముఖంపై ఉండే డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ తొలిగిపోతాయి. ఇది ప్రోటీన్ లిపిడ్స్ కలిగి ఉండటం వల్ల మంచి ఎక్స్‌ఫోలియేషన్‌ కూడా అందిస్తాయి. దీంతో మీరు గ్లాసీ స్కిన్‌ పొందుతారు. ఈ రెండు కలిపిన మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మీ ముఖం కూడా మృదువుగా మారుతుంది. అంతేకాదు మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందుతుంది. మీరు మేకప్ వేసుకునే ముందు.. లేకపోతే మీ నైట్ టైం రొటీన్ లో ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి హైడ్రేషన్ అందుతుంది. ఈ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేయకూడదు.

 దీనికి మంచి సూపర్ ఫైన్ రైస్ పిండి తీసుకోండి. అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పిండి తీసుకొని, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పాలు వేసి బాగా పేస్ట్ మాదిరి తయారు చేసుకోవాలి. ఇందులో కావాలంటే మీరు యోగా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్లు మాత్రం పాలు వాడకుండా రోజ్ వాటర్ వాడండి ముందుగా మంచి క్లెన్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పేస్టు ముఖానికి మాస్క్ తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఓ గంట సేపు తర్వాత ఆరిపోతుంది. గోరువెచ్చని నీటితో ఫేస్ క్లీన్ చేసుకోవాలి.

 వారంలో రెండు సార్లు ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత మసాజ్ చేయకూడదు. మృదువుగా సర్క్యూలర్ మోషన్ లో అప్లై చేయాలి. అయితే మీరు తరచుగా ఎప్పుడు బయటకు వెళ్లినా కచ్చితంగా ఎస్పీఎఫ్ 30 ప్లస్ ఉండే సన్‌స్క్రీన్‌ రాసుకోవడం మర్చిపోకండి. రైస్ పేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్ పొందటమే కాదు మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: గోవా నైట్‌క్లబ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 23 మంది దుర్మరణం, కారణమేంటంటే..?

Read more: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. ఆ 2 బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌కు బ్రేక్‌..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rice Flour Face Maskkorean glass skin home remedyinstant glow face packrice flour skin whiteningdiy glow mask

Trending News