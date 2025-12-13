Room heater causing these side effects in winter season: కొన్నిరోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా చలి చంపేస్తుంది. ఎక్కడ చూసిన కూడా ఉష్ణోగ్రతలకు సింగిల్ డిజిట్ కు చేరుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా చలి వల్ల జనాలు గజ గజ వణికిపోతున్నారు. చిన్న పిల్లలు, వయసులో పెద్దవారు చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. చలిగాలుల వల్ల బైటకు రావొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వేడి వేడి పదార్థాలను తింటు, వెచ్చగా ఉండేలా దుస్తులు వేసుకొవాలని పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది తమ ఇళ్లలో చలి నుంచి బైటపడేందుకు రూమ్ హీటర్ లను ఉపయోగిస్తారు.
రూమ్ హీటర్ ను అతిగా వాడటం వల్ల ప్రాణాలు పోయే సిట్యువేషన్ కూడా కొన్నిసార్లు ఏర్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.రూమ్ హీటర్ ల నుంచి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వాయువు వెలువడుతుంది. అదే విధంగా మరీ ఎక్కువగా కాయిల్ వేడి కావడం వల్ల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కూడా వెలువడుతుందంటారు. ఇది గదిలోని తేమను దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఆక్సిజన్ సరఫరాలకు అంతరాయం కలిగేలా చేస్తుందంట.
దీని వల్ల చర్మం పొడిబారిపోయి, శ్వాస కోశ సమస్యలు ఏర్పడతాయి. మరికొంత మంది చలికాలంలో బొగ్గుల కుంపటిని బెడ్ రూమ్ లో పెట్టుకుంటారు. దీని వల్ల రూమ్ అంతా వేడిగా ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ దీని వల్ల కూడా విషవాయువులు గది అంతా వ్యాపించి అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమౌతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కూడా.. వీటితో డెంజర్ తప్పదని చెప్తున్నారు. అందుకే రూమ్ లో ఎక్కువగా హీటర్ లను వాడకుండా కొద్దిసేపు ఆన్ ఉంచి మరల ఆఫ్ చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా రూమ్ హీటర్ వల్ల చలి నుంచి సెఫ్టీతో పాటు కొద్దగా రిస్క్ కూడా లేకపోలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
