English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Rose Water: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Rose Water: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Rose Water Benefits For Hair: రోజ్ వాటర్.. ఇది మంచి అరోమా కలిగిన ఔషధాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మన చర్మం, జుట్టుకు మేలు చేసే గుణాలు ఉంటాయి. రోజ్ వాటర్ రెగ్యులర్‌గా జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో రోజు వాటర్ ఎలాంటి లాభాలను కలిగిస్తుంది తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 19, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి తనూజ కూతురు, సిస్టర్.. చెల్లిని పెళ్లి కూతురుని చేసి ఫుల్ ఎమోషనల్..!
5
Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి తనూజ కూతురు, సిస్టర్.. చెల్లిని పెళ్లి కూతురుని చేసి ఫుల్ ఎమోషనల్..!
Meera Vasudevan: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకూ విడాకులు ఇచ్చిన హీరోయిన్‌ మీరా..!
5
Meera Vasudevan divorce
Meera Vasudevan: 43 ఏళ్ల వయస్సులో మూడో భర్తకూ విడాకులు ఇచ్చిన హీరోయిన్‌ మీరా..!
Soft Chapatis: చపాతీలు పొద్దున నుండి రాత్రి వరకు దూదిలా మెత్తగా ఉండాలంటే ఈ చిన్న చిట్కా చాలు..!
5
Soft Chapatis Tips
Soft Chapatis: చపాతీలు పొద్దున నుండి రాత్రి వరకు దూదిలా మెత్తగా ఉండాలంటే ఈ చిన్న చిట్కా చాలు..!
EPFO Pension Hike: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే పెరగనున్న పెన్షన్? ఎంత పెరుగుతుందంటే..?
5
EPS Minimum Pension Hike
EPFO Pension Hike: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే పెరగనున్న పెన్షన్? ఎంత పెరుగుతుందంటే..?
Rose Water: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Rose Water Benefits For Hair: రోజ్ వాటర్ జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో మెడిసినల్ గుణాలు బోలెడు ఉంటాయి. ఇది జుట్టుకు సహజంగా షైన్ అందిస్తాయి. రోజ్ వాటర్ హెయిర్ కేర్‌ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో కూడా రోజు వాటర్ ఉపయోగించండి. ఇది సహజంగా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. జుట్టు అందంగా సహజంగా మెరిసేలా చేస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 రోజ్ వాటర్ కూదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇది మంచి ఆస్ట్రిజెంట్‌ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మీ కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. జుట్టు కుదుళ్ల పై ఉండే అదనపు నూనెను సమతుల్యం చేస్తుంది. అంతేకాదు ఎక్కువగా ఉండే ఓపెన్ పోర్స్‌ను కూడా టైట్‌ చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. తద్వారా అదనపు నూనె ఉత్పత్తి కూడా నివారిస్తుంది.

 అంతేకాదు రోజ్ వాటర్ జుట్టుకు ఉపయోగించడం వల్ల చుండ్రు కూడా నియంత్రిస్తుంది. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అతిగా నూనె ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది. రోజ్ వాటర్ సమతులం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. చుండ్రు ఎక్కువగా పేరుకుపోకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి చిరాకు తెప్పించే ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ సమస్య నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు రోజు వాటర్ జుట్టుకి మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. రోజంతటికి కావలసిన హైడ్రేషన్ కుదుళ్లకు అందిస్తుంది. జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి మెరిసేలా కనిపిస్తుంది.

 అంతేకాదు రోజ్ వాటర్ హెయిర్ ఫాల్‌ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే రోజ్ వాటర్ అప్లై చేయండి. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు జుట్టు బలంగా స్పీడ్ గా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. రోజ్ వాటర్ తో జుట్టు కడగడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. షాంపూ కండిషనర్ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా ఒక కప్పులో రోజ్ వాటర్ తీసుకుని మెల్లగా జుట్టుకు అప్లై చేయండి.
అంతే కాదు రోజ్‌ వాటర్ మంచి మిస్ట్‌లా కూడా పనిచేస్తుంది. నీళ్లలో డైలీ చేసి రోజ్ వాటర్ ని అప్పుడప్పుడు స్ప్రే చేసుకోవాలి మంచి అరోమా రావడంతో పాటు జుట్టుకు మంచి మిస్ట్‌లా కూడా పనిచేస్తుంది.

 రోజ్ వాటర్ తేనే కలిపి హెయిర్ మాస్క్‌ కూడా అప్లై చేయవచ్చు. తద్వారా జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. స్ప్లిట్ ఎండ్ సమస్య కూడా మంచిది. జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలి.

Read more:  చలికాలం పొడిబారిన కుదుళ్లకు ఈ నూనె పెడితే.. చుండ్రు సమస్యే ఉండదు..

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

rose water benefits for hairRose Water For Hair GrowthRose water for dandruffrose water hair care routinerose water for shiny hair

Trending News