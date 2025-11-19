Rose Water: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Rose Water Benefits For Hair: రోజ్ వాటర్ జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో మెడిసినల్ గుణాలు బోలెడు ఉంటాయి. ఇది జుట్టుకు సహజంగా షైన్ అందిస్తాయి. రోజ్ వాటర్ హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో కూడా రోజు వాటర్ ఉపయోగించండి. ఇది సహజంగా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. జుట్టు అందంగా సహజంగా మెరిసేలా చేస్తుంది.
రోజ్ వాటర్ కూదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇది మంచి ఆస్ట్రిజెంట్ గుణాలు కలిగి ఉంటుంది. తద్వారా మీ కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. జుట్టు కుదుళ్ల పై ఉండే అదనపు నూనెను సమతుల్యం చేస్తుంది. అంతేకాదు ఎక్కువగా ఉండే ఓపెన్ పోర్స్ను కూడా టైట్ చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. తద్వారా అదనపు నూనె ఉత్పత్తి కూడా నివారిస్తుంది.
అంతేకాదు రోజ్ వాటర్ జుట్టుకు ఉపయోగించడం వల్ల చుండ్రు కూడా నియంత్రిస్తుంది. ఇది కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. అతిగా నూనె ఉత్పత్తికి దారితీస్తుంది. రోజ్ వాటర్ సమతులం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. చుండ్రు ఎక్కువగా పేరుకుపోకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి చిరాకు తెప్పించే ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్ సమస్య నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు రోజు వాటర్ జుట్టుకి మంచి మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. రోజంతటికి కావలసిన హైడ్రేషన్ కుదుళ్లకు అందిస్తుంది. జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల మంచి మెరిసేలా కనిపిస్తుంది.
అంతేకాదు రోజ్ వాటర్ హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే రోజ్ వాటర్ అప్లై చేయండి. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు జుట్టు బలంగా స్పీడ్ గా పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. రోజ్ వాటర్ తో జుట్టు కడగడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. షాంపూ కండిషనర్ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా ఒక కప్పులో రోజ్ వాటర్ తీసుకుని మెల్లగా జుట్టుకు అప్లై చేయండి.
అంతే కాదు రోజ్ వాటర్ మంచి మిస్ట్లా కూడా పనిచేస్తుంది. నీళ్లలో డైలీ చేసి రోజ్ వాటర్ ని అప్పుడప్పుడు స్ప్రే చేసుకోవాలి మంచి అరోమా రావడంతో పాటు జుట్టుకు మంచి మిస్ట్లా కూడా పనిచేస్తుంది.
రోజ్ వాటర్ తేనే కలిపి హెయిర్ మాస్క్ కూడా అప్లై చేయవచ్చు. తద్వారా జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. స్ప్లిట్ ఎండ్ సమస్య కూడా మంచిది. జుట్టు అంతటికీ అప్లై చేసి ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలి.
Read more: చలికాలం పొడిబారిన కుదుళ్లకు ఈ నూనె పెడితే.. చుండ్రు సమస్యే ఉండదు..
Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి