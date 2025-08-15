Saree Cancer: బిగుతుగా చీర కడితే క్యాన్సర్..అమ్మాయిలకు వార్నింగ్ ఇస్తున్న డాక్టర్లు!

Saree Cancer Symptoms: చీర క్యాన్సర్ కు కారణమవుతుందా? అవుననే అంటున్నాయి కొన్ని నివేదికలు. భారతదేశంలో చాలా మంది మహిళలు చీరలను ధరిస్తూ ఉంటారు. ఇది వారి అందాన్ని పెంచుతాయి అంతే కాకుండా వారిలో క్యాన్సర్ కు కారణమయితే! ఇప్పుడదే విషయమై ఓ చర్చ నడుస్తోంది.
చీర అనేది ఒక సాంప్రదాయ, చాలా ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ దుస్తులు. చీర భారతీయ స్త్రీని నిర్వచిస్తుందని చెప్పడంలో తప్పు లేదు. పురాతన కాలం నుండి ఇది మహిళలకు ఇష్టమైన దుస్తులుగా వస్తున్నాయి. ప్రస్తుత కాలంలో కూడా చాలా మంది మహిళలు తమ అందాన్ని, రూపాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి చీరను ఉపయోగిస్తారు. ఇది వారి అందాన్ని పెంచే దుస్తులు, కానీ ఈ చీర క్యాన్సర్ కు కారణమైతే...?
కొంతకాలంగా చీర కట్టుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనే వార్తలపై సోషల్ మీడియాలో అనేక చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో చీర క్యాన్సర్ గురించి జరుగుతున్న ఈ చర్చ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి.. సోనిపట్లోని ఆండ్రోమెడ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లోని రేడియేషన్ ఆంకాలజీ చైర్మన్ డాక్టర్ దినేష్ సింగ్తో మాట్లాడాము. చీర ధరించడం వల్ల నిజంగా క్యాన్సర్ వస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నించాము.
దీనిపై స్పందించిన అంకాలజీ డాక్టర్ దినేష్ ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ.. "చీర కట్టుకోవడం అంటే క్యాన్సర్ వస్తుందని కాదు. బదులుగా ఇది ఒక రకమైన చర్మ క్యాన్సర్. చీరని నడుము చుట్టూ గట్టిగా కట్టడం వల్ల వస్తుంది" అని అన్నారు. మీరు ఒకే చోట ఎక్కువసేపు ముడి వేసినప్పుడు, చీర కట్టిన ప్రదేశంలో చికాకు మొదలవుతుంది. ఈ చికాకు పదేపదే జరిగితే అది చర్మంలో మార్పులకు కారణమవుతుంది. ఈ మార్పులు తరువాత ఒక రకమైన పుండుగా మారవచ్చు. ఇది తరువాత క్యాన్సర్కు దారితీస్తుందని డాక్టర్ చెబుతున్నారు.
చీరల వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందా?
ఇది క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. ఇటువంటి కేసులు సాధారణంగా చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని డాక్టర్ వివరించారు. బిగుతుగా ఉండే దుస్తులు పదే పదే ధరించినప్పుడు.. ముఖ్యంగా నడుము చుట్టూ ధరించినప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. ఈ రకమైన క్యాన్సర్ చీరలకే పరిమితం కాదు.. బిగుతుగా ధరించే చీరలు, పెట్టీకోట్లు, ధోతీలు, టైట్ జీన్స్ కూడా నడుముపై ఈ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
మొత్తం మీద చీర కట్టుకోవడం అసలైన క్యాన్సర్కు కారణం కాదని చెప్పవచ్చు. నడుము చుట్టూ బిగుతుగా ఏదైనా ధరించడం వల్ల కూడా ఇది సంభవించవచ్చు. కాబట్టి 'చీర క్యాన్సర్' అనే పదం తప్పుదారి పట్టించేది కావచ్చు.
అటువంటి పరిస్థితిలో దీనిని నివారించడానికి.. మీరు ఎక్కువసేపు చీర ధరిస్తే, చర్మంలో మార్పులకు శ్రద్ధ చూపడం ఏవైనా మార్పులు గమనించినట్లయితే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం. అలాగే రాత్రిపూట బెల్ట్, జీన్స్, పెటికోట్ను వదులు చేసి, ఎమోలియెంట్ (మాయిశ్చరైజింగ్) క్రీమ్ను అప్లై చేయడం ద్వారా మీరు నడుము నొప్పిని సులభంగా నివారించవచ్చు.
Also Read: Viral News: మనిషి ముఖంతో మేక పిల్ల పుట్టింది..! వీరబ్రహ్మేంద్రుడు చెప్పిన కాలజ్ఞానం నిజమైందా?
Also Read: Viral Video: పబ్లిక్లో స్నానం చేస్తున్న అమ్మాయిలు..ఇద్దరు అబ్బాయిలతో కలిసి చెండాలంగా..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook