Benefits of Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరిస్తే ఆ రోగాలు రావా? ఆభరణాల వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదే!

Science Behind Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, పసిడిపై భారతీయులకున్న మక్కువ ఏమాత్రం తగ్గదు. అయితే, మన పూర్వీకులు నగలను కేవలం అలంకరణ కోసమే కాకుండా, శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక 'మెడికల్ థెరపీ'లా భావించేవారని మీకు తెలుసా? ముక్కుపుడక నుండి కాలి మెట్టెల వరకు మనం ధరించే ప్రతి ఆభరణం వెనుక ఒక అద్భుతమైన సైన్స్ దాగి ఉందని పెద్దలు చెబుతున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో దాదాపు 36 రకాల ఆభరణాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఇవి శరీరంలోని కీలకమైన ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్లపై ప్రభావం చూపిస్తాయి.
లోహాల వెనుక ఉన్న 'థర్మల్' సైన్స్
మనం ధరించే లోహాలు శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
బంగారం (Gold): ఇది వెచ్చని లోహం. శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చల్లని వాతావరణం ఉన్న ప్రాంతాల్లో శరీర వేడిని నిలుపుకోవడానికి బంగారం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
వెండి (Silver): ఇది చలువ చేసే లోహం. శరీరంలోని అధిక వేడిని గ్రహించి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. అందుకే మన దేశం వంటి ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో వెండి ఆభరణాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
రాగి (Copper): ఇది శరీరంలోని ఎలెక్ట్రో-మ్యాగ్నెటిక్ శక్తిని సమతుల్యం చేస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో రాగి సహాయపడుతుంది.
ఆభరణాలు - ఆక్యుప్రెషర్ ప్రయోజనాలు
శరీరంలోని నరాల చివరలు కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి. నగలు వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి.
ముక్కుపుడక: ముక్కుపై ఉండే నిర్దిష్ట నరాలను నొక్కడం ద్వారా శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, మహిళల్లో నెలసరి సమస్యలు, ప్రసవ వేదన తగ్గుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.
చెవి రింగులు: చెవి లోబ్స్పై ఉండే పాయింట్లు కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో, మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడంలో తోడ్పడతాయి.
కాలి మెట్టెలు: బొటనవేలి పక్కన ఉండే వేలికి వెండి మెట్టెలు ధరించడం వల్ల ఆ నరం గర్భాశయం గుండా గుండెకు అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించి, మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.
మన పూర్వీకులు వాతావరణాన్ని బట్టి లోహాలను ఎంచుకునేవారు. అందుకే నడుము పైన బంగారాన్ని, పాదాలకు వెండిని ధరించాలని ఒక నియమం పెట్టారు. బంగారం శరీరంలోని విద్యుత్ శక్తిని బయటకు పోనివ్వకుండా అడ్డుకుంటే, వెండి భూమిలోని ధనాత్మక శక్తిని శరీరంలోకి పంపి పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం ప్రాచీన నమ్మకాలు, సంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కోణాలను వివరించడానికి మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పుడు వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
