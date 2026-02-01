English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Benefits of Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరిస్తే ఆ రోగాలు రావా? ఆభరణాల వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదే!

Benefits of Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరిస్తే ఆ రోగాలు రావా? ఆభరణాల వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదే!

Science Behind Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, పసిడిపై భారతీయులకున్న మక్కువ ఏమాత్రం తగ్గదు. అయితే, మన పూర్వీకులు నగలను కేవలం అలంకరణ కోసమే కాకుండా, శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక 'మెడికల్ థెరపీ'లా భావించేవారని మీకు తెలుసా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
5
BSNL Cheapest Plan
BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? &#039;ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా&#039; పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!
6
Mangli
Mangli Sister Photo: సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? 'ఊ అంటావా..ఊఊ అంటావా' పాటతో ఊపేసిన పాప ఈమెనే!
Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్.. ఉపాసన పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!
6
Upasana Konidela
Upasana Konidela Health Update : అపోలో హాస్పిటల్ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్.. ఉపాసన పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!
Budget 2026 Income Tax Slabs: ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్‌లో మార్పు ఉందా? బడ్జెట్ 2026లో కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!
5
Union Budget 2026
Budget 2026 Income Tax Slabs: ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్‌లో మార్పు ఉందా? బడ్జెట్ 2026లో కీలక నిర్ణయాలు ఇవే..!
Benefits of Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరిస్తే ఆ రోగాలు రావా? ఆభరణాల వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదే!

Science Behind Wearing Gold Ornaments: బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, పసిడిపై భారతీయులకున్న మక్కువ ఏమాత్రం తగ్గదు. అయితే, మన పూర్వీకులు నగలను కేవలం అలంకరణ కోసమే కాకుండా, శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక 'మెడికల్ థెరపీ'లా భావించేవారని మీకు తెలుసా? ముక్కుపుడక నుండి కాలి మెట్టెల వరకు మనం ధరించే ప్రతి ఆభరణం వెనుక ఒక అద్భుతమైన సైన్స్ దాగి ఉందని పెద్దలు చెబుతున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో దాదాపు 36 రకాల ఆభరణాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. ఇవి శరీరంలోని కీలకమైన ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్లపై ప్రభావం చూపిస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

లోహాల వెనుక ఉన్న 'థర్మల్' సైన్స్
మనం ధరించే లోహాలు శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

బంగారం (Gold): ఇది వెచ్చని లోహం. శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. చల్లని వాతావరణం ఉన్న ప్రాంతాల్లో శరీర వేడిని నిలుపుకోవడానికి బంగారం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

వెండి (Silver): ఇది చలువ చేసే లోహం. శరీరంలోని అధిక వేడిని గ్రహించి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. అందుకే మన దేశం వంటి ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో వెండి ఆభరణాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

రాగి (Copper): ఇది శరీరంలోని ఎలెక్ట్రో-మ్యాగ్నెటిక్ శక్తిని సమతుల్యం చేస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో రాగి సహాయపడుతుంది.

ఆభరణాలు - ఆక్యుప్రెషర్ ప్రయోజనాలు
శరీరంలోని నరాల చివరలు కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి. నగలు వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి.

ముక్కుపుడక: ముక్కుపై ఉండే నిర్దిష్ట నరాలను నొక్కడం ద్వారా శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, మహిళల్లో నెలసరి సమస్యలు, ప్రసవ వేదన తగ్గుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.

చెవి రింగులు: చెవి లోబ్స్‌పై ఉండే పాయింట్లు కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో, మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడంలో తోడ్పడతాయి.

కాలి మెట్టెలు: బొటనవేలి పక్కన ఉండే వేలికి వెండి మెట్టెలు ధరించడం వల్ల ఆ నరం గర్భాశయం గుండా గుండెకు అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును నియంత్రించి, మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.

మన పూర్వీకులు వాతావరణాన్ని బట్టి లోహాలను ఎంచుకునేవారు. అందుకే నడుము పైన బంగారాన్ని, పాదాలకు వెండిని ధరించాలని ఒక నియమం పెట్టారు. బంగారం శరీరంలోని విద్యుత్ శక్తిని బయటకు పోనివ్వకుండా అడ్డుకుంటే, వెండి భూమిలోని ధనాత్మక శక్తిని శరీరంలోకి పంపి పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది.

ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం ప్రాచీన నమ్మకాలు, సంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కోణాలను వివరించడానికి మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నప్పుడు వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.

Also REad: Defence Budget 2026: 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్..5 రాష్ట్రాల బడ్జెట్ సైన్యానికి!

Also REad: Union Budget 2026: బడ్జెట్‌లో ఏపీ, తెలంగాణకు కేంద్రం ఇచ్చిందేంటి? తెలుగు రాష్ట్రాలకు కీలక కేటాయింపులు ఇవే..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Science behind wearing goldscience behind wearing gold as ornamentsHealth benefits of silver ornamentsscience behind hindu ornamentsWhy Indians wear gold

Trending News