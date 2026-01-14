English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Happy Bhogi 2026: మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు భోగి శుభాకాంక్షలు ఇలా పంపండి..

 తెలుగులో గిల్లలో సంక్రాంతి శోభ గత మూడు రోజుల నుంచే ప్రారంభమైంది. ఎంతో ముచ్చటగా మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ పెద్ద పండుగలో మొదటి రోజైన భోగికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. చలి మంటల వేడి.. డప్పు చప్పుళ్ళు,  అద్భుతమైన హరిదాసు కీర్తనలతో పల్లెలు, పట్టణాలు సరికొత్త కళను సంతరించుకుంటూ ఉంటాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:01 AM IST

Happy Bhogi 2026: మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు భోగి శుభాకాంక్షలు ఇలా పంపండి..

Happy Bhogi 2026: తెలుగులో గిల్లలో సంక్రాంతి శోభ గత మూడు రోజుల నుంచే ప్రారంభమైంది. ఎంతో ముచ్చటగా మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ పెద్ద పండుగలో మొదటి రోజైన భోగికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. చలి మంటల వేడి.. డప్పు చప్పుళ్ళు,  అద్భుతమైన హరిదాసు కీర్తనలతో పల్లెలు, పట్టణాలు సరికొత్త కళను సంతరించుకుంటూ ఉంటాయి.

భోగి అంటేనే త్యజించడం అని అర్థాన్ని సూచిస్తుంది.  గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో వేసి భోగిమంటలు కేవలం చలిని తరిమికొట్టడమే కాకుండా.. మనుషుల్లో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న అహంకారాన్ని.. అలసత్వాన్ని, పాత చెడిపోయిన ఆలోచనలను మంటలో వేసి కొత్త జీవితానికి నాంది పలకాలని ఈ పండగ చాటి చెబుతూ వస్తోంది. కాబట్టి ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన పండుగ అందరి జీవితాల్లో వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా పేరు పేరు మీరు ఇష్టపడే వారికి భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలపండి.

భోగి పండగ ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు..
భోగిమంటల్లో వెయ్యండి మీ పాత కష్టాలను.. ఆహ్వానించండి కొత్త ఆశలను.. మీ ఇంటి భోగి మంటలు సరికొత్త వెలుగును నింపాలని కోరుకుంటూ.. అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.

ఈ భోగి మంటల వెలుగు మీ జీవితంలో వెంటాడుతున్న చీకట్లను తొలగించి.. సుఖ సంతోషాలను, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..

చిరుధాన్యాల రాశులు.. రంగురంగుల ముగ్గులు.. అద్భుతమైన గొబ్బెమ్మల సందడులు.. ఈ భోగి పండుగ మీ ఇంట్లో సిరి సంపదలను నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. 

ఈ భోగిమంటల్లో మీరు అనుభవిస్తున్న కష్టాలన్నీ కాలిపోయి.. ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో మీ జీవితం సుఖసంతోషాలతో నిండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..

పాతకాలపు చేదు జ్ఞాపకాలను భోగిమంటల్లో వేసి.. కొత్త ఊపిరి, కోరిక, ఆశలతో కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుదాం.. మీ అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..

ఈ భోగి మంటల వెలుగు మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపాలని.. ఈ పండగ మీ ఇంట్లో సిరిసంపదను తీసుకురావాలని ఆశిస్తూ.. మీ అందరికీ పేరుపేరునా హ్యాపీ భోగి..

రంగవల్లుల అందం.. హరిదాసులకి తనలు, గంగిరెద్దుల అద్భుత విన్యాసాలు, సంకురాత్రి సంబరాలు మొదలయ్యాయి.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు..

ఈ భోగి పండగ మీ ఇంట అద్భుతమైన ఆనందాల పంటను పండించాలని.. మీ కోరికలన్నీ ఈరోజు నుంచి నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుడిని కోరుకుంటూ.. భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు..

భోగి పండుగ అంటేనే కొత్త ఆరంభం.. భోగి మంటలు మీలో కుప్పలు తిప్పలుగా నిండి ఉన్న ప్రతికూల ఆలోచనలను తొలగించి.. మీ జీవితాన్ని సానుకూలతతో నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీ అందరికీ భోగి పండగ శుభాకాంక్షలు..

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

