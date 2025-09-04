English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teachers Day Speech 2025: టీచర్స్ డేకి స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఇలా మాట్లాడండి చాలు.. అందరూ ఫిదా అవ్వడం ఖాయం..!

Teachers Day: డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా.. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటాం. అయితే ఈ టీచర్స్ డేకి మీ స్కూల్‌లో అందరినీ ఆలోచింపజేసేలా, ఉత్తేజపరిచేలా ఈ స్పీచ్ ఇవ్వండి.. ప్రతి ఒక్కరూ వావ్ అనకుండా ఉండలేరు. 

Teachers Day Speech 2025: టీచర్స్ డేకి స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఇలా మాట్లాడండి చాలు.. అందరూ ఫిదా అవ్వడం ఖాయం..!

Happy Teachers Day 2025: ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు మన దేశ మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ పుట్టినరోజు. ఆయన గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు, తత్వవేత్త, విద్యావేత్త. ఆయన విద్యారంగంలో చేసిన కృషికి గుర్తుగా 1962 నుంచి ఈ రోజును ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుతున్నాం. అయితే మన తల్లిదండ్రులతో సమానమైన టీచర్స్ డే రోజు మంచి స్పీచ్ ఇవ్వాలని చాలా మంది స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులు అనుకుంటారు. వారి కోసమే ఈ అద్భుతమైన స్పీచ్...

మొదట స్పీచ్ స్టార్ట్ చేయగానే..
గురుర్బహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః
గురుసాక్షాత్‌ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవేనమః అని చెప్పాలి.
ఆ తర్వాత ఇలా మాట్లాడండి.. టీచర్స్ డే సందర్భంగా నా ఉపాధ్యాయులందరికీ ముందుగా హ్యాపీ టీచర్స్ డే. మనం మనకు చదువును నేర్పే టీచర్స్‌ని గౌరవించడానికి.. ప్రతి ఇయర్ సెప్టెంబర్ 5న టీచర్స్ డేను జరుపుకుంటాం. ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మనసులో జ్ఞానాన్ని నింపడమే కాదు.. వారిని భవిష్యత్తు సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా తయారు చేస్తాడని దేశ మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ నమ్మారు. 
సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్.. 1888, సెప్టెంబర్ 5న తమిళనాడులోని తిరుమణి గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయనకు 1954లో భారతరత్న పురస్కారం లభించింది. అయితే రాధాకృష్ణన్ విద్యా రంగానికి విశేషమైన కృషి చేశారు. ఆయన ఒక ఉపాధ్యాయుడు.. ఒక పండితుడు.. ఒక ప్రముఖ తత్వవేత్త.. అంతేకాకుండా భారతదేశ అత్యున్నత పౌర గౌరవం అంటే భారతరత్న కూడా పొందిన గొప్ప వ్యక్తి. 
టీచర్స్ మన జీవితంలో తల్లిదండ్రులతో సమానం. జన్మనిచ్చిన అమ్మ మనకు మొదటి గురువైతే.. నాన్న నడక నేర్పే రెండవ గురువు. ఆ తర్వాత విద్య, జ్ఞానం నేర్పే ఉపాధ్యాయుడు మనకు మూడవ గురువు మరియు మార్గదర్శి. అందుకే మన పెద్దలు మాతృదేవో భవ.. పితృదేవో భవ.. ఆచార్య దేవోభవ అని ఎప్పుడో చెప్పారు. అయితే ఉన్నతమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఎంతో వన్నె తెచ్చిన మన దేశ మాజీ రాష్ట్రపతి, మేధావి, విద్యావేత్త అయిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ పుట్టినరోజునే.. టీచర్స్ డేగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. దీంతో ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న మనం ఉపాధ్యాయులను సత్కరిస్తూ వారి కృషిని గుర్తు చేసుకుంటాం. వారు మన జీవితాలను, సమాజాన్ని మార్చే శక్తి. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మరోసారి అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

అంతే ఇలా పాయింట్ టూ పాయింట్ టీచర్స్ డే స్పెషాలిటీ గురించి చెప్పేసి.. అందరి దగ్గర మీ స్పీచ్‌కి మార్కులు కొట్టేయండి..

