Makar Sankranti Sesame Sweet: భారతీయ సంస్కృతిలో సంక్రాంతి పండుగకు, నువ్వులకు విడదీయలేని బంధం ఉంది. ఈ రోజున నువ్వులను దానం చేయడం, నువ్వుల లడ్డూలు తినడం వెనుక అటు ఆధ్యాత్మిక పరమైన కథలు, ఇటు శాస్త్రీయమైన ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 14, 2026, 04:40 PM IST

Sesame Seeds Sankranti: సంక్రాంతి రోజున నువ్వుల లడ్డూలు ఎందుకు తినాలి? సూర్యుడు-శని మధ్య ఉన్న ఆసక్తికర రహస్యం ఇదే!

Makar Sankranti Sesame Sweet: భారతీయ సంస్కృతిలో సంక్రాంతి పండుగకు, నువ్వులకు విడదీయలేని బంధం ఉంది. ఈ రోజున నువ్వులను దానం చేయడం, నువ్వుల లడ్డూలు తినడం వెనుక అటు ఆధ్యాత్మిక పరమైన కథలు, ఇటు శాస్త్రీయమైన ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి.

'నువ్వుల' అసలు కథ..
సూర్య భగవానుడు తన కుమారుడైన శని దేవుని రాశి అయిన 'మకర రాశి'లోకి ప్రవేశించడమే మకర సంక్రాంతి. తండ్రీకొడుకులైన సూర్యుడు, శనికి పురాణాల ప్రకారం పడదు. దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికర కథ ఉంది.

శాపం - విముక్తి: సూర్యుడికి తన కుమారుడు శనిపై కోపం వచ్చి, శని నివాసమైన 'కుంభ' రాశిని దహనం చేస్తాడు. దీంతో శని, అతని తల్లి ఛాయ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు.

నువ్వుల పూజ: యమధర్మరాజు మధ్యవర్తిత్వం వహించి సూర్యుడిని శాంతింపజేస్తాడు. సూర్యుడు తన కుమారుడైన శని ఇంటికి (మకర రాశి) వెళ్లినప్పుడు, అక్కడ అంతా కాలిపోయి కేవలం నల్ల నువ్వులు మాత్రమే మిగిలి ఉంటాయి. శని దేవుడు ఆ నువ్వులతోనే తన తండ్రికి స్వాగతం పలికి పూజిస్తాడు.

వరము: కుమారుడి భక్తికి మెచ్చిన సూర్యుడు.. "మకర సంక్రాంతి రోజున ఎవరైతే నల్ల నువ్వులతో నన్ను పూజిస్తారో, వారిపై శని ప్రభావం తగ్గుతుందని, వారికి సుఖశాంతులు లభిస్తాయని" వరమిచ్చాడట. అందుకే సంక్రాంతి నాడు నువ్వులకు అంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.

నువ్వులు - బెల్లం 
సంక్రాంతి పండుగ చలికాలం మధ్యలో వస్తుంది. ఈ సమయంలో నువ్వులు, బెల్లం తీసుకోవడం వెనుక బలమైన ఆరోగ్య కారణాలు ఉన్నాయి. నువ్వులు, బెల్లం ప్రకృతిసిద్ధంగా వేడిని కలిగిస్తాయి. ఇవి చలికాలంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. నువ్వులలో ఉండే నూనెలు, బెల్లంలో ఉండే ఐరన్ కలిపి తీసుకోవడం వల్ల శరీర రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చలికాలంలో వచ్చే నీరసాన్ని తగ్గించి, తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడంలో ఈ లడ్డూలు కీలకంగా పనిచేస్తాయి.

నువ్వుల దానంతో శని దోష నివారణ
శాస్త్రాల ప్రకారం మకర రాశికి అధిపతి శని దేవుడు. సంక్రాంతి రోజున నువ్వులను శని దేవుని ప్రసాదంగా భావిస్తారు. నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల జాతకంలోని శని దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ రోజున నీటిలో నువ్వులు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల పాపాలు నశిస్తాయని చెబుతారు. నువ్వుల లడ్డూలు తినడం వల్ల సూర్యుడి తేజస్సు, శని అనుగ్రహం రెండూ లభిస్తాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

మకర సంక్రాంతి నాడు మనం తినే నువ్వుల లడ్డూ కేవలం ఒక పిండి వంటకం మాత్రమే కాదు.. అది ఆరోగ్యానికి రక్షణ కవచం, మన ప్రాచీన సంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబం.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Gruhalakshmi Yojana: మహిళలకు సంక్రాంతి కానుక..ఖాతాల్లోకి రూ.4,000 జమ..ఎప్పటిలోగా ఇస్తారంటే?

Also Read: Cervical Cancer: స్త్రీల ఆరోగ్యంలో కీలకమైన 'సెర్విక్స్'..గర్భాశయ క్యాన్సర్ ముప్పు నుండి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

 

