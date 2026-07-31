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Shravan Month Diet: శ్రావణ మాసం బరువు తగ్గడానికి ఒకే ఒక్కదారి! 10 రకాల శాకాహారంతో కొవ్వు మొత్తం తగ్గిపోతుంది!

Shravan Month Diet Plan: మరికొద్ది రోజుల్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కానుంది. శ్రావణ మాసం తేలికపాటి, సాత్విక శాకాహార డైట్‌ను ఫాలో అయ్యేందుకు ఇదొక గొప్ప సమయం అనే చెప్పాలి. ఆధ్యాత్మిక సాధనతో పాటు బరువు తగ్గేందుకు లక్ష్యాలను రెండింటికి ఈ నెల కలిసొస్తుంది. కీర దోసకాయ, మఖానా, పండ్లు, పెరుగు వంటి ఆహారాలను ఉపవాస సమయంలో మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా కడుపు నిండుగా ఉంచేందుకు శక్తివంతంగా పనిచేయడంలో ఇవి సాయపడతాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 31, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:42 PM IST
Shravan Month Diet: శ్రావణ మాసం బరువు తగ్గడానికి ఒకే ఒక్కదారి! 10 రకాల శాకాహారంతో కొవ్వు మొత్తం తగ్గిపోతుంది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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