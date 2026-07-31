/Shravan Month Diet: శ్రావణ మాసం బరువు తగ్గడానికి ఒకే ఒక్కదారి! 10 రకాల శాకాహారంతో కొవ్వు మొత్తం తగ్గిపోతుంది!

Shravan Month Diet Plan: శ్రావణ మాసం చాలా మందికి ఉపవాసంతో పాటు శాకాహారం మనలో ఎంతో మార్పులను తెలుస్తుంది. ఈ మాసంలో అనుసరించాల్సి ఉత్తమమైన సాత్విక ఆహారం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇలాంటి శాకాహారాన్ని తినడం వల్ల తేలికగా మారడం కాకుండా ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. ఇది శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడంలో (డిటాక్స్) కూడా ఈ సాత్విక ఆహారం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి సాత్విక ఆహారాన్ని అలవాటు చేసుకునేందుకు శ్రావణ మాసం ఓ మంచి అవకాశంగా మారింది. అయితే శ్రావణ మాస డైట్ను పాటిస్తూనే బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించే వారికి కొన్ని సరైన ఎంపికలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) సొరకాయ (బాటిల్ గార్డ్)
తక్కువ కేలరీలు, అధిక నీటి శాతం కలిగి ఉండే సొరకాయ బరువు తగ్గడానికి అవసరమైన రెండు అంశాలనూ నెరవేరుస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు కూడా సహాయపడుతుంది. అలాగే మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉంచుతుంది. దీనిని కూరగా వండుకోవచ్చు, సూప్గా మార్చుకోవచ్చు లేదా జ్యూస్గా కూడా తాగవచ్చు.
2) దోసకాయ
చల్లగా, శరీరానికి తేమను అందిస్తూ, విడిగా తినడానికి లేదా సలాడ్లో కలుపుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. దోసకాయలో పీచుపదార్థం, నీరు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడానికి, ఆకలిని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. ఉపవాస సమయంలో భోజన ఎంపికలు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉన్నందున, ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది.
3) సగ్గుబియ్యం
ఉపవాస సమయంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థం. సగ్గుబియ్యంలో కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండటం వల్ల ఇది తక్షణ శక్తిని అందిస్తుంది. అయితే దీనిని మితంగా తీసుకోవడం ముఖ్యం. దీనిని వేరుశెనగలు, పెరుగుతో కలిపి తీసుకుంటే, అది మరింత కడుపు నింపేదిగా, సమతుల్యంగా మారుతుంది.
4) సింగారా (వాటర్ చెస్ట్నట్ ఫ్లోర్)
వ్రతంలో తప్పనిసరిగా వాడే ఒక పదార్థం. గ్లూటెన్ రహితం, తేలికైనది, తక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉంటుంది. మీ శ్రావణ మాస భోజనాలలో పూరీలు, పాన్కేక్లు లేదా టిక్కీల కోసం దీనిని ఉపయోగించండి.
5) మఖానా (ఫాక్స్ నట్స్)
తక్కువ కొవ్వు, అధిక ప్రోటీన్, పీచుపదార్థం కలిగిన మఖానా నిజంగా ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇది మీ కడుపును నిండుగా ఉంచుతుంది. అతిగా తినడాన్ని అరికడుతుంది. దీనిని నెయ్యి, సైంధవ లవణంతో కొద్దిగా వేయించుకుంటే, ఇది కూడా ఒక రుచికరమైన ఎంపిక.
6) పెరుగు
మంచి బ్యాక్టీరియా, మంచి జీర్ణక్రియ.. ఈ రెండింటినీ పెరుగు అందిస్తుంది. ఇది శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనిని అలాగే తినండి, లేదా దోసకాయ లేదా పుదీనాతో రైతా తయారు చేసుకోండి.
7) కొబ్బరి నీరు
శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా, తాజాగా ఉండేందుకు ఇది ఒక సహజమైన మార్గం. తక్కువ కేలరీలు, ఎలక్ట్రోలైట్లతో నిండి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వాతావరణం తేమగా మారినప్పుడు, శ్రావణ మాసానికి ఇది చాలా అనువైనది.
8) పండ్లు (అరటిపండు, ఆపిల్, బొప్పాయి మొదలైనవి)
విటమిన్లు, సహజ శక్తిని ఈ రెండింటినీ పండ్లు అందిస్తాయి. వీటిని అల్పాహారంగా లేదా మధ్యాహ్నపు చిరుతిండిగా తీసుకోండి. ఆపిల్, బొప్పాయి వంటి పీచుపదార్థం అధికంగా ఉండే పండ్లు ముఖ్యంగా జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తాయి.
9) చిలగడదుంప
చిలగడదుంపలో కడుపు నింపేది, పోషకమైనది, పీచుపదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. దీనిని ఉడకబెట్టండి లేదా కాల్చండి. ఏదేమైనప్పటికీ, ఇది రుచి విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడని, వ్రతానికి అనువైన ఒక సులభమైన భోజనం.
10) పెసరపప్పు (పసుపు కాయధాన్యాలు)
కడుపుకు తేలికగా ఉంటుంది, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఉపవాసం లేని రోజులకు చాలా మంచిది. ఇది బరువు తగ్గే లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇస్తూనే కండరాలను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి శ్రావణ మాసం నిజంగా మంచి సమయం. తేలికైన, పోషకమైన, సాత్విక ఆహారం, బరువు తగ్గే లక్ష్యాలను సాధిస్తూనే సంప్రదాయాలను గౌరవించేలా చేస్తుంది. తగినంత నీరు తాగండి.. మితంగా తినండి.. వీలైనంత వరకు వేయించిన, బరువైన ఉపవాస ఆహారాలను మానుకోండి. అసలు సూత్రం ఇదే.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం పాఠకుల ఆసక్తి మేరకు పొందుపరిచినది. అనేక రుగ్మతలతో బాధపడే వారు దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు.)
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