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బరువు తగ్గడానికి చిట్టి చిట్కాలు.. క్యాలరీలను ఇట్టే కరిగిచ్చేస్తుంది

Simple Tips For Weight Loss: అధిక బరువు అనేది అనారోగ్యానికి పునాదిలాంటిది. బరువును నియంత్రణలో పెట్టుకోకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టుతాయి. అయితే ఉన్నఫళంగా బరువు తగ్గడం అనేది సాధ్యం కాదు. చిన్ని చిట్కాలతో శ్రమ లేకుండా బరువు తగ్గవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 09, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:59 PM IST
బరువు తగ్గడానికి చిట్టి చిట్కాలు.. క్యాలరీలను ఇట్టే కరిగిచ్చేస్తుంది
Image Credit: Health Tips In Telugu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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