/బరువు తగ్గడానికి చిట్టి చిట్కాలు.. క్యాలరీలను ఇట్టే కరిగిచ్చేస్తుంది

Reduce Your Weight: మానవ శరీరం అనేది ఒక అద్భుతమైనది. శరీరాన్ని కాపాడుకుంటే అది మన ప్రాణాలను కాపాడుకుంటుంది. శరీరంపై ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది శ్రమ.. భోజనం, పరిశుభ్రత అనేవి మూడు ఉంటాయి. శరీరం ఎదుర్కొన్న ప్రధాన సమస్య బరువు పెరగడం. బరువు అనేది అనారోగ్యానికి పునాది వేస్తుంది. బరువు పెరుగుదలతో బాధపడేవారు సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చు. కొన్ని చిన్న చిట్కాలతో సులువుగా క్యాలరీలను కరిగించవచ్చు. మనం ఇంట్లోనే బరువు తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తినాల్సి ఉంది.
బరువు తగ్గడం అనేది చాలా కష్టమేమి కాదు. కానీ నిరంతరం పాటించాల్సి ఉంది. ఊబకాయంతో బాధపడేవారు నిత్యం ఆహారంలో కొన్ని పదార్థాలు తప్పక ఉండాలి. అధిక కొవ్వు కలిగిన ఆహారాలను దూరం పెట్టారు. అధిక మొత్తంలో నీరు తీసుకోవడంతోపాటు కూరగాయలు, పండ్లు ఆహారంలో తప్పక ఉండేలా చూసుకోవాలి. జంక్ఫుడ్, మసాలా పదార్థాలు అధిక బరువుకు కారణమవడమే కాకుండా అనారోగ్యానికి దారి తీస్తాయి. రోజుకు కనీసం రెండు లీటర్ల నీళ్లు తాగాల్సి ఉంది.
==> బరువు తగ్గాలనుకునేవారు భోజనానికి ముందు తాజా కూరగాయలతో సలాడ్ తీసుకుంటే మంచిది.
==> ఉదయం అల్పాహారంగా నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. పూరీలు, మైసూర్ బోండా వంటివి తీసుకోరాదు. ఇడ్లీ, పెసరట్టు, ఓట్స్ ఉప్మా లేదా వెజిటేబుల్ ఉప్మా వంటి తేలిక ఆహారం తినాలి.
==> భోజనంలో తెల్ల బియ్యం దూరం పెడితే ప్రయోజనం ఉంటుంది. సాధారణ తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్రైస్, జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలు తదితర మిల్లెట్స్ తీసుకోవాలి.
==> ఆహారంలో అన్నం పరిమాణం తగ్గించాలి. అన్నం స్థానంలో కందిపప్పు, రాజ్మా, శనగలు, పెసలు వంటి అధిక ప్రొటీన్ పదార్థాలను తినాలి
==> నూనె పరిమాణం తగ్గించాలి. కూర, చారు, పచ్చళ్లలో వీలైనంతగా నూనె తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
==> బరువు తగ్గాలనుకునేవారు మజ్జిగ ఎక్కువగా తీసుకుంటే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
==> పాల ఉత్పత్తులను తగ్గించుకోవాలి. పాల పదార్థాలలో అధిక కొవ్వు ఉంటాయి.
==> వేపుడు కూరలు అంటే ఫ్రైలు తగ్గించాలి. పూరీలు, పకోడీలు, సమోసాల వంటి డీప్ ఫ్రై పదార్థాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
==> తీపి పదార్థాలు, కూల్డ్రింక్స్, పంచదార ఉన్న పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి.
==> రాత్రిపూట మితంగా ఆహారం తీసుకోవాలి. కూర, పప్పు, చపాతీలు వంటి రాత్రి పూట భోజనంలో ఉండేలా తీసుకోవాలి.
==> ఆకుకూరలు, మొలకెత్తిన గింజలు అధికంగా తీసుకోవాలి.
==> ఉప్పు, నూనె, నెయ్యి పరిమితంగా వాడాలి.
==> ఇక ఆహారంతోపాటు శారీరక శ్రమ చేయాల్సి ఉంది. రోజూ కనీసం అర్ధ గంట నడక లేదా వ్యాయామం చేయాల్సి ఉంది.