Single Parenting Tips: పిల్లలను ఒంటరిగా పెంచడం సవాలే.. కానీ కష్టమేమీ కాదు ..!!

Single Parenting Tips: పిల్లల్ని ఒంటరిగా పెంచడం... ఇది చాలామందికి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఎదురవుతుంది...మన జీవితాల్లో ఒక మలుపు లాగా, సముద్రం మధ్యలో తుపాను లాగా తలెత్తే పరిస్థితి. ఇది చాలా కష్టమైన విషయం. ఎవరి జీవితంలోనైనా విడాకులు, జీవిత భాగస్వామి చనిపోవడం, లేదా కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల ఒక్కరే పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. 

Single Parenting Tips: పిల్లల్ని ఒంటరిగా పెంచడం... ఇది చాలామందికి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఎదురవుతుంది...మన జీవితాల్లో ఒక మలుపు లాగా, సముద్రం మధ్యలో తుపాను లాగా తలెత్తే పరిస్థితి. ఇది చాలా కష్టమైన విషయం. ఎవరి జీవితంలోనైనా విడాకులు, జీవిత భాగస్వామి చనిపోవడం, లేదా కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల ఒక్కరే పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అప్పుడే నిజంగా మనం ఎంత బలంగా ఉండాలో తెలుస్తుంది. పిల్లలకి అమ్మా, నాన్న ఇద్దరూ కావాలి. కానీ ఒకరు లేనప్పుడు, ఇంకొకరే ఇద్దరి బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇది చిన్న పని కాదు. కానీ మనం చేస్తాం.. ఎందుకంటే వాళ్లను మనం ప్రేమిస్తాం కాబట్టి.. ఆ సమయంలో మనకు అన్నీ వాళ్ళే కాబట్టి.

ఒక తల్లిగా లేదా తండ్రిగా పిల్లల్ని ఒంటరిగా పెంచే బాధ్యత అనేది మాటల్లో చెప్పలేని బాధ. అయితే అది గొప్ప బాధ్యత కూడా. ఎందుకంటే పిల్లలు మన చేతిలో ఉన్న మట్టి బొమ్మల లాంటివారు. మన ప్రవర్తన, మన ఆలోచనలు, మన నిర్ణయాలు... వాళ్ల భవిష్యత్తుని ప్రభావితం చేస్తాయి.అలాంటి పరిస్థితిలో మనకి ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఎన్నో ఉంటాయి. ఉదాహరణకి... ఉదయం లేవగానే స్కూల్ రెడీ చేయడం, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేయించడం, తర్వాత పని మీద వెళ్లడం. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చాక మళ్లీ పిల్లల హోంవర్క్ చూసుకోవడం, వాళ్ల సమస్యలు వినటం, వాళ్లతో మాట్లాడటం, అలాగే వాళ్ల కోసం మనం నవ్వుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది, మన బాధలు మనమే మింగుకోవాలి. ఇవన్నీ ఒక్కరే చేయాలి అంటే అలసట అనే మాట చాలా తక్కువే.

ఇది చాలాసార్లు ఒత్తిడిగా అనిపిస్తుంది. మనలో కొంతమందికి కన్నీళ్ళు రాకుండా ఉండవు.అదే సమయంలో మనిషిగా మనకూ ఒంటరితనమూ, ఒత్తిడీ, అధికమై పోయి కుంగిపోతుంటారు. మనసులో ఎన్నో ప్రశ్నలు… "నేను వాళ్ళను సరిగ్గా పెంచుతున్నానా?", "పిల్లలకి నాపై   నమ్మకం కలుగుతోందా?", "వాళ్లు ఎప్పుడైనా నన్ను వదిలేస్తారా ?" ఇలాంటి అనుమానాలు మానసికంగా తుడిచిపెట్టడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ ఇదే మన బలాన్ని చూపించే సమయం. ఇక్కడే మనం ధైర్యంగా నిలవాలి. కుదురుకుని, మనల్ని మనమే ఓదార్చుకోవాలి. ముందు మన మనసు నిలకడగా ఉంటేనే, మన పిల్లలకు కూడా ఒక భరోసా ఇవ్వగలగుతాం.

అంతే కాదు.. పిల్లలకి మనం ఒంటరిగా ఉన్నా, వాళ్లకి ఇద్దరూ ఉన్నంత ప్రేమ, శ్రద్ధ, అర్థం ఇస్తే చాలు. వాళ్లకి మనం బలంగా కనిపిస్తే, వాళ్లు కూడా ధైర్యంగా ఎదుగుతారు. జీవితానికి తలవంచకుండా ముందుకు సాగుతారు. ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచే తల్లిదండ్రులకి ఒక స్పెషల్ శక్తి ఉంటుంది.ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచడమంటే కేవలం బాధ్యత మాత్రమే కాదు. వాళ్లు తమ పిల్లలకు ప్రేరణ కూడా.  అది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఎందుకంటే మనమే వాళ్లకి తొలి గురువు, తొలి స్నేహితుడు,మొదటి మద్దతు.పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు.

మీరు ఎలా అయితే సమస్యల్నిఎదుర్కొంటున్నారో,ఎలా మెలుగుతున్నారో అదే వాళ్లు నేర్చుకుంటారు.కాబట్టి మీరు బలంగా ఉండటం వాళ్ల భవిష్యత్తుకు బలమే అవుతుంది. వాళ్లకు ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు తెలిసేలా చేయండి. "నాన్న లేకపోయినా నేను మీతో ఉన్నాను" "అమ్మ లేకపోయినా నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను" అని. ఈ మాటలు వాళ్లకి ఎంతో ధైర్యం ఇస్తాయి. ఇక పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్లతో బలమైన బంధం నిర్మించాలి. మనం ఓపికగా ఉంటే, ప్రేమగా సమయం కేటాయిస్తే, వాళ్లు మనకు దూరం అవరు. భవిష్యత్తులో బలంగా ఎదుగుతారు.

అలాగే మనల్ని మనం మర్చిపోకూడదు.మన ఆరోగ్యం, మన మానసిక స్థితి.. ఇవన్నీ మన పిల్లలకీ అవసరమే.ఏదైనా సహాయం అవసరమైతే, ఆ సహాయం కోరండి.స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, వీరెవరూ లేకపోతే... అవసరమైతే కౌన్సిలర్ తో మాట్లాడండి. మనం ఒంటరిగా ఉన్నాకూడా ఏకాకి అయితే కాదు. ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మనలాంటి వారే ఉన్నారు. మనం ఒకర్ని సహాయం అడగడం అంటే అది బలహీనత కాదు. అది మన బలాన్ని చూపించే మార్గం. చివరగా చెప్పాలంటే.. మీరు ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచుతున్నారా? అయితే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. మీరు ఈ ప్రపంచంలోకి ఒక వెలుగు తెస్తున్నారు. మీరు ఓ ప్రేరణ. మీరు మీ పిల్లలకు ఒక హీరో. ఒంటరిగా పిల్లల్ని పెంచడం ఓ యుద్ధం లాంటిది. కానీ ఆ యుద్ధంలో మీరే ఓ వీరనారి..!!

 

