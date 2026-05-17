Eggshell Face Pack Benefits: సౌందర్య సంరక్షణలో గుడ్డు ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గుడ్డులోని తెల్లసొన చర్మానికి చాలా ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. అయితే, చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే.. గుడ్డు పెంకులు కూడా చర్మానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. చాలా మంది నిపుణులు సైతం ఇదే మాట చెప్తున్నారు. గుడ్డు పెంకులో కాల్షియం కార్బోనేట్, చిన్న మొత్తంలో ఇతర ఖనిజాలు కూడా ఉండటం వల్ల.. వీటిని పొడి చేసి ఫేస్ ప్యాక్లాగా పెట్టుకోవడం వల్ల చర్మం మెరుస్తుంది. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ఈ ఫేస్ ప్యాక్ను ట్రై చేసి, మంచి రిజల్ట్స్ను పొందుతున్నారు. మరి గుడ్డు పెంకుల ఫేస్ ప్యాక్ వల్ల మన చర్మానికి కలిగే ఇతర ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గుడ్డు పెంకు ఫేస్ ప్యాక్తో బెనిఫిట్స్ ఇవే..
1. చర్మాన్ని బిగుతుగా ఉంచుతుంది
గుడ్డు పెంకులో ఉండే ఖనిజాలు ముఖంపై చర్మాన్ని బలంగా చేసి ముడతలు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కోలాజెన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించి, చర్మాన్ని బిగుతుగా ఉంచుతుంది.
2. మొటిమలను, నల్ల మచ్చలను తగ్గిస్తుంది
పెంకును పొడిగా చేసి పేస్టుగా తయారుచేసి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల ఇది చర్మం లోతుల్లోకి వెళ్లి మలినాలను తొలగించి మొటిమలు రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. అలాగే చాలా కాలంగా ఉన్న నల్ల మచ్చలను కూడా తొలగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే సహజ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ముఖం పైన గల బాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది.
3. చర్మానికి గ్లో ఇస్తుంది
గుడ్డు పెంకు పౌడర్లో ఉండే మైనరల్లు మృత చర్మ కణాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది సహజ ఎక్స్ఫోలియేటర్గా పనిచేస్తూ, మొఖాన్ని ప్రకాశవంతంగా చేస్తాయి.
4. ఒత్తిడి వల్ల కలిగే చర్మ సమస్యలు మాయం
గుడ్డు పెంకులో ఉండే సహజ పోషకాలు చర్మాన్ని శాంతింపజేసే లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది చర్మాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, ముఖ్యంగా ధూళి, కాలుష్యం వలన గల ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గిస్తుంది.
5. సూర్యరశ్మి హానిని తగ్గిస్తుంది
గుడ్డు పెంకులతో ఉండే కాల్షియం, ఇతర ఖనిజాలు చర్మాన్ని UV రేడియేషన్ నుంచి రక్షించడంలో సహకరిస్తాయి. ఇది సన్ టాన్ తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
గుడ్డు పెంకు ఫేస్ ప్యాక్ తయారు చేసే విధానం..
గుడ్డు పెంకులను శుభ్రంగా కడిగి, ఎండబెట్టి పొడిగా చేసి పౌడర్గా చేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్లో తేనె, రోజ్ వాటర్ కలిపి పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖంపై అప్లై చేసి 15-20 నిమిషాల పాటు ఉంచి, ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడగాలి.
గుడ్డు పెంకుల ఫేస్ ప్యాక్ యూజ్ చేసే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
మొట్టమొదటి సారి వాడేవారు ముందు చిన్న ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం మంచిది. వారంలో 1-2 సార్లు మాత్రమే వాడాలి. ఎలర్జీ ఉన్నవారు వాడే ముందు డెర్మటాలజిస్టుని సంప్రదించడం మంచిది.
