Skipping Rope Benefits: ఉదయాన్నే కేవలం 15 నిమిషాల ఈ పని చేస్తే చాలు..పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు మంచులా కరిగిపోతుంది!

Health Benefits of Skipping Rope: ఆధునిక జీవనశైలిలో సమయం దొరకక వ్యాయామానికి దూరమవుతున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు. అలాంటి వారి కోసం ఆరోగ్య నిపుణులు ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు. కేవలం 15 నిమిషాల స్కిప్పింగ్ (తాడు ఆట) మీ శరీరంలో మంచులా పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడమే కాకుండా, మీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్కిప్పింగ్ అనేది కేవలం చిన్న పిల్లల ఆట మాత్రమే కాదు, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అథ్లెట్లు అనుసరించే అత్యంత శక్తివంతమైన వర్కవుట్.
బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్..
త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి స్కిప్పింగ్ ఒక వరం. ఇది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కేలరీలను ఖర్చు చేస్తుంది. 15 నిమిషాల స్కిప్పింగ్ వల్ల శరీర మెటబాలిజం పెరిగి, కొవ్వు వేగంగా కరుగుతుంది.
గుండెకు రక్షణ..
ఇది ఒక గొప్ప కార్డియో వ్యాయామం. క్రమం తప్పకుండా స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది, గుండె కండరాలు దృఢంగా మారుతాయి. తద్వారా గుండెపోటు, అధిక రక్తపోటు (High BP) ముప్పు తప్పుతుంది.
దృఢమైన ఎముకలు..
స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు కాళ్లు, తొడలు, భుజాలపై ఒత్తిడి పడి కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. ఇది ఎముకల సాంద్రతను పెంచి, భవిష్యత్తులో ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.
డయాబెటిస్ నియంత్రణ & గాఢ నిద్ర..
రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి స్కిప్పింగ్ తోడ్పడుతుంది. అలాగే రోజంతా చురుగ్గా ఉంచి, రాత్రిపూట శరీరం త్వరగా విశ్రాంతి స్థితిలోకి వెళ్లి గాఢ నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.
ఒత్తిడికి చెక్..
వ్యాయామం చేసేటప్పుడు మెదడులో ఎండార్ఫిన్లు (Endorphins) అనే 'ఫీల్ గుడ్' హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తగ్గించి మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి ఇది సహకరిస్తుంది.
గమనిక: మోకాళ్ల నొప్పులు లేదా తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి ఉన్నవారు నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే స్కిప్పింగ్ ప్రారంభించాలి. స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి స్పోర్ట్స్ షూస్ ధరించడం వల్ల పాదాలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
Also Read: EPFO Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్..కనీస జీతం రూ.25,000కి పెంపు? బడ్జెట్లో భారీ ప్రయోజనం!
Also Read: Gold Price Collapse: బంగారం ప్రియులకు డేంజర్ బెల్..అమాంతం పడిపోయే అవకాశం ఉందా? ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook