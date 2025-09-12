Snake Skin Colour: ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చే పాము..ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది మీ ఊర్లో ఉందా?

Snake Changes Color: పాముల గురించి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అంతే కాదు, ఈ విషయానికి సంబంధించి ప్రతిరోజూ కొత్త ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు మన వింటూనే ఉంటాం. అలాంటి అద్భుతమైన విషయాలలో, పాములు రంగు మారడం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీని గురించి మరిన్ని విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాముల గురించి చాలా కథలు ఉన్నాయి. చాలా సార్లు ప్రజలు పాములు ఊసరవెల్లిల మాదిరిగా తక్షణమే రంగు మార్చుకోగలవని లేదా శత్రువులను మోసం చేయడానికి వివిధ రంగులను మార్చుకోగలవని నమ్ముతారు. పాములకు రంగు మార్చే సామర్థ్యం ఉంటుంది. కానీ ఇది చాలా నెమ్మదిగా, పరిమితంగా ఉంటుంది. ఈ మార్పు వాటి చుట్టుపక్కల వాతావరణం, శరీర ఉష్ణోగ్రత, ఆరోగ్య స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గార్టర్ పాములు, బ్రౌన్ పాములు, వైన్ కలర్ పాములు వంటి కొన్ని జాతులు కొద్దిగా రంగును మార్చగలవు. అయితే, ఇన్లాండ్ తైపాన్ వంటి కొన్ని విషపూరిత పాములు కూడా ఈ జాతిలో మొదటి వాటిలో ఉన్నాయి. ఈ సహజ ప్రక్రియ శత్రువుల నుండి తప్పించుకోవడానికి, వేటాడటానికి, పర్యావరణంతో వారి శరీరాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
ఏ పాములు రంగు మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి?
గార్టర్ పాము, కాంస్య రంగు పాము, వైన్ రంగు కలిగిన పాము వంటి జాతులు రంగు మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అదే సమయంలో, ప్రపంచంలోని అత్యంత విషపూరిత పాములలో ఒకటైన ఇన్ల్యాండ్ తైపాన్ కూడా దాని రంగును మార్చుకునే పాముగా గుర్తింపు పొందింది.
రంగు మారడానికి అసలు కారణం ఏమిటి?
పాములు తమ వేటగాళ్ల నుండి తప్పించుకోవడానికి, మరింత సమర్థవంతంగా వేటాడేందుకు తమ వాతావరణానికి అనుగుణంగా తమ రంగును మార్చుకోగలవని చెబుతారు. చల్లని వాతావరణంలో, ఎక్కువ వేడిని గ్రహించడానికి అవి తమ రంగును ముదురు చేస్తాయి. ఒత్తిడి లేదా అనారోగ్య పరిస్థితులలో కూడా పాములు రంగును మారుస్తాయి.
పాములు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాయా?
గ్రామాల్లో పాములు తమ శత్రువులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి లేదా వారి కళ్లుగప్పేందుకు రంగులు మారుస్తాయని ఒక ప్రచారం ఉంది. కానీ, దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారం లేదు. పాములు మనుషులను ఎదుర్కోవడం కంటే దాక్కోవడానికి ఇష్టపడతాయి. వాటి రంగు మార్చుకునే సామర్థ్యం పరిమితం. అలాగే, అవి నెమ్మదిగా ఉంటాయి.
Also Read: Girl Dance: డ్యాన్స్ చేస్తున్న అమ్మాయి డ్రస్సు ఊడిపోయింది..స్టేజిపై ఊడిన గాగ్రా పట్టుకొని చివరికి..!
Also REad: innoq spectra TV: ఫ్లిప్కార్ట్లో 3000 రూపాయలకే రూ.30,000 విలువైన HD స్మార్ట్ టీవీ..త్వరపడండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook