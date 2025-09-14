English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:14 PM IST

Snake In Dream: కలలో పాము వెంటాడితో ఎంత ప్రమాదమో? స్వప్న శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసా?

Snake In Dream Astrology: కలలో పాము కనిపిస్తే ఏమవుతుంది? అందరూ ఏదో చెడు జరుగుతోందని అనుకుంటారు..? లేదా ఏదో ప్రమాదం వేచి ఉందని కలత చెందుతారు. కానీ కలల శాస్త్రంలో దీని గురించి కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటే ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.   

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పురాతన కాలం నుండి పాములను పూజిస్తున్నారు. ప్రజలు తమ చుట్టూ పాములను చూసినప్పుడల్లా భయపడతారు. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం.. పామును చూడటం కూడా ముఖ్యమైన సంకేతాలను ఇస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ కలలో పామును చూడటం కూడా శుభం లేదా అశుభాన్ని సూచిస్తుంది. చాలా మంది తమ కలలలో పాములను పదే పదే చూస్తారు. అప్పుడు వారు మీ జాతకంలో పితృ దోషం లేదా కాల సర్ప దోషం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. కలలో పాములను పదే పదే చూడటం శుభప్రదంగా పరిగణించకూడదు. దాని ఉపశమనం కోసం, దోషాలను శాంతింపజేయాలి.

కలల శాస్త్రం ప్రకారం.. ఎవరైనా తమ కలలో చాలా పాములను చూస్తే, అది పవిత్రంగా పరిగణించరు. ఈ కల మీరు త్వరలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని సూచిస్తుంది. ఎక్కడో ఒక వివాదం తలెత్తుతుందని అంచనా. అందరికీ తెలిసినట్లుగా.. పాములు, ముంగిసలను బద్ధ శత్రువులుగా మనం గుర్తిస్తాము. కలల శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి తన కలలో పాము, ముంగిస మధ్య పోరాటాన్ని చూసినట్లయితే, మీరు నిజ జీవితంలో ఏదో ఒక వివాదంలో చిక్కుకోబోతున్నారని అర్థం చేసుకోండి. మీరు కోర్టును సందర్శించాల్సి రావచ్చు.

కలల సిద్ధాంతం ప్రకారం.. మీ కలలో పాము మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటే, మీకు త్వరలో కొంత ఇబ్బంది జరగబోతోందని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ కల ఒక అశుభ సంఘటనను సూచిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి పామును చూసిన తర్వాత కాటు వేయకుండా పారిపోవడం తరచుగా కనిపిస్తుంది. కానీ మీ కలలో పాము కాటు వేస్తే అది మంచి సంకేతం అని కొంతమందికి తెలుసు. అంటే మీకు శుభవార్త వస్తుందని అర్థం.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న కొన్ని వివరాలు కేవలం హిందూ మత విశ్వాసాల ద్వారా పేర్కొన్నాము. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.) 

