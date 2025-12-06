Snake In Dream: కలలో పాము కనిపించిందా? పాము కాటేసినా, వెంటాడినా జరిగేది ఇదే!

Snake In Dream Astrology: మనలో చాలా మందికి రాత్రి నిద్రలో అనేక రకాలైన జంతువులు కనిపిస్తుంటాయి. వారు దేనికి ఎక్కువ భయపడతారో అదే జంతువు కలలో కనిపిస్తుంటుంది. అయితే చాలామందికి పాములు కలలో కనిపిస్తాయి. కొందరికి వెంటాడినట్లు, కొందర్ని కాటు వేసినట్లు ఈ విధమైన కలలు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో పాము కలలో కనిపిస్తే ఏం జరుగుతుంది? కాటేస్తే ఏం జరుగుతుందనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నిద్రలో మనకి కలలు వస్తుంటాయి. దేని గురించి అతిగా ఆలోచిస్తామో అదే కలలో కనిపిస్తుంటుందని మన పెద్దవాళ్లు చాలా సార్లు చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో మనలో చాలామంది పాములకు భయపడుతుంటారు. అలాంటి పాములు కలలో కాటేసినట్లు వస్తే..దెబ్బకి నిద్ర చెదిరిపోతుంది. అవే కాకుండా కొందరికి తేళ్లు, నక్కలు వంటి ఇతర జంతువులు కూడా కలలో కనిపిస్తుంటాయి. మరికొందరికి కలలో చనిపోయిన వ్యక్తులు, పెళ్లైన ఆడవాళ్లు, ఆహారం, జలపాతం వంటివి వస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిని చూసి కొందరు భయపడుతుంటారు. అయితే అలాంటివి మీ కలలో కనిపించడం వల్ల మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
కలలో పాములు కనిపిస్తే.. అవి మన జీవితంలో రాబోయే సమస్యలను సూచిస్తాయని జోతిష్య్కులు చెబుతున్నారు. అదే విధంగా విధంగా కలలో నాగుపాము కనిపిస్తే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని అర్థం అని అంటున్నారు. అయితే కొన్నిసార్లు మీ కలలో తెల్లని శ్వేతనాగు లాంటి పాములు కనిపిస్తే అది కచ్చితంగా శుభసంకేతమని అంటున్నారు.
కలలో మీకు కనిపించే పాములు కుడివైపు నుండి ఎడమవైపునకు కదులుతే అది అశుభమని.. అదేవిధంగా ఎడమ వైపు నుండి కుడి వైపునకు పాకుతూ వెళితే అది శుభమని కొందరు జోతిష్క్యులు అంటున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సర్పదోషం ఉన్నా అవి మీ కలలో కనిపించే అవకాశం ఉంది. పాములకు మీరు ఎలాంటి హాని తలపెట్టినా అది సర్పదోషంగా మారుతుంది. జీవితంలో మీకు అనేక కష్టాలను కలిగిస్తుందట.
అయితే కలలో పాములు కనిపిస్తే..ఏదైనా నాగదేవుడు లేదా నాగదేవత గుడికి వెళ్లడంతో పాటు పాముపుట్ట దగ్గ పాలు పోస్తే నాగదోషం నయం అవుతుందట. అదే విధంగా సర్పదోషం ఉన్నవారు రాహువు, కేతువులకు శాంతి పూజ నిర్వహిస్తే ఎంతో మంచిదట అదే విధంగా నాగపంచమి లేదా నాగుల చవితి నాడు ఉపవాసం ఉండడం వల్ల జీవితంలో ఎంతో శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలు, జోతిష్య శాస్త్రాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు).
