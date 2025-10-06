English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Prevention: పాములకు ఇదే ఏకైక శత్రువు..! ఇంట్లోకి ఒక్క పాము కూడా రాదు!

Snake Natural Repellent: వర్షాకాలంలో పాములు లోపలికి రాకుండా ఉండాలంటే.. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ వంటగదిలో ఈ ఒక్క వస్తువు ఉంటే చాలు. దాన్ని పనికిరానిదిగా మీరు పారవేస్తారు. ఇంటి తలుపుల మూలల్లో వీటిని ఉంచడం వల్ల పాములను దూరంగా ఉంచవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 6, 2025, 04:53 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Snake Prevention: పాములకు ఇదే ఏకైక శత్రువు..! ఇంట్లోకి ఒక్క పాము కూడా రాదు!

Snake Natural Repellent: వర్షాకాలంలో పాములు లోపలికి రాకుండా ఉండాలంటే.. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ వంటగదిలో ఈ ఒక్క వస్తువు ఉంటే చాలు. దాన్ని పనికిరానిదిగా మీరు పారవేస్తారు. ఇంటి తలుపుల మూలల్లో వీటిని ఉంచడం వల్ల పాములను దూరంగా ఉంచవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

వర్షాకాలంలో అందరూ పాములకు భయపడతారు. ఈ సమయంలో ఇళ్ళు, తోటలు, బహిరంగ ప్రదేశాల చుట్టూ నీరు నిలిచి ఉండటం వల్ల పాములు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకపోవడం చాలా సాధారణం అవుతుంది. వర్షాకాలంలో వివిధ జాతుల పాములు తరచుగా ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ఉండే ఇళ్లలో ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

వర్షాకాలం ప్రారంభమైనప్పుడు.. మనలో చాలా మందికి భయం కలగడం సహజం. ముఖ్యంగా ఇంట్లోకి పాములు ప్రవేశిస్తాయనే ఆలోచన చాలా మందిని ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. చాలా మంది ఈ సమస్య గ్రామాలు, పొలాలలో మాత్రమే వస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ నిజం ఏమిటంటే, వర్షాకాలంలో నగరాల్లో కూడా పాములు ఇంట్లోకి ప్రవేశించగలవు. ముఖ్యంగా ఇంటి దగ్గర బహిరంగ స్థలం, తోట, వర్షపు నీటి పారుదల ఉంటే.. పాములు వచ్చే ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది.

అలాంటి సందర్భాలలో కొబ్బరి చిప్పలు సహజమైన పరిష్కారం. అవును, కొబ్బరి చిప్పలు పాములకు అసహ్యకరమైన వాసనను కలిగి ఉంటాయి. మానవులకు ఎక్కువగా తెలియని ఈ వాసన పాములకు చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఈ వాసనను గమనించే పాము వాసన ఉన్న దిశలో రాదని నిపుణులు అంటున్నారు.

దీని కోసం ముందుగా ఎండిన కొబ్బరికాయను తీసుకొని పైభాగాన్ని తొలగించండి లేదా మొత్తం పొట్టును వేరు చేయండి. ఆ తర్వాత కొబ్బరికాయను 3-4 భాగాలుగా కోసి తలుపు మూలల్లో ఉంచడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ కొబ్బరి చిప్పలను తలుపు మూలల్లో.. వరండా మూలల్లో ఉంచమని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ప్రతి 7-10 రోజులకు ఒకసారి వాటిని మార్చడం మంచిదని అంటారు.

ఈ పద్ధతి నిజంగా పనిచేస్తుంది. తరతరాలుగా, గ్రామాలు, చిన్న పట్టణాలు పాముల నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయి. రసాయనాలు లేకుండా ఇంటిని సహజంగా రక్షించుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం. ఇంట్లో చెట్లు, మొక్కలు, తోటలు ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాలలో ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వర్షం తర్వాత ఇంటి భద్రత కోసం తడిసిన వస్తువులను వెంటనే తొలగించి ఆరబెట్టడం కూడా అవసరం. మీ ఇంట్లో ఇప్పటికే పాము కనిపించినట్లయితే, వెంటనే నిపుణుడిని లేదా అటవీ శాఖను సంప్రదించడం అత్యవసరం. ఈ పరిష్కారం ఇంట్లో పాముల సహజ నివారణకు మాత్రమే. 

Also Read: Snake Video: పొలంలో 5 తలల శేషనాగు..పాముని చూడ్డానికి ఎగబడుతున్న జనం..ఎక్కడంటే?

Also Read: Celebrity Divorce: సినీ ఇండస్ట్రీలో విడాకుల రచ్చ..విడిపోయేందు సిద్ధమైన మరో జంట..?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake preventionmonsoon safetyNatural snake repellentsCoconut husk remedySnake and coconut

Trending News