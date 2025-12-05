English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Repellent: పాముకు బద్ధశత్రువు ఈ మొక్క..ఇంటి ముందు ఇవి చూస్తే కిలోమీటరు దూరం పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plant: మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా బొరియల్లో దాగుంటే పాములు తరచూ బయటకు వస్తుంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా పాములు సంచారం భారీగా పెరిగిపోతుంది. అయితే ఈ మొక్క వేర్లను ఇంటి గుమ్మానికి కట్టడం వల్ల పాములు ఇంట్లోకి చేరవు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:01 PM IST

Snake Repellent: పాముకు బద్ధశత్రువు ఈ మొక్క..ఇంటి ముందు ఇవి చూస్తే కిలోమీటరు దూరం పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plant: మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా బొరియల్లో దాగుంటే పాములు తరచూ బయటకు వస్తుంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా పాములు సంచారం భారీగా పెరిగిపోతుంది. ముదుగు ఉన్న ప్రాంతాల్లో నీరు నిలబడి ఉండడమే అందుకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పాములు జనావాసాలను ఆక్రమిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇళ్లలోని, పెరట్లోని మూల ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా చేరుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు మనకే తెలియకుండా వాటిని తొక్కడం వంటివి చేస్తుంటాము. 

కొన్నిసార్లు పాముల స్థిరంగా ఇంట్లో ఏదో మూల చేరితే అది వాటి శాశ్వత నివాసంలా చేసుకొని పిల్లల్ని కంటుంటాయి. ఈ విధంగా పాములు సంఖ్య క్రమంగా పెరగొచ్చు. దీంతో ఇంట్లో పిల్లలు, వృద్ధులు ఉంటే వారి ప్రాణానికి హాని కలగవచ్చు.  అయితే పాముల సంచారాన్ని ఏ విధంగా అరికట్టవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అడవిలో ఉండే కొన్ని మొక్కల ద్వారా ఇళ్లలో పాముల సంచారాన్ని పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు. ఆ మొక్కల తాలూకా వాసన చూసినా పాములు ఆమడ దూరం పారిపోతాయట. అయితే ఆ మొక్కలు ఏవి? వాటిని ఏ విధంగా వినియోగిస్తే పాములు ఇంట్లోకి రావో, ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

విషపూరిత పాములు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే మొక్క వేర్లు ఇంటి ముందు ఉంచితే లేదా గుమ్మానికి కడితే పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు. పాములను చూడగానే చాలా మంది భయపడిపోతుంటారు. పాములను భయపెట్టడానికి ఆ చెట్టు వేర్లను ఇంటి ప్రధాన గుమ్మానికి కట్టవచ్చు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పాములు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా అవి నిరోధిస్తాయి.

అయితే పాములు కొన్ని వాసనలను ఇష్టపడవు. కాబట్టి పాములు కొన్ని వాసనలు నచ్చకపోతే ఆ ప్రదేశానికి రావడానికి అస్సలు ఇష్టపడవు. కొన్ని మొక్కల వేర్లు పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇళ్ల చుట్టూ పార్కులు, అడవులు, చెరువులు, మురుగు కాలువలు లేదా పర్వతాలు ఉన్నవారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పాములు అలాంటి ప్రదేశాలకు తరచుగా రావడం ప్రారంభిస్తాయి. 

పాములు రాకుండా ఉండాలంటే.. మీ ఇంట్లోని కిటికీలు, తలుపుల దగ్గర సర్పగంధ మొక్క వేర్లను ఇంటికి కట్టాలి. ఆ మొక్క వేర్ల నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన పాములను నివారిస్తుంది.  అదే విధంగా ఇంటి చుట్టూ లవంగాలు, దాల్చిన చెక్కతో చేసిన నూనెని పిచికారి చేయడం వల్ల పాములు రాకుండా అరికట్టవచ్చు. అలాగే పాములకు తులసి చెట్టు వేర్ల వాసన నచ్చదు. వర్షాకాలంలో మీ ఇంటికి ఎండిన తులసి చెట్టు వేర్లను కడితే మంచిది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

