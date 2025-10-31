Snake Repellent: ఈ చెట్టు కొమ్మని ఇంటికి కడితే పాములు పారిపోతాయి..పాముల పాలిట యమరాజు ఈ మొక్కలు!

Snake Repellent Plants: పాము పేరు వింటేనే చాలా మంది భయపడతారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అనేక రకాల పాములు ఇళ్లలోకి చేరుతున్నాయి. అలాంటి సందర్భాలలో వాటిని తరిమికొట్టడానికి ప్రజలు వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కానీ మీరు మీ ఇంటి నుండి పాములను దూరంగా ఉంచడానికి సహజ మార్గాన్ని అనుసరించవచ్చు.
ఆయుర్వేద నిపుణుడు డాక్టర్ నాగేంద్ర నారాయణ్ శర్మ ప్రకారం.. కొన్ని మొక్కల వాసన పాములకు ప్రతికూల సంకేతాలను ఇస్తుంది. ఈ మొక్కలను నాటడం వల్ల పాములను మీ ఇంటి నుండి దూరంగా పారిపోతాయట. ఆ మొక్కలు ఏంటి? వాటిని ఎక్కడ పెంచాలి? ఏంఏం చేయాలనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్నేక్ ప్లాంట్: ఇది ఒక ప్రసిద్ధ అలంకార మొక్క. దీనికి పొడవైన, గట్టి ఆకులు ఉంటాయి. స్నేక్ ప్లాంట్ ఆకులు, దాని రసాయనాలు పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. పాములు దానిలోని రసాయనాలను తట్టుకోలేవు. కాబట్టి అవి దూరంగా ఉంటాయి.
గరుడ వృక్షం: ఇది ఒక చెట్టు లేదా దాని మొక్క, దీనిని ఇంటి చుట్టూ ఉంచితే పాములను శాశ్వతంగా దూరంగా పారిపోతాయి. దీని పేరు సూచించినట్లుగా, ఇది పాముల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. దీని ఉనికి పాములు రాకుండా నిరోధిస్తుంది. దీని వేర్లు ఇంటి తలుపుకు కట్టి ఉంటే కూడా చాలా మంచిది.
స్నేక్రూట్: స్నేక్రూట్ ఒక ఔషధ మొక్క. దీని వేర్లు పసుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. ఆకులు ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. పాములు దీని వాసనను ఇష్టపడవు. అందుకే ఈ మొక్కను ఇంటి దగ్గర నాటితే, పాములు దెబ్బకి పారిపోతాయని అంటారు.
కాక్టస్: కాక్టస్ అనేది ముళ్ళ మొక్క. పాములు అలాంటి మొక్కలకు దూరంగా ఉంటాయి. కిటికీలు, ప్రధాన ద్వారం, బాల్కనీ వంటి ప్రదేశాలలో నాటడం వల్ల పాములు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
డెవిల్ పెప్పర్: ఇండియన్ స్నేక్రూట్ అని కూడా పిలువబడే డెవిల్ పెప్పర్, పాములను దూరంగా ఉంచడానికి సహజ వికర్షకంగా పనిచేసే ఒక మూలిక. దీని వేరు నుండి వెలువడే విచిత్రమైన వాసన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది.
