  Snake Repellent: ఈ పిచ్చి మొక్క పాములకు పెద్ద శత్రువు..ఇంట్లో ఒక్కటి నాటినా విషసర్పాలకు నరకమే!

Snake Repellent Plants: మన ఊర్లో పిచ్చి మొక్కగా  పరిగణించబడే అడవి తులసి నిజానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. పాములు, తేళ్లను దూరంగా ఉంచే ఈ మొక్క ఆయుర్వేద లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:56 PM IST

Snake Repellent Plants: మనకి ప్రతి ఒక్కరూ పాములకు భయపడతారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో ఇళ్ల దగ్గర పాములు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కానీ ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ ఒక్క మొక్కను పాములకు అంతిమ శత్రువు అని తప్పుగా పిలవలేము. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా కనిపించే ఈ మొక్కను ఇప్పుడు ప్రజలు నాటితే చాలా మంచి జరుగుతుంది.

ఈ మొక్క పేరు 'కడు తులసి' లేదా 'వన తులసి'. ఇది తులసి చెట్టును పోలి ఉంటుంది. కానీ దీని ఆకులు చాలా ఘాటైన వాసన కలిగి ఉంటాయి. ఈ వాసన పాములు, తేళ్లు, ఇతర విష జీవులను దూరంగా ఉంచుతుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు అంటున్నారు.

అడవి తులసి దగ్గర పామును ఉంచితే, అది వెంటనే పారిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ మొక్క ఆకులలో ఉండే ఘాటైన వాసన పాముల నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. అందువల్ల, ఇళ్ల చుట్టూ అడవి తులసి మొక్కను నాటితే, పాములు దగ్గరకు రావు.

ఇది మాత్రమే కాదు.. ఈ మొక్కకు ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి.
1) ఆకుల రసాన్ని తలకు పూయడం వల్ల తలలో పేను కొరుకుడు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
2) నల్ల మిరియాలు, నెయ్యి, అడవి తులసి మిశ్రమాన్ని గాయంపై పూయడం వల్ల పాములు లేదా తేళ్ల విషం విరుగుడు అవుతుంది.
3) అడవి తులసి రసాన్ని నీటితో కలపడం వల్ల బావి లేదా ట్యాంక్ నీరు శుద్ధి అవుతుంది.
4) దురద లేదా ఎలర్జీ ఉంటే ఆకుల రసాన్ని పూయడం వల్ల తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. 

వైద్యుల ప్రకారం.. గతంలో ప్రజలు అడవి తులసి ఆకులను నీటిలో కలిపి శుద్ధి ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించేవారు. దీని వాసన పాములను మాత్రమే కాకుండా కీటకాలను కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది. అందువల్ల, మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఈ "అటవీ తులసి"ని నాటితే, అది మిమ్మల్ని పాముల నుండి రక్షించడమే కాకుండా, మీ ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఈ అద్భుతమైన ప్రకృతి మొక్కను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పెంచుకుంటే, మీరు పాముల ప్రమాదాన్ని నివారించవచ్చు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నమ్మకాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

snake plantsWild Basilsnake repellent plantsWild plantSnake Repellent

