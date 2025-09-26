English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Repellent: ఈ చెట్లు ఉంటే పాములు ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రావు..కిలోమీటర్ పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plants: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. పాములు చాలా ఇష్టపడే కొన్ని చెట్లు, మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిని మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంచడం వల్ల పాములు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంటే.. వాటిని నరికివేయడం మంచిది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 26, 2025, 02:30 PM IST

Trending Photos

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
5
Idli For Diabetics
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
Snake Repellent: ఈ చెట్లు ఉంటే పాములు ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రావు..కిలోమీటర్ పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plants: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పాములు చాలా ఇష్టపడే కొన్ని చెట్లు, మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిని మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంచడం వల్ల పాములు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంటే, వాటిని కత్తిరించడం మంచిది. అలాగే, మీరు కొన్ని సహజ మార్గాల ద్వారా ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా నిరోధించవచ్చు. ఇవన్నీ మరింత చూద్దాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

లాంటానా మొక్క: లాంటానా మొక్క దాని ప్రకాశవంతమైన పువ్వుల కారణంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల, ఇది పాములకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీని దట్టమైన ఆకులు, చిన్న పండ్లు పాములు దాక్కుని తినడానికి ఒక స్థలాన్ని అందిస్తాయి. మీ ఇంటి చుట్టూ ఈ మొక్క లేదా చెట్టు ఉంటే, దానిని తొలగించడం సురక్షితం.

తులసి మొక్క: తులసి మొక్క దాని మతపరమైన.. ఔషధ గుణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కానీ దాని వాసన, ఆకు నిర్మాణం పాములను ఆకర్షిస్తుంది. దీనిని ఆరుబయట పెంచడం కంటే ఇంటి లోపల పెంచడం సురక్షితం.

చంపా: ​​చంపా లేదా సంపిగె మొక్క దాని సువాసనగల పువ్వులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అందువల్ల, దాని కొమ్మలు, ఆకులు పాములకు అద్భుతమైన దాక్కునే స్థలాన్ని అందిస్తాయి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర లేదా తోట దగ్గర దీనిని నాటవద్దు.

నిమ్మ గడ్డి: నిమ్మ గడ్డి పాములను ఆకర్షిస్తుంది. దీని దట్టాలు పాములకు సులభంగా దాక్కునే ప్రదేశాలను అందిస్తాయి. 

అపరాజిత మొక్క: అపరాజిత మొక్క నీలిరంగు పువ్వులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. దాని తీగలు, దట్టమైన ఆకులు పాములకు మంచి దాక్కునే ప్రదేశం. ఇంటి దగ్గర దీన్ని నాటడం మానుకోండి.

ఆయుర్వేద నిపుణుడు డాక్టర్ నాగేంద్ర నారాయణ్ శర్మ ప్రకారం.. కొన్ని మొక్కల వాసన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది. ఆ మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం.

నాగ్‌డౌన్ (పాము మొక్క): ఇది ఒక ప్రసిద్ధ అలంకార మొక్క. ఇది పొడవైన, గట్టి ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. నాగ్‌డౌన్ ఆకులు, దాని రసాయన కూర్పు పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. దీనిలో ఉండే రసాయనాలు పాములకు భరించలేవు. ఇది వాటిని దూరంగా ఉంచుతుంది.

గరుడ వృక్షం: ఈ చెట్టు ప్రత్యేకమైనది, దాని పండ్లు సరిగ్గా పాముల మాదిరిగానే కనిపిస్తాయి. కానీ ఈ చెట్టు ఇంటి చుట్టూ ఉంటే, ఒక్క పాము కూడా రాదు. ముఖ్యంగా, మీరు ఈ చెట్టు యొక్క చిన్న ఆకు, బెరడు లేదా వేర్లను ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చినా, పాముల ఉనికి తొలగిపోతుంది.

సర్పగంధ: సర్పగంధ ఒక ఔషధ మొక్క. దీని వేర్లు పసుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. ఆకులు ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. పాములు దీని వాసనను ఇష్టపడవు.

కాక్టస్: కాక్టస్ అనేది ముళ్ళ మొక్క. పాములు అలాంటి మొక్కలకు దూరంగా ఉంటాయి. కిటికీలు, ప్రధాన ద్వారాలు, బాల్కనీలు వంటి ప్రదేశాలలో నాటడం వల్ల పాములు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

డెవిల్ పెప్పర్: ఇండియన్ స్నేక్‌రూట్ అని కూడా పిలువబడే డెవిల్ పెప్పర్, పాములను దూరంగా ఉంచడానికి సహజ వికర్షకంగా పనిచేసే ఒక మూలిక. దీని వేరు నుండి వెలువడే విచిత్రమైన వాసన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Paytm Gift: పేటీఎం వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్..ప్రతి లావాదేవీకి ఓ బంగారు నాణెం!

Also Read: Credit Cards: బ్యాంకు అకౌంట్ లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తారు..దీని లాభాలేంటో తెలుసుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

snake repellent plantsSnake attract plantsSnake Repellent Plants In TeluguSnake repellent for yard

Trending News