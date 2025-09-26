Snake Repellent: ఈ చెట్లు ఉంటే పాములు ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రావు..కిలోమీటర్ పారిపోతాయి!

Snake Repellent Plants: నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, పాములు చాలా ఇష్టపడే కొన్ని చెట్లు, మొక్కలు ఉన్నాయి. వాటిని మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంచడం వల్ల పాములు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి చుట్టూ ఉంటే, వాటిని కత్తిరించడం మంచిది. అలాగే, మీరు కొన్ని సహజ మార్గాల ద్వారా ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా నిరోధించవచ్చు. ఇవన్నీ మరింత చూద్దాం.
లాంటానా మొక్క: లాంటానా మొక్క దాని ప్రకాశవంతమైన పువ్వుల కారణంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల, ఇది పాములకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీని దట్టమైన ఆకులు, చిన్న పండ్లు పాములు దాక్కుని తినడానికి ఒక స్థలాన్ని అందిస్తాయి. మీ ఇంటి చుట్టూ ఈ మొక్క లేదా చెట్టు ఉంటే, దానిని తొలగించడం సురక్షితం.
తులసి మొక్క: తులసి మొక్క దాని మతపరమైన.. ఔషధ గుణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కానీ దాని వాసన, ఆకు నిర్మాణం పాములను ఆకర్షిస్తుంది. దీనిని ఆరుబయట పెంచడం కంటే ఇంటి లోపల పెంచడం సురక్షితం.
చంపా: చంపా లేదా సంపిగె మొక్క దాని సువాసనగల పువ్వులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అందువల్ల, దాని కొమ్మలు, ఆకులు పాములకు అద్భుతమైన దాక్కునే స్థలాన్ని అందిస్తాయి. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర లేదా తోట దగ్గర దీనిని నాటవద్దు.
నిమ్మ గడ్డి: నిమ్మ గడ్డి పాములను ఆకర్షిస్తుంది. దీని దట్టాలు పాములకు సులభంగా దాక్కునే ప్రదేశాలను అందిస్తాయి.
అపరాజిత మొక్క: అపరాజిత మొక్క నీలిరంగు పువ్వులకు ప్రసిద్ధి చెందింది. దాని తీగలు, దట్టమైన ఆకులు పాములకు మంచి దాక్కునే ప్రదేశం. ఇంటి దగ్గర దీన్ని నాటడం మానుకోండి.
ఆయుర్వేద నిపుణుడు డాక్టర్ నాగేంద్ర నారాయణ్ శర్మ ప్రకారం.. కొన్ని మొక్కల వాసన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది. ఆ మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాం.
నాగ్డౌన్ (పాము మొక్క): ఇది ఒక ప్రసిద్ధ అలంకార మొక్క. ఇది పొడవైన, గట్టి ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. నాగ్డౌన్ ఆకులు, దాని రసాయన కూర్పు పాములను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. దీనిలో ఉండే రసాయనాలు పాములకు భరించలేవు. ఇది వాటిని దూరంగా ఉంచుతుంది.
గరుడ వృక్షం: ఈ చెట్టు ప్రత్యేకమైనది, దాని పండ్లు సరిగ్గా పాముల మాదిరిగానే కనిపిస్తాయి. కానీ ఈ చెట్టు ఇంటి చుట్టూ ఉంటే, ఒక్క పాము కూడా రాదు. ముఖ్యంగా, మీరు ఈ చెట్టు యొక్క చిన్న ఆకు, బెరడు లేదా వేర్లను ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చినా, పాముల ఉనికి తొలగిపోతుంది.
సర్పగంధ: సర్పగంధ ఒక ఔషధ మొక్క. దీని వేర్లు పసుపు లేదా గోధుమ రంగులో ఉంటాయి. ఆకులు ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి. పాములు దీని వాసనను ఇష్టపడవు.
కాక్టస్: కాక్టస్ అనేది ముళ్ళ మొక్క. పాములు అలాంటి మొక్కలకు దూరంగా ఉంటాయి. కిటికీలు, ప్రధాన ద్వారాలు, బాల్కనీలు వంటి ప్రదేశాలలో నాటడం వల్ల పాములు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
డెవిల్ పెప్పర్: ఇండియన్ స్నేక్రూట్ అని కూడా పిలువబడే డెవిల్ పెప్పర్, పాములను దూరంగా ఉంచడానికి సహజ వికర్షకంగా పనిచేసే ఒక మూలిక. దీని వేరు నుండి వెలువడే విచిత్రమైన వాసన పాములను దూరంగా ఉంచుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
