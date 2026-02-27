Snake Repellent: వేసవి కాలం రాబోతోంది! పాముల పాలిట బద్ధ శత్రువు..ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే దెబ్బకి పాములు పరార్!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Repellent Plants: వేసవి కాలం మొదలైందంటే చాలు.. ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక పాములు తమ బొరియల నుండి బయటకు వచ్చి చల్లటి ప్రదేశాల కోసం వెతుకుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో అవి మన ఇళ్లలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా, కేవలం కొన్ని రకాల మొక్కలను పెంచడం ద్వారా పాములను మన దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చేయవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 27, 2026, 04:22 PM IST

Snake Repellent Plants: వేసవి కాలం మొదలైందంటే చాలు.. ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక పాములు తమ బొరియల నుండి బయటకు వచ్చి చల్లటి ప్రదేశాల కోసం వెతుకుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో అవి మన ఇళ్లలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా, కేవలం కొన్ని రకాల మొక్కలను పెంచడం ద్వారా పాములను మన దరిదాపుల్లోకి రాకుండా చేయవచ్చు. 

ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన కొన్ని మొక్కలకు పాములను తరిమికొట్టే శక్తి ఉంది. వీటిలో అత్యంత శక్తివంతమైనది సర్పగంధ. ఈ మొక్కలు వెదజల్లే ఘాటైన వాసన సరీసృపాలకు అస్సలు పడదు.

సర్పగంధ
పాములను నిరోధించడంలో ఈ మొక్క అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ఈ మొక్క ఆకులు, వేర్లు మిరియాల వంటి ఘాటైన వాసనను కలిగి ఉంటాయి. పాములు ఈ వాసనను తట్టుకోలేక ఆ ప్రాంతం నుండి దూరంగా వెళ్లిపోతాయి. దీని వేర్లు, గింజలలో రెసర్పైన్, సర్పెంటైన్ వంటి మూలకాలు ఉంటాయి. ఇవి పాముల నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయి, అందుకే అవి ఈ మొక్క దరిదాపుల్లోకి రావడానికి భయపడతాయి. ఈ మొక్క వేళ్లను కిటికీలు లేదా తలుపుల దగ్గర కడితే పాములు ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు.

నిమ్మగడ్డి
నిమ్మగడ్డి నుండి వచ్చే సిట్రస్ వాసన మనకు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కానీ పాములకు మాత్రం అది తీవ్రమైన అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇంటి చుట్టూ కంచెలా నిమ్మగడ్డిని పెంచడం వల్ల పాముల బెడద తప్పుతుంది.

తులసి, బంతి పువ్వులు..
మన పెరట్లో సాధారణంగా పెంచే మొక్కలు కూడా పాములను అడ్డుకుంటాయి. బంతి పూల వేర్లు, ఆకుల నుండి వచ్చే ఒక రకమైన ఘాటైన వాసన సరీసృపాలకు నచ్చదు. అలాగే తులసి మొక్క నుండి వెలువడే ఔషధ గుణాలు కలిగిన వాసన కీటకాలతో పాటు పాములను కూడా దూరంగా ఉంచుతుంది.

రసాయనాలతో కూడిన స్ప్రేలు వాడటం కంటే, ఇలాంటి సహజసిద్ధమైన మొక్కలను కుండీల్లో లేదా పెరట్లో పెంచడం వల్ల మీ ఇల్లు సురక్షితంగా ఉండటమే కాకుండా పచ్చదనంతో కళకళలాడుతుంది. వేసవిలో పాముల భయం లేకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడే మీ ఇంట్లో ఒక సర్పగంధ మొక్కను నాటండి!

Also REad: AP Mission vatsalya scheme: ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు..నెలనెలా వారి అకౌంట్లోకి రూ.1,750..అర్హతలు ఇవే!

Also Read: Hair Whorl Superstition: తల మీద రెండు సుడులు ఉంటే రెండు పెళ్లిళ్లు జరుగుతాయా? సాముద్రిక శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

 

