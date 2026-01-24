English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Best Snakes Repellent: పాములకు బద్ధ శత్రువులు ఇవి..వీటిని చూపిస్తే ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా పారిపోతాయి!

Snakes Repellent Plants: ఇళ్లలోకి పాములు రావడం అనేది ప్రాణాపాయంతో కూడుకున్న విషయం. అయితే, వాటిని కొట్టడం లేదా చంపడం కంటే, కొన్ని సహజసిద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 24, 2026, 06:26 PM IST

Snakes Repellent Plants: ఇళ్లలోకి పాములు రావడం అనేది ప్రాణాపాయంతో కూడుకున్న విషయం. అయితే, వాటిని కొట్టడం లేదా చంపడం కంటే, కొన్ని సహజసిద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పాములు చాలా సున్నితమైన ఘ్రాణశక్తిని (వాసన చూసే శక్తి) కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని రకాల మొక్కలు విడుదల చేసే రసాయనాలు, ముళ్లు వాటికి చిరాకును, భయాన్ని కలిగిస్తాయి.

1. బంతి పూలు (Marigolds)
చాలామంది ఇళ్లలో అందం కోసం పెంచుకునే బంతి మొక్కలు పాములను తరిమికొట్టడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. బంతి పూల వేర్లు, ఆకుల నుండి వచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన ఘాటు వాసన పాములకు అస్సలు పడదు. మీ పెరట్లో వీటిని పెంచడం వల్ల పాములు ఆ దరిదాపుల్లోకి రావడానికి సాహసించవు.

2. సర్పగంధ (Rauwolfia serpentina)
దీని పేరులోనే 'సర్ప' అని ఉంది. ఈ మొక్క ఆకులు, వేర్ల నుంచి వచ్చే వాసన పాములను దరిచేరనీయదు. ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ మొక్కకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పాములకు ఈ మొక్క వాసన పీల్చడం అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది, కాబట్టి అవి దూరంగా పారిపోతాయి.

3. వెల్లుల్లి, ఉల్లి (Garlic, Onion)
వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలలో 'సల్ఫర్' అనే మూలకం ఉంటుంది. వీటి నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన ఘాటు పాముల నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. వెల్లుల్లి రెబ్బలను దంచి నీటిలో కలిపి ఇంటి మూలల్లో చల్లడం వల్ల కూడా పాములు లోపలికి రాకుండా నివారించవచ్చు.

4. ముళ్లున్న మొక్కలు (Rose or Cactus)
పాము చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అందుకే అవి ముళ్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో ప్రయాణించడానికి భయపడతాయి. ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద లేదా కిటికీల దగ్గర గులాబీ వంటి ముళ్లున్న మొక్కలను పెంచడం వల్ల అవి లోపలికి రావడానికి వెనుకాడతాయి.

5. లెమన్ గ్రాస్ (Lemon Grass)
లెమన్ గ్రాస్ నుంచి వచ్చే నిమ్మ వాసన పాములను తరిమికొట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మొక్క నుంచి విడుదలయ్యే సిట్రోనెల్లా వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు.
 
గమనిక: పాములు మనుషుల మాటలు వింటాయని కొందరు నమ్ముతారు, కానీ శాస్త్రీయంగా పాములకు చెవులు ఉండవు. అవి కేవలం నేల మీద వచ్చే ప్రకంపనలను (Vibrations) మాత్రమే గుర్తించగలవు. కాబట్టి పాములను చూసినప్పుడు అనవసరమైన సాహసాలు చేయకుండా, నిపుణులకు సమాచారం అందించడం ఉత్తమం.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snakes Repellent PlantsMarigold for Snakessnakes are afraid of these 4 thingsSarpagandha Benefitsnatural ways to keep snakes away

