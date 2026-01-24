Best Snakes Repellent: పాములకు బద్ధ శత్రువులు ఇవి..వీటిని చూపిస్తే ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా పారిపోతాయి!

Snakes Repellent Plants: ఇళ్లలోకి పాములు రావడం అనేది ప్రాణాపాయంతో కూడుకున్న విషయం. అయితే, వాటిని కొట్టడం లేదా చంపడం కంటే, కొన్ని సహజసిద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి రాకుండా నివారించవచ్చు.
పాములు చాలా సున్నితమైన ఘ్రాణశక్తిని (వాసన చూసే శక్తి) కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని రకాల మొక్కలు విడుదల చేసే రసాయనాలు, ముళ్లు వాటికి చిరాకును, భయాన్ని కలిగిస్తాయి.
1. బంతి పూలు (Marigolds)
చాలామంది ఇళ్లలో అందం కోసం పెంచుకునే బంతి మొక్కలు పాములను తరిమికొట్టడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. బంతి పూల వేర్లు, ఆకుల నుండి వచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన ఘాటు వాసన పాములకు అస్సలు పడదు. మీ పెరట్లో వీటిని పెంచడం వల్ల పాములు ఆ దరిదాపుల్లోకి రావడానికి సాహసించవు.
2. సర్పగంధ (Rauwolfia serpentina)
దీని పేరులోనే 'సర్ప' అని ఉంది. ఈ మొక్క ఆకులు, వేర్ల నుంచి వచ్చే వాసన పాములను దరిచేరనీయదు. ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ మొక్కకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పాములకు ఈ మొక్క వాసన పీల్చడం అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది, కాబట్టి అవి దూరంగా పారిపోతాయి.
3. వెల్లుల్లి, ఉల్లి (Garlic, Onion)
వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలలో 'సల్ఫర్' అనే మూలకం ఉంటుంది. వీటి నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన ఘాటు పాముల నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. వెల్లుల్లి రెబ్బలను దంచి నీటిలో కలిపి ఇంటి మూలల్లో చల్లడం వల్ల కూడా పాములు లోపలికి రాకుండా నివారించవచ్చు.
4. ముళ్లున్న మొక్కలు (Rose or Cactus)
పాము చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అందుకే అవి ముళ్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో ప్రయాణించడానికి భయపడతాయి. ఇంటి ప్రవేశ ద్వారం వద్ద లేదా కిటికీల దగ్గర గులాబీ వంటి ముళ్లున్న మొక్కలను పెంచడం వల్ల అవి లోపలికి రావడానికి వెనుకాడతాయి.
5. లెమన్ గ్రాస్ (Lemon Grass)
లెమన్ గ్రాస్ నుంచి వచ్చే నిమ్మ వాసన పాములను తరిమికొట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ మొక్క నుంచి విడుదలయ్యే సిట్రోనెల్లా వాసన పాములకు అస్సలు నచ్చదు.
గమనిక: పాములు మనుషుల మాటలు వింటాయని కొందరు నమ్ముతారు, కానీ శాస్త్రీయంగా పాములకు చెవులు ఉండవు. అవి కేవలం నేల మీద వచ్చే ప్రకంపనలను (Vibrations) మాత్రమే గుర్తించగలవు. కాబట్టి పాములను చూసినప్పుడు అనవసరమైన సాహసాలు చేయకుండా, నిపుణులకు సమాచారం అందించడం ఉత్తమం.
Also Read: Google Pixel 10 Price: గూగుల్ పిక్సెల్ 10పై రూ.12,000 భారీ డిస్కౌంట్..అత్యంత చీప్ రేట్కే కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్!
Also Read: Kavitha Municipal Election: ఎన్నికల బరిలో దిగనున్న కేసీఆర్ కూతురు..సింహం గుర్తుతో పోటీ..ఎక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తుందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook