Walnut: ఉదయం నానబెట్టిన వాల్నట్‌.. రక్తంలో షుగర్‌ కంట్రోల్..

Walnut Health Benefits: పోషకాలకు పవర్ హౌస్ వాల్నట్. రోజు తీసుకోవటం వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఇవి మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి.
జీర్ణ ఆరోగ్యం..
రోజు రాత్రి నానబెట్టిన వాల్నట్ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా సహాయపడుతుంది. పరగడుపున నానబెట్టిన తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగవుతుంది. కడుపులో అజీర్తి, దీర్ఘకాలిక మలబద్ధ సమస్య రాకుండా చేస్తుంది..
మెదడు ఆరోగ్యం..
మెదడు అభిజ్ఙా పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది. ఇది ఒక బ్రెయిన్ ఫుడ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ ఇ, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ అనే ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇది మెదడు పనితీరును మెరుగు చేస్తుంది.
వెయిట్ లాస్..
నానబెట్టిన వాల్నట్ తీసుకోవడం వల్ల బరువు ఈజీగా తగ్గుతారు. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. క్యాలరీలు తగ్గుతాయి కడుపునిండిన అనుభూతి కూడా ఎక్కువ సమయం పాటు కలిగిస్తుంది. నానబెట్టిన వాల్నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోనే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు బరువు నిర్వహణకు సహాయపడతాయి.
పోషకాలకు పవర్ హౌస్..
నానబెట్టిన వాల్నట్స్ పోషకాలకు పవర్ హౌస్. ఇందులో మన శరీరానికి కావాల్సిన మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం ఉంటాయి. ఎముక ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. నానబెట్టిన వాల్నట్ కండరాల పని తిరుగును మెరుగు చేస్తుంది.
నానబెట్టిన వాల్నట్స్ గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఎందుకంటే ఇది శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ నుంచి బయటపడేస్తుంది. నానబెట్టిన వాల్నట్స్ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
వాల్నట్స్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి. హఠాత్తుగా చక్కెర స్థాయిలు పెరగనివ్వకుండా నివారిస్తుంది. ఎందుకంటే వాల్నట్స్లో గ్లైసెమిక్స్ సూచీ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉండడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెరగదు. ఇది డయాబెటిస్ వారికి కూడా మంచిది.
