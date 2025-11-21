Psychology Facts: సైకాలజీ ప్రకారం ప్రపంచాన్ని చదవడం సులభం.. కానీ ఇలాంటి లక్షణాలున్న వారిని చదవలేము.. వీరితో స్నేహం పాముతో సహవాసం చేసినట్లే..!!

Psychology Facts: కలియుగంలో మనిషి ఎంత మారాడో నేటి రోజుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖానికి మేకప్ వేసుకున్నట్లే… కొంతమంది మనసుకు కూడా ముసుగు వేసుకుంటున్నారు. బయటకు నవ్వుతూ కనిపించినా, లోపల ఎంత విషం నింపుకున్నారో.. ఇతరులకు చెడు చేసేందుకు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. బాయిలోతు తెలుసుకోవచ్చు.. కానీ మనిషి మనసు లోతు తెలుసుకోలేమన్న సామేత ఉంది. ఇది మన పెద్దలు కూడా చెప్పడం వినే ఉంటారు. ప్రపంచాన్ని చదివినవాడు.. తన పక్కనే ఉండి తనకు చేస్తున్న చెడు గుర్తించేలేకపోయానంటూ ఓ ప్రముఖ వ్యక్తి చెప్పిన మాటలు అక్షరసత్యం అవుతున్నాయి. అందుకే మనుషులతో స్నేహం చేసే సమయంలో ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు అవసరం. ఎవరి ప్రవర్తన వెనుక ఏ ఉద్దేశ్యం దాగి ఉందో అంచనా వేయడం ఇప్పుడు ఓ పెద్ద పరీక్షగా మారింది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రముఖులు చెప్పిన మార్గదర్శకాలు ఇప్పటికీ అక్షరాలా వర్తిస్తూనే ఉన్నాయి. కొంతమందిలో కొన్ని లక్షణాలు వారికి మూర్ఖత్వ సూచికలు. అటువంటి వారితో దూరం పాటించకపోతే ఆపద తప్పదని హెచ్చరిస్తాడు. చదువు, పదవి, డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన జ్ఞానం ఉండాల్సిన పనిలేదు. నిజమైన బుద్ధి మన మాటల్లో, నడవడికలో, ప్రవర్తనలో కనిపించాలి అంటాడు చాణక్యుడు.
ఇప్పుడు చాణక్యుడు స్పష్టంగా చెప్పిన మూర్ఖుల లక్షణాలు ఉన్న 5 రకాల వ్యక్తులు ఎవరంటే…
1. మాకే తెలివి ఉందన్న పిచ్చి ఆలోచన
ఇలాంటి వారు తమ నిర్ణయాలకే విలువ ఇస్తారు. ఇతరులు చెప్పే మంచి మాటలను వినరు. చేసిన తప్పును అంగీకరించకుండా పక్కవారిపై నెట్టేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారితో మాట్లాడటమే సమస్యలకు స్వాగతం పలకడం. మీతో తియ్యగా ఉంటూనే మీకు వెన్నుపోటు పొడుస్తుంటారు. కాబట్టి వీరితో దూరం పాటించడం మంచిది.
2. అమాయకంగా నటిస్తూ..విషాన్ని చిమ్ముతూ..
ఇలాంటి వ్యక్తులు చూడటానికి అమాయకంగా కనిపిస్తారు. కానీ మనసు మొత్తం విషంతో నిండి ఉంటుంది. ఇతరులను హేళన చేయడం వీరికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య.
3. ఎక్కడికి వెళ్లినా తమ గురించి మాత్రమే పొగిడే వ్యక్తులు
తాము చేసిన చిన్న పనికైనా గొప్ప ప్రచారం చేసుకుంటారు. ఇతరులను ప్రశంసించడం వీరివల్ల సాధ్యం కాదు. ప్రపంచంలోనే గొప్పవాళ్లు తామేనని భావించే ఈ స్వయం ప్రకటిత మేధావులు… నిజానికి పూర్తిగా మూర్ఖులు అని చెప్పాలి. వీరు సూచనలను, కొత్త ఆలోచనలను అంగీకరించరు.
4. అందరితో వినయంగా ఉంటూ
ఇలాంటి వ్యక్తులు అందరి ముందు వినయంగా ఉన్నట్లు నటిస్తుంటారు. కానీ వీరు చేసే పనులు ఇతరులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తాయి. వీరితో జతకడితే అనవసర చిక్కులు తప్పవని గుర్తించాలి.
5. అవసరం లేని చోట ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తులు
ఏ విషయం గురించి పూర్తిగా అవగాహన లేకుపోయినా.. తమ తెలివి చూపించాలనే తాపత్రయంలో ఎక్కడికి అక్కడ సలహాలు ఇస్తుంటారు. ఇతరుల జీవితం మీద ప్రభావం చూపే సలహాలైనా సరే.. వారిని మోసం చేసేలా ఉంటాయి. అనుభవం, అవగాహన లేకుండా ఇచ్చే సలహాలు ప్రమాదకరం. వీరితో దూరం ఉండటం మంచిది.
ఈ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా ఉండమని ప్రముఖులు చెబుతున్న మాటలు నేటి కాలంలో మరింత ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నాయి. మనసును కాపాడుకోవాలంటే… మన పరిసరాల్లో ఉండే మనుషులను సరిగ్గా గుర్తించే శక్తి కూడా ఉండాలి. నిజమైన మంచివాళ్లు అరుదైపోయిన ఈ కాలంలో… ఎవరి దగ్గరకు ఎంత దూరం పాటించాలో తెలుసుకోవడం కూడా ఒక కళే.
