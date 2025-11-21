English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Psychology Facts: సైకాలజీ ప్రకారం ప్రపంచాన్ని చదవడం సులభం.. కానీ ఇలాంటి లక్షణాలున్న వారిని చదవలేము.. వీరితో స్నేహం పాముతో సహవాసం చేసినట్లే..!!

Psychology Facts: సైకాలజీ ప్రకారం ప్రపంచాన్ని చదవడం సులభం.. కానీ ఇలాంటి లక్షణాలున్న వారిని చదవలేము.. వీరితో స్నేహం పాముతో సహవాసం చేసినట్లే..!!

Psychology Facts: ఇది కళియుగం.  బంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే. ఏ బంధము మనది కాదు..కాబోదు. ఏది చేసిన స్వార్థం. ఇది చేస్తే మాకేం వస్తుందన్న స్వార్థంతో ఆలోచించినవాడే నేడు సంతోషంగా బతగలగుతున్నాడు. మనస్సు నిండా విషం నింపుకుని పక్కవాడి నాశనం కోరుకుంటున్నవాడే అందలం ఎక్కుతున్నాడు. అలాంటివారికి నీతి నిజాయితీ  అనేది గుర్తుండదు. ఈ లక్షణాలు ఉన్నవారితో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

GDP Ranks: ప్రపంచంలో టాప్ 7 ఆర్థిక దేశాలు.. మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది?
7
GDP
GDP Ranks: ప్రపంచంలో టాప్ 7 ఆర్థిక దేశాలు.. మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది?
Nayanthara: బర్త్‌డే గిఫ్ట్‌గా నయనతారకు ఖరీదైన కారు కొనిచ్చిన భర్త.. ధర ఎన్ని కోట్లంటే..!!
5
Nayanthara
Nayanthara: బర్త్‌డే గిఫ్ట్‌గా నయనతారకు ఖరీదైన కారు కొనిచ్చిన భర్త.. ధర ఎన్ని కోట్లంటే..!!
Varanasi Movie Cast Salary: వారణాసి సినిమా కోసం మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సహా నటీనటుల పారితోషికం ఎంతో తెలుసా..!
7
Varanasi Movie Cast Salary
Varanasi Movie Cast Salary: వారణాసి సినిమా కోసం మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సహా నటీనటుల పారితోషికం ఎంతో తెలుసా..!
Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Psychology Facts: సైకాలజీ ప్రకారం ప్రపంచాన్ని చదవడం సులభం.. కానీ ఇలాంటి లక్షణాలున్న వారిని చదవలేము.. వీరితో స్నేహం పాముతో సహవాసం చేసినట్లే..!!

Psychology Facts: కలియుగంలో మనిషి ఎంత మారాడో నేటి రోజుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖానికి మేకప్ వేసుకున్నట్లే… కొంతమంది మనసుకు కూడా ముసుగు వేసుకుంటున్నారు. బయటకు నవ్వుతూ కనిపించినా, లోపల ఎంత విషం నింపుకున్నారో.. ఇతరులకు చెడు చేసేందుకు  ఏం ఆలోచిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. బాయిలోతు తెలుసుకోవచ్చు.. కానీ మనిషి మనసు లోతు తెలుసుకోలేమన్న సామేత ఉంది. ఇది మన పెద్దలు కూడా చెప్పడం వినే ఉంటారు. ప్రపంచాన్ని చదివినవాడు.. తన పక్కనే ఉండి తనకు చేస్తున్న చెడు గుర్తించేలేకపోయానంటూ ఓ ప్రముఖ వ్యక్తి చెప్పిన మాటలు అక్షరసత్యం అవుతున్నాయి.  అందుకే మనుషులతో స్నేహం చేసే సమయంలో ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు అవసరం. ఎవరి ప్రవర్తన వెనుక ఏ ఉద్దేశ్యం దాగి ఉందో అంచనా వేయడం ఇప్పుడు ఓ పెద్ద పరీక్షగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రముఖులు  చెప్పిన  మార్గదర్శకాలు ఇప్పటికీ అక్షరాలా వర్తిస్తూనే ఉన్నాయి. కొంతమందిలో  కొన్ని లక్షణాలు వారికి మూర్ఖత్వ సూచికలు. అటువంటి వారితో దూరం పాటించకపోతే ఆపద తప్పదని హెచ్చరిస్తాడు. చదువు, పదవి, డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన జ్ఞానం ఉండాల్సిన పనిలేదు. నిజమైన బుద్ధి మన మాటల్లో, నడవడికలో, ప్రవర్తనలో కనిపించాలి అంటాడు చాణక్యుడు.

ఇప్పుడు చాణక్యుడు స్పష్టంగా చెప్పిన మూర్ఖుల లక్షణాలు ఉన్న 5 రకాల వ్యక్తులు ఎవరంటే…

1. మాకే తెలివి ఉందన్న పిచ్చి ఆలోచన

ఇలాంటి వారు తమ నిర్ణయాలకే విలువ ఇస్తారు. ఇతరులు చెప్పే మంచి మాటలను వినరు. చేసిన తప్పును అంగీకరించకుండా పక్కవారిపై నెట్టేస్తుంటారు. ఇలాంటి వారితో మాట్లాడటమే సమస్యలకు స్వాగతం పలకడం. మీతో తియ్యగా ఉంటూనే మీకు వెన్నుపోటు పొడుస్తుంటారు. కాబట్టి  వీరితో దూరం పాటించడం మంచిది. 

2. అమాయకంగా నటిస్తూ..విషాన్ని  చిమ్ముతూ..
ఇలాంటి వ్యక్తులు చూడటానికి అమాయకంగా కనిపిస్తారు. కానీ మనసు మొత్తం విషంతో నిండి ఉంటుంది. ఇతరులను హేళన చేయడం వీరికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. 

Also Read: Money Saving Tips: డీమార్ట్..జియో మార్ట్..సూపర్ మార్కెట్ కాదు.. మహిళలు ఇక్కడ షాపింగ్ చేస్తే.. ఒక నెల బడ్జెట్‌తో రెండు నెలల గ్రోసరీ..ఎక్కడో అస్సలు ఊహించలేరు..!!

3. ఎక్కడికి వెళ్లినా తమ గురించి మాత్రమే పొగిడే వ్యక్తులు

తాము చేసిన చిన్న పనికైనా గొప్ప ప్రచారం చేసుకుంటారు. ఇతరులను ప్రశంసించడం వీరివల్ల సాధ్యం కాదు. ప్రపంచంలోనే గొప్పవాళ్లు తామేనని భావించే ఈ స్వయం ప్రకటిత మేధావులు… నిజానికి పూర్తిగా మూర్ఖులు అని చెప్పాలి.  వీరు సూచనలను, కొత్త ఆలోచనలను అంగీకరించరు.

4. అందరితో వినయంగా ఉంటూ
ఇలాంటి వ్యక్తులు అందరి ముందు వినయంగా ఉన్నట్లు నటిస్తుంటారు. కానీ వీరు చేసే పనులు ఇతరులను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేస్తాయి. వీరితో జతకడితే అనవసర చిక్కులు తప్పవని గుర్తించాలి. 

Also Read: Vegetable Prices Today(November 21): ఆకుకూరలు కొనలేము.. కాయకూరలు ముట్టలేము.. భగ్గమంటున్న ధరలు.. కూరగాయలతో పోటీ పడితున్న గుడ్డు ధర..!!   

5. అవసరం లేని చోట ఉచిత సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తులు

ఏ విషయం గురించి పూర్తిగా అవగాహన లేకుపోయినా.. తమ  తెలివి  చూపించాలనే తాపత్రయంలో ఎక్కడికి అక్కడ సలహాలు ఇస్తుంటారు. ఇతరుల జీవితం మీద ప్రభావం చూపే సలహాలైనా సరే.. వారిని మోసం చేసేలా ఉంటాయి. అనుభవం, అవగాహన లేకుండా ఇచ్చే సలహాలు ప్రమాదకరం. వీరితో దూరం ఉండటం మంచిది. 

ఈ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా ఉండమని ప్రముఖులు చెబుతున్న మాటలు  నేటి కాలంలో మరింత ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నాయి. మనసును కాపాడుకోవాలంటే… మన పరిసరాల్లో ఉండే మనుషులను సరిగ్గా గుర్తించే శక్తి కూడా ఉండాలి. నిజమైన మంచివాళ్లు అరుదైపోయిన ఈ కాలంలో… ఎవరి దగ్గరకు ఎంత దూరం పాటించాలో తెలుసుకోవడం కూడా ఒక కళే. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Chanakya TipsFoolish People Characteristicschanakya neetilife lessonsHuman Behaviour

Trending News