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Yoga Day 2026: జెన్‌జీ నూతన ఆరోగ్య ప్రయాణం.. సోషల్ మీడియా నుంచి యోగా మ్యాట్ వరకు

Gen Z For Yoga: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా నేటి కొత్త యువత ధోరణి అవలంభిస్తోంది. సోషల్‌ మీడియా నుంచి యోగ మ్యాట్‌ వరకు కొత్త ఆరోగ్య ప్రయాణం జెన్‌జీ చేస్తోంది. జెన్‌జీలో మారిన కొత్త ధోరణి గురించి తెలుసుకుందాం. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా కథనం..

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:38 PM IST
Yoga Day 2026: జెన్‌జీ నూతన ఆరోగ్య ప్రయాణం.. సోషల్ మీడియా నుంచి యోగా మ్యాట్ వరకు
Image Credit: Yoga Day Gen Z

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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