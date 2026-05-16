How to overcome negative thoughts and depression: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న మానసిక సమస్యలలో నెగిటివ్ థాట్స్, డిప్రెషన్ ముందు వరుసలో ఉంటాయి. వాటిని ఈజీగా తీసుకోవడం వల్ల.. తర్వాత అవే కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన సమస్యలుగా మారవచ్చు. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది డిప్రెషన్ని తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకుంటున్న సందర్భాలు కూడా చూస్తున్నాం. నెగిటివ్ థాట్స్, డిప్రెషన్ అనేవి మనిషి జీవితం అంతలా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి, వీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం. మరి నెగిటివ్ థాట్స్, డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేలా.. మనసుకు ప్రశాంతతను కలిగించే కొన్ని విషయాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
* మనసులో నెగిటివ్ ఆలోచనలు రావడం అనేది సహజమే..
ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో నెగిటివ్ ఆలోచనలు వస్తూనే ఉంటాయి. నేను ఈ పని చేయలేను, నన్ను ఎవరూ అర్థం చేసుకోరు, నా వల్ల ఏమీ జరగదు, నేను ఇలాగే ఉండిపోతానా.. ఇవన్నీ మనసుకి అనిపించే సాధారణ భావాలే. కానీ అవి మన మెదడుపై అధిక ప్రభావం చూపించడం మొదలైతే మాత్రం తప్పకుండా అప్రమత్తం అవ్వాల్సిందే.
* ఈ టిప్స్ పాటించండి..
1. మీ ఆలోచనలను రాసుకోండి
మీ నెగిటివ్ ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలను ఒక పేపర్ మీద రాసే ప్రయత్నం చేయండి. అలా రాయడం వల్ల మనసు కాస్త తేలికపడుతుంది. అదే విధంగా, మనం ఎప్పటికప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నామో కూడా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మన భావాలన్నీ లోపలే ఉండకుండా బయటకు వచేశాయనే భావన కలుగుతుంది.
2. మైండ్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్
ప్రతీరోజూ కనీసం 10 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు శ్వాసపై దృష్టి పెట్టి మెడిటేషన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. నెగిటివ్ ఆలోచనలు తొలగించలేకపోయినా కనీసం వాటిని చూసే కోణం మారుతుంది.
3. కంటి నిండా నిద్ర, మంచి ఆహారం
మానసిక రుగ్మతలకు నిద్ర ప్రధాన కారణం. చాలా సందర్భాల్లో నిద్ర తక్కువవడం వల్లే మనస్సులో ఆందోళనలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి, రోజులో నిద్రకు సరైన సమయాన్ని కేటాయించండి. 7 నుంచి 8 గంటల నిద్ర మంచి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది. సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం కూడా తప్పనిసరి.
4. నమ్మకమైన వారితో మాట్లాడండి
మనసు తేలిక అవ్వాల్సి అంటే ముందు మనలోని భావాలను బయటకు చెప్పాలి. కాబట్టి, మీకు నమ్మకం ఉన్న ఫ్రెండ్స్, కుటుంబ సభ్యులతో మీ భావాలను పంచుకోండి. ఓపికగా వినే మనిషి ఒక్కరు ఉన్నా.. మనసు ఎంతో తేలికపడుతుంది.
5. ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచుకోండి
మనిషి శరీరానికి శారీరక శ్రమ చాలా అవసరం. కాబట్టి, ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం, పడుకోవడం వంటివి చేయడం డిప్రెషన్కు ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. కాబట్టి, రోజు వాకింగ్, జిమ్, యోగా చేయడం ద్వారా మానసిక స్థితి మెరుగవుతుంది.
6. అవసరమైతే థెరపిస్టుని కలవడం బెస్ట్
కొన్ని సందర్భాల్లో మానసిక ఆరోగ్యం నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం అత్యవసరం. సైకాలజిస్టులు, కౌన్సిలర్ల సూచనలు మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపించవచ్చు.
* డిప్రెషన్ శాశ్వతం కాదు అది ఓ దశ మాత్రమే..
డిప్రెషన్ అనేది జీవితాంతం ఉండిపోయేది కాదు. నిజం చెప్పాలంటే అది మన జీవనశైలిలో మార్పు తీసుకొచ్చే అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి డిప్రెషన్ వచ్చిందని మైండ్ పాడుచేసుకోకుండా.. ఆలోచింది అడుగులు వేయడం మంచిది. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, సైకాలజిస్టుతో మాట్లాడటం వల్ల డిప్రెషన్ నుంచి బయట పడవచ్చు.
