/Spicy Tangy Kara Chutney: నోరూరించే ఉల్లిపాయ-చింతపండు కారా చట్నీ..ట్యాంగీ స్పైసీగా నెయ్యి కలిపి తింటే అమోఘం!

Spicy Tangy Kara Chutney Recipe: మధ్యాహ్న భోజనంలోకి పప్పు, సాంబార్ లేకపోయినా.. కేవలం ఈ చట్నీ ఉంటే చాలు, ప్లేట్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది. పులుపు, ఉప్పు, కారం మేళవించిన రుచితో తయారు చేసే చట్నీతో లొట్టలేసుకొని భోజనం చేస్తారు. ఇందులో మిగతా పప్పు, చారు, ఫ్రై కర్రీ మిగిలినవి ఏవీ అవసరమే లేదు. అయితే ఇంతటి రుచికరమైన ట్యాంగీ కారా చట్నీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసా?
కావలసిన పదార్థాలు..
ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి (ముక్కలుగా కోయాలి)
నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజ్ అంత రెండు ఉండలు
ఎండు మిరపకాయలు - మీకు రుచికి తగ్గట్టుగా
వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5 లేదా 6 రెబ్బలు
పోపు దినుసులు - ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు (అర టీస్పూన్)
మెంతి ఆకులు (కసూరి మేతి) - కొద్దిగా
కరివేపాకు - కొద్దిగా
ఉప్పు - మీ రుచికి తగ్గట్టుగా ఉంటే సరిపోతుంది.
తయారుచేసే విధానం..
ముందుగా కళాయి లేదా బాండీలో కొద్దిగా నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి దొరగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే బాండీలో కొద్దిగా మరికొద్దిగా నూనె పోసి తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను లేత బంగారు రంగులోకి వచ్చే వరకు మగ్గనివ్వాలి. చింతపండు రసం కూడా అందులో కలపాలి. ఈ రసం మరీ నీళ్లుగా కాకుండా గుత్తగా ఉంచుకోవాలి. చివరగా మెంతి ఆకులు (కసూరి మేతి) వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆపేయాలి.
అలా వేయించిన మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత.. మిక్సీ జార్లో ఎండు మిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు, చింతపండు, వెల్లుల్లి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి. మరోసారి బాండీలో కొద్దిగా నూనె వేసి పోపుదినుసులను వేయించుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. అలా మిశ్రమం వేగిన తర్వాత చట్నీని అందులో కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు హీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
రుచిని పెంచే చిట్కాలు..
ఈ ట్యాంకీ కారా చట్నీని వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకోని ముద్దు ముద్దగా కలుపుకొని తినేయోచ్చు. అలాగే రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో వేడివేడి రాగి ముద్దతో ఈ చట్నీని వేసుకొని తింటారు. దీన్ని ఎలా తిన్నా వేడివేడి భోజనంలో నెయ్యి కలిపి తింటే దాని రుచి మరింత రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ చట్నీ రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు పాడవ్వకుండా ఉంటుంది. అయితే ఇందులో నూనె ఎక్కువగా వేసి మగ్గిస్తే ఇది ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది.
