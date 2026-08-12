/Spiny Gourd: కొత్తగా పెళ్లైన వారికి వరం.!. బోడ కాకరకాయ గురించి ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!

Spiny gourd eating amazing health benefits: సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్లు ఎప్పటికప్పుడు ఏ సీజన్ లో లభించే పండ్లు, కూరగాయలు ఆ సీజన్ లో తప్పకుండా తినాలని చెప్తుంటారు. కొంత మంది మాత్రం దీన్ని తప్పకుండా ఫాలో అవుతారు. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా ఒకవైపు మక్క కంకులు, మరోవైపు బోడ కాకరకాయలు మార్కెట్ లో ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. అయితే.. బోడ కాకరకాయలు తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బోడ కాకరకాయలు గుండ్రంగా, ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి. వీటి మీద చిన్న పిలకలు ఉంటాయి. కానీ ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా వాడే కాకర కాయలంతా చేదుగా మాత్రం ఉండవు. చాలా మంది నాన్ వెజ్ తినాలని , అందులో పుష్కలమైన పోషకాలు, పీచు పదార్థాలు ఉంటాయని చెప్తారు. కానీ కొంత మంది వెజీటేరియన్ వాళ్లు నాన్ వెజ్ ను తినరు. అలాంటి వారికి బోడకాకర కాయలు నాన్ వెజ్ కు ఏ మాత్రం తీసి పోని పోషకాలు వీటిలో ఉంటాయి.
ఇవి ముఖ్యంగా ఇమ్మునిటీని పెంచుతాయి. దీని వల్ల వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కొనే శక్తి శరీరంలో ఉత్పన్నమౌతుంది. దీనిలో విటమిన్ లు, మినరల్స్ ఉంటాయి. దీన్ని తినేవారిలో బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలు, జుట్టు రాలిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
దీనిలోని పీచు గుణాలు , యాంటి యాక్సిడెంట్ లు శరీరం ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. ప్రెగ్నెంట్ మహిళలకు, పీరియడ్స్ సమస్యలతో బాధపడే మహిళలకు ఇవి చాలా మంచి డైట్ అని నిపుణులు చెప్తారు. దీనిలో విటమిన్ సి, డి, లు, ఐరన్, కాల్షియంలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జీవక్రియల్ని మెరుగు పరుస్తాయి.
బోడకాకరను వర్షాకాలంలో తినడంవల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు,దగ్గు, జలుబు, తలనొప్పి, వైరల్ ఫీవర్స్, కడుపు ఉబ్బరం సమస్యలు ఉండవు. ఇది తింటే బీపీ, షుగర్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటుందని చెప్తారు. కొత్తగా పెళ్లైన వారిలో ఒత్తిడి,యాంగ్జైటీ సమస్యలను దూరం చేసే గుణాలు బోడ కాకరలో ఉంటాయని చెప్తారు. అందుకే దీన్ని వర్షాకాలంలో తప్పకుండా తినాలని నిపుణులు సూచిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook