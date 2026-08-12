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Spiny Gourd: కొత్తగా పెళ్లైన వారికి వరం.!. బోడ కాకరకాయ గురించి ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!

Spiny gourd benfits: బోడ కాకరకాయలు ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో మాత్రమే ఎక్కువగా అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇతర సీజన్ లలో ఇవి అరుదుగా దొరుకుతాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:48 PM IST
Spiny Gourd: కొత్తగా పెళ్లైన వారికి వరం.!. బోడ కాకరకాయ గురించి ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!
Image Credit: bodakakarayakay(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Spiny Gourd: కొత్తగా పెళ్లైన వారికి వరం.!. బోడ కాకర కాయ గురించి ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..
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