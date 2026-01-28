English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Strawberries: సహజంగా పింక్ గ్లో కావాలంటే స్ట్రాబెర్రీలు తప్పనిసరి! ఈ కారణాలు చూడండి..

Strawberries Glowing Skin: స్ట్రాబెర్రీ పండ్లు మంచి రిఫ్రెష్‌మెంట్ అందిస్తాయి. వీటితో మనం కొన్ని రకాల డెజర్ట్ తయారు చేసుకుంటారు. లేకపోతే స్మూథీ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇది చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ సీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. చర్మానికి మంచి మాయిశ్చరైజర్‌లా పని చేస్తుంది. ఇది తక్షణ చర్మానికి కాంతివంతం చేస్తుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:51 PM IST

Strawberries: సహజంగా పింక్ గ్లో కావాలంటే స్ట్రాబెర్రీలు తప్పనిసరి! ఈ కారణాలు చూడండి..

 Strawberries Glowing Skin: స్ట్రాబెర్రీతో తయారు చేసిన ఫేస్‌వాష్‌, సీరమ్‌, ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌లు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలను తగ్గిస్తుంది. స్ట్రాబెర్రీ స్కిన్‌ డ్యామేజ్‌ కాకుండా నివారించి మంచి హైడ్రేషన్ అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. తద్వారా మీ స్కిన్ నిత్యయవ్వనంగా కనిపిస్తుంది. మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో స్ట్రాబెరీలు చేర్చుకోవడం వల్ల మంచి పోషణ అందుతుంది.

 కాంతివంతమైన చర్మం...
స్ట్రాబెర్రీ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో విటమిన్ సీ పవర్‌ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చర్మానికి మంచి కాంతి అందిస్తుంది. పునరజ్జీవనం కల్పించడంలో కూడా తోడ్పడుతుంది. ఇందులో విటమిన్ సి సహజంగా నల్ల మచ్చలను, పిగ్మెంటేషన్ తొలగిస్తుంది. మీర ఈవెన్‌ స్కిన్ టోన్‌లోకి మారిపోతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం స్ట్రాబెర్రీ సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. దీంతో మీ చర్మం నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది.

 వృద్ధాప్య సమస్యలకు చెక్..
 రెగ్యులర్ గా స్ట్రాబెర్రీ తీసుకోవడం వల్ల ఇది సూర్యుని హానికర కిరణాల నుంచి కాపాడుతుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫ్రీ ర్యాడికల్‌ సమతులన చేస్తుంది. కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా త్వరగా మీ ముఖంపై వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపించకుండా మెరిసిపోతుంది. 

 స్ట్రాబెర్రీ పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్‌ అదనంగా ఉండే నూనెను గ్రహించేస్తుంది. డెడ్ స్కిన్ సెల్ల్స్ తగ్గించేస్తుంది. స్ట్రాబెరీ పండ్లు రెగ్యులర్ గా డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఇవి నేచురల్ ఎక్స్‌ఫోలియేటర్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. ఓపెన్ పోర్స్‌ సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమెడీ. 

స్ట్రాబెర్రీ పండ్లు డ్రై స్కిన్ సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తాయి. ఇది మంచి హైడ్రేషన్ కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో చక్కెరలు తక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో తయారు చేసిన సీరమ్స్ వాడటం వల్ల మీ చర్మం మృదువుగా మారుతుంది .

 నిత్య యవ్వనంగా కనిపించాలంటే స్ట్రాబెర్రీ పండ్లను డైట్లో చేర్చుకోవచ్చు. లేదా వీటితో తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు కూడా కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతాయి. సూర్యుని హానికర డ్యామేజ్ కాకుండా స్కిన్ రిపెయిర్‌ చేస్తుంది. స్ట్రాబెర్రీ పండ్లు ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి . ఇది ముఖానికి సహజమైన కాంతి అందిస్తుంది. వయసురీత్యా వచ్చే వృద్ధాప్య సమస్యలు తగ్గిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

