English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Diabetes Drink: షుగర్ పేషెంట్స్ మీకోసమే.. పవర్ ప్యాక్డ్ ఎనర్జీ డ్రింక్.. రోజూ తాగితే మధుమేహం మాయం..!

Diabetes Drink: షుగర్ పేషెంట్స్ మీకోసమే.. పవర్ ప్యాక్డ్ ఎనర్జీ డ్రింక్.. రోజూ తాగితే మధుమేహం మాయం..!

Diabetes: ఈరోజుల్లో డయాబెటిస్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న వ్యాధుల్లో ఒకటి. బ్లడ్‌లో షుగర్ లెవెల్స్‌ను కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. దీనిని నియంత్రించడం కేవలం మందులతోనే కాదు.. సరైన హెల్తీ ఫుడ్, వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన డ్రింక్స్ తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేసే ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్ గురించి తెలుసుకుందాం.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 8, 2025, 08:52 PM IST

Trending Photos

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. పాత పద్ధతిలోనే టిక్కెట్ల జారీ, గమనించి బుక్‌ చేస్కోండి..!
5
Tirumala latest news
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. పాత పద్ధతిలోనే టిక్కెట్ల జారీ, గమనించి బుక్‌ చేస్కోండి..!
Figs: నానబెట్టిన అంజీర్‌తో ఐదురెట్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనం.. ఖాళీ కడుపుతో తింటే ఈ లాభం..
5
soaked figs benefits
Figs: నానబెట్టిన అంజీర్‌తో ఐదురెట్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనం.. ఖాళీ కడుపుతో తింటే ఈ లాభం..
Kamal Haasan: 50 ఏళ్ల సినీ జీవితంలో స్టార్ హీరో కమల్ హాసన్ సంపాదించిన ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..?
5
Kamal Haasan Net Worth
Kamal Haasan: 50 ఏళ్ల సినీ జీవితంలో స్టార్ హీరో కమల్ హాసన్ సంపాదించిన ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా..?
Rashmika Mandanna: త్వరలోనే నాకు, విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లి.. అఫీషియల్‌గా కన్ఫామ్ చేసిన రష్మిక మందన్నా
5
Rashmika Confirms Marriage With Vijay
Rashmika Mandanna: త్వరలోనే నాకు, విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లి.. అఫీషియల్‌గా కన్ఫామ్ చేసిన రష్మిక మందన్నా
Diabetes Drink: షుగర్ పేషెంట్స్ మీకోసమే.. పవర్ ప్యాక్డ్ ఎనర్జీ డ్రింక్.. రోజూ తాగితే మధుమేహం మాయం..!

Diabetes Detox Drink: మధుమేహం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాధుల్లో ఒకటి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించలేకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. దీనిని కంట్రోల్ చేయడం కేవలం మందులతోనే కాదు.. సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, హెల్తీ డిటాక్స్ తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అందులోను హెల్తీ డ్రింక్స్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే ఇక్కడ షుగర్ ఉన్నవారు కూడా సురక్షితంగా తాగేందుకు.. రక్తంలో గ్లూకోజ్‌ను నియంత్రించే ఒక సహజమైన ఎనర్జీ డ్రింక్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

హెల్తీ డ్రింక్ పేరు “మెంతి-దాల్చిన చెక్క డిటాక్స్ డ్రింక్”..
ఈ డ్రింక్‌ని తక్కువ ఖర్చుతో ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఇందులో వాడే పదార్థాలు కూడా సహజమైనవి, శక్తినిచ్చేవి, గ్లూకోజ్ స్థాయిని నియంత్రించే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి.

ఈ డిటాక్స్ డ్రింక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు..
మెంతి గింజలు: 1 టీస్పూన్(ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెంచుతుంది)
దాల్చిన చెక్క: 1 చిన్న ముక్క / ½ టీస్పూన్ పొడి(గ్లూకోజ్ శోషణను తగ్గిస్తుంది)
అల్లం: ½ టీస్పూన్ తురిమినది(వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది)
నీరు: 2 గ్లాసులు(హైడ్రేషన్‌కు అవసరం)
నిమ్మరసం: 1 టీస్పూన్ (డిటాక్స్ గుణం)
తయారీ విధానం..
ఒక పాత్రలో 2 గ్లాసుల నీరు తీసుకుని, మెంతి గింజలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం వేసి మరిగించాలి. అలా 5 నుంచి 7 నిమిషాలపాటు మరిగించాలి. తరువాత వాటిని వడకట్టి తీసి వేడి తగ్గాక నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

ఈ డ్రింక్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే..
1.గ్లూకోజ్ నియంత్రణ 
మెంతిలో ఉండే గలాక్టోమనాన్ ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర శోషణను నెమ్మదిగా చేస్తుంది. ఇది షుగర్ లెవల్స్‌ను తగ్గిస్తుంది.
2. ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది 
దాల్చిన చెక్క శారీరాన్ని ఇన్సులిన్‌ మెరుగుగా వినియోగించేలా చేస్తుంది.
3. శక్తినిచ్చే గుణం 
ఈ డ్రింక్ శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేయడంతోపాటు తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. మధుమేహులలో తరచూ కనిపించే అలసటను తగ్గిస్తుంది.
4. జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపరుస్తుంది 
అల్లం, మెంతి గింజలు జీర్ణశక్తిని పెంచి మలబద్దకం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం ఇస్తాయి.
5. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది 
ఇందులో ఉండే ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడతాయి.

డ్రింక్ తాగే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
* షుగర్ మందులు లేదా ఇన్సులిన్ తీసుకునే వారు.. ఈ డ్రింక్ తీసుకునే ముందు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
* గర్భిణులు, డెలివరీ అయినా వాళ్లు వైద్య సలహాతో మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
* ఈ డ్రింక్ ప్రయోజనకరంగా ఉండాలంటే.. హెల్తీ లైఫ్‌స్టైల్‌తో పాటు వ్యాయామం కూడా అవసరం.

Also Read: Weight Loss Diet: మీ పెళ్లి కోసం బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా..? 30 రోజులు ఇలా చేస్తే మ్యాజిక్ రిజల్ట్స్ చూస్తారు..!

Also Read: Magic Drink: కంటి చూపును మెరుగుపరిచే పవర్‌ఫుల్ జ్యూస్.. తాగితే మ్యాజిక్కే.. పక్కా ట్రై చేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Diabetes Detox DrinkSugar Detox DrinkDiabetesDetox Drinks For DiabetesDetox Drinks

Trending News