Summer Diet Must To eat and avoid these food stuff: కొన్ని రోజులుగా ఎండలుగా మండిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సమ్మర్ సీజన్ లలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా పాటించాలి. శరీరంలో తేమ శాతంఎక్కువగా ఉండేలాచూసుకొవాలి. చాలా మంది నీళ్లను తక్కువగా తాగుతారు. దీని వల్ల శరీరం నీటిశాతంను కొల్పోయి వడదెబ్బ తగిలే చాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఎండాకాలంలో మంచిఫుడ్ డైట్ ను ఫాలోఅయితే వడదెబ్బల నుంచి బైటపడవచ్చు. ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా లభించే పుచ్చకాయల్ని ఎక్కువగా తినాలి. కొబ్బరి బొండం నీళ్లను తాగాలి. ఏవైన ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగాలి.
మజ్జీగను తప్పకుండా మన డైట్ లో చేర్చుకొవాలి. బైటకు వెళ్తున్నకూడా బాటిల్ మనతో పెట్టుకొవాలి. గంటకు ఒకసారి నీళ్లను తాగుతు ఉండాలి. వీలైనంత ఎక్కువగా ఎండలో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా మొలకెత్తే గింజల్ని ఎక్కువగా తినాలి. రన్నింగ్ లు , ఎక్సర్ సైజ్ లను ఎండల్లో చేయకూడదు. జిమ్ కు వెళ్లక ముందే తగినంత నీళ్లను తాగాలి. వడగాలులు తాకకుండా గొడుగును ఉపయోగించాలి. ఫ్రెష్ గా దొరికే ఆకుకూరల్ని ఎక్కువగా తినాలి.
ఏవి తినకూడదు..
సమ్మర్ సీజన్ లో ముఖ్యంగా రాత్రి పూట జంక్ ఫుడ్ లు, ఫ్రైలకు దూరంగా ఉండాలి మాంసాహరం తినవడం అవాయిడ్ చేయాలి . ఎక్కువగా కాఫీలు, టీలు తాగకూడదు. దీని వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురౌతుంది. వేయించిన నూనెలను అదే పనిగా పలుమార్లు వాడకూడదు. దీని వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ సంబంధ సమస్యలు వస్తాయి.
Read more: Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ఫాస్ట్ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండాలి. నూనెతో చేసిన పదార్థాలు అతిగా తినకూడదు. కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి. ఉదయం, సాయంత్రం పూట రెండు మార్లు స్నానం చేయాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటే సమ్మర్ వేళ వడ దెబ్బల ప్రభావం నుంచి బైటపడవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook