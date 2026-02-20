English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Summer Healthy Diet: సమ్మర్ సీజన్‌లో తప్పకుండా తినాల్సిన, అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఆహర పదార్థాలు ఏంటో తెలుసా..?

Summer Healthy Diet: సమ్మర్ సీజన్‌లో తప్పకుండా తినాల్సిన, అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఆహర పదార్థాలు ఏంటో తెలుసా..?

Summer season Heathy habbits: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయ. ముఖ్యంగా సమ్మర్ సీజన్ లో ఫుడ్ డైట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. లేకుంటే అనేక  సమస్యలు ఎదురౌతాయి. వడదెబ్బల ప్రభావంకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 06:35 PM IST
  • ఎండాకాలంలో పాటించాల్సిన ఆహర నియమాలు..
  • పలు సూచనలు చేసిన నిపుణులు..

Summer Healthy Diet: సమ్మర్ సీజన్‌లో తప్పకుండా తినాల్సిన, అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఆహర పదార్థాలు ఏంటో తెలుసా..?

Summer Diet Must To eat and avoid these food stuff: కొన్ని రోజులుగా ఎండలుగా మండిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సమ్మర్ సీజన్ లలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా పాటించాలి. శరీరంలో తేమ శాతంఎక్కువగా ఉండేలాచూసుకొవాలి. చాలా మంది నీళ్లను తక్కువగా తాగుతారు. దీని వల్ల శరీరం నీటిశాతంను కొల్పోయి వడదెబ్బ తగిలే చాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఎండాకాలంలో మంచిఫుడ్ డైట్ ను ఫాలోఅయితే వడదెబ్బల నుంచి బైటపడవచ్చు.  ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా లభించే పుచ్చకాయల్ని ఎక్కువగా తినాలి. కొబ్బరి బొండం నీళ్లను తాగాలి. ఏవైన ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తాగాలి.

మజ్జీగను తప్పకుండా మన డైట్ లో చేర్చుకొవాలి. బైటకు వెళ్తున్నకూడా బాటిల్ మనతో పెట్టుకొవాలి. గంటకు ఒకసారి నీళ్లను తాగుతు ఉండాలి. వీలైనంత ఎక్కువగా ఎండలో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా మొలకెత్తే గింజల్ని ఎక్కువగా తినాలి. రన్నింగ్ లు , ఎక్సర్ సైజ్ లను ఎండల్లో చేయకూడదు. జిమ్ కు వెళ్లక ముందే తగినంత నీళ్లను తాగాలి. వడగాలులు తాకకుండా గొడుగును ఉపయోగించాలి. ఫ్రెష్ గా దొరికే ఆకుకూరల్ని ఎక్కువగా తినాలి. 

ఏవి తినకూడదు..

సమ్మర్ సీజన్ లో ముఖ్యంగా రాత్రి పూట జంక్ ఫుడ్ లు, ఫ్రైలకు దూరంగా ఉండాలి మాంసాహరం తినవడం అవాయిడ్ చేయాలి . ఎక్కువగా కాఫీలు, టీలు తాగకూడదు. దీని వల్ల  శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురౌతుంది. వేయించిన నూనెలను అదే పనిగా పలుమార్లు వాడకూడదు. దీని వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ సంబంధ సమస్యలు వస్తాయి. 

Read more: Meena on Second Marriage: సింగిల్గా ఉన్నానని ఇష్టమున్నట్లు రాస్తారా..?.. రెండో పెళ్లి వివాదంపై నటి మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. 

  ఫాస్ట్ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండాలి. నూనెతో చేసిన  పదార్థాలు అతిగా తినకూడదు. కాటన్ దుస్తులను ధరించాలి. ఉదయం, సాయంత్రం పూట రెండు మార్లు స్నానం చేయాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటే సమ్మర్ వేళ వడ దెబ్బల ప్రభావం నుంచి బైటపడవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

