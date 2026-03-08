Summer Heat Wave: నిప్పుల కొలిమిలా మారిన ఏపీ, తెలంగాణ.!. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు.!.

Summer Season Heavy heat wave in Andhra Pradesh and Telangana: దేశవ్యాప్తంగా భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీ, తెలంగాణల్లో మార్చిల్లోనే ప్రచండ భానుడిలా మారి పోయాడు. పలుచోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల వరకు చేరుకున్నాయి. ప్రజలంతా ఉక్కపొతతో అల్లాడిపోతున్నారు. అంతే కాకుండా ఇంట్లో నుంచి ఆఫీసులు, ఉద్యోగాల కోసం బైటకు వెళ్లిన వారు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎండల వేడికి అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎండలవేళ వాతావరణ నిపుణులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.
ఎండల వేళ బైటకు వెళ్లేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి. గొడుగు లేదా టోపీలు వేసుకుని బైటకు పోవాలి. మహిళలు అయితే స్కార్ఫ్ లను తప్పకుండా వేసుకొవాలి.కాటన్ దుస్తుల్ని ధరించాలి. దాహం వేయకున్న నీళ్లను తాగుతుండాలి.శరీరం ఎండకు డీ హైడ్రేషన్ కు గురౌతుంది. ఫ్రూట్స్ జ్యూస్ లను తాగాలి. పుచ్చకాయ, కొబ్బరి బొండం రసంను తీసుకొవాలి. ఎండల నుంచి ఉపశమనం కోసం నీడలోనే ఉండాలి.
ఫ్రైలు, జంక్ ఫుడ్ లు, స్పైసీ ఫుడ్ లకు దూరంగా ఉండాలి. ఈజీగా డైజస్ట్ అయ్యేవాటిని తినాలి. మజ్జీగ రసంను తరచుగా తాగుతుండాలి. సాయంత్రం బైట నుంచి వచ్చాక స్నానం చేయాలి.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నల్లని బట్టలు వేసుకొవద్దు. సమ్మర్ లో చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే ఎండ తాకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. నోటిలో వేడి పొక్కులు కొంత మందిలో వస్తాయి. వీరు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. ఈవిధంగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎండ వేడి, వడ దెబ్బ ప్రభావం నుంచి బైటపడవచ్చు.
