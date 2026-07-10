Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Tamarind Benefits: ఈ పండును మీ వంటల్లో కలిపి తింటే ఇట్టే బరువు తగ్గుతారు! కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోతుంది!

Tamarind Benefits: ఈ పండును మీ వంటల్లో కలిపి తింటే ఇట్టే బరువు తగ్గుతారు! కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోతుంది!

Tamarind Health Benefits: మనలో చాలామంది అధిక బరువుతో బాధపడుతుంటారు. అయితే బరువు తగ్గించుకునేందుకు అనేక మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. అయితే మన వంటింట్లో దొరికే చిన్న చిట్కాతో సులభంగా బరువు తగ్గొచ్చు. దీంతో పాటు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు శరీరానికి సమకూరుతాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:49 PM IST
Tamarind Benefits: ఈ పండును మీ వంటల్లో కలిపి తింటే ఇట్టే బరువు తగ్గుతారు! కొవ్వు మైనంలా కరిగిపోతుంది!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Etela Rajender: తెలంగాణ ఫస్ట్.. బీజేపీ నెక్ట్స్.. ప్రాజెక్టుల వివాదంపై ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
MP Etela Rajender3 min ago
2
Tamarind Benefits7 min ago
3
Samantha Wishes to Lenin35 min ago
4
Shadnagar36 min ago
5
Hyderabad44 min ago