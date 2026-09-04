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అక్షరాలు నేర్పిన మాస్టారు నుంచి జీవిత సూత్రాలు నేర్పిన గురువు వరకు.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ ప్రత్యేక కోట్స్..!!

Teacher's Day 2026 Motivational Quotes: భారతీయ సంప్రదాయంలో గురువుకు తల్లిదండ్రుల తర్వాత దేవుడి కంటే ముందు స్థానం ఉంది. "మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ"  అనే సూక్తి ద్వారా సమాజ నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయుడి పాత్ర ఎంత ఉన్నతమైందో అర్థమవుతుంది. నేడు సమాచారం ఇంటర్నెట్ ద్వారా సులభంగా అందుబాటులో ఉన్నా.. ఆ సమాచారంలో ఏది సరైంది..ఏది తప్పు అని విశ్లేషించే మనకు చెప్పేది మాత్రం ఒక ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే. మెంటార్ గా, గైడ్ గా వారి పాత్ర ఈ తరానికి మరింత కీలకమనే చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:57 PM IST
అక్షరాలు నేర్పిన మాస్టారు నుంచి జీవిత సూత్రాలు నేర్పిన గురువు వరకు.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ ప్రత్యేక కోట్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అక్షరాలు నేర్పిన మాస్టారు నుంచి జీవిత సూత్రాలు నేర్పిన గురువు వరకు.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ ప్రత్యేక కోట్స్..!!
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