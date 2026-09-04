/అక్షరాలు నేర్పిన మాస్టారు నుంచి జీవిత సూత్రాలు నేర్పిన గురువు వరకు.. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ ప్రత్యేక కోట్స్..!!

Teacher's Day 2026 Wishes:మన జీవితంలో ఎంతో మందిని కలుస్తుంటాం.. కానీ కొందరిని మాత్రం జీవితాంతం గుర్తించుకునే ఉంటాం. ఆ జాబితాలో మొదటి వరుసలో ఉండేది మన ఉపాధ్యాయులే అని చెప్పాలి. పాఠం అర్థం కాలేదని తరగతి ముగిసిన తర్వాత కూడా ఆగి మళ్లీ వివరించిన ఉపాధ్యాయుడు కావచ్చు.. పరీక్షల ముందు భయపడుతుంటే.. దగ్గరకు వచ్చి భయపడకు..నువ్ రాయగలవు.. రాస్తావు.. అని ధైర్యం చెప్పిన గురువు కావచ్చు.. ఉదయం 9గంటల క్లాసులో కాస్త స్ట్రిక్ట్ ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన మాటలు అప్పుడు అర్థం కాకున్నా..కొన్నేండ్ల తర్వాత జీవితంలో అర్థమయ్యే పరిస్థితుల్లో వాటి అసలు అర్థం తెలిసి ఉంటుంది.
ఉపాధ్యాయుల గొప్పతనం ఇదే. వారు నేర్పిన ఫార్ములాలు.. చెప్పిన చరిత్ర పాఠాలు.. సైన్స్ డెఫినిషన్లు మనం మర్చిపోవచ్చు..కానీ మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి.. నువ్వు సాధిస్తావు..సాధించగలవు అని నమ్మిన ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీ గురువులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటే అద్భుతమైన కొటేషన్లు, క్యాప్షన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓసారి చూడండి.
డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదినమైన సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని (గురు పూజ) జరుపుకుంటారు. బోధనా వృత్తికి ఆయన అందించిన గౌరవాన్ని స్మరించుకోవడానికి ఈ రోజును జరుపుకుంటారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు ప్రత్యేక సమావేశాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఉపన్యాసాలు, వ్యాస రచన పోటీల ద్వారా ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తారు.
ప్రముఖుల స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
"ఒక పుస్తకం, ఒక పెన్ను, ఒక బాల్య స్వప్నం, ఒక గురువు.. ఇవి మాత్రమే ప్రపంచంలో విప్లావాత్మక మార్పు తెస్తాయి." — మలాలా యూసఫ్జాయ్
"జ్ఞానాన్ని నింపడం మాత్రమే చదువు కాదు; ఆలోచనల దివ్య జ్యోతిని రగిలించడమే అసలైన బోధన." — విలియం బట్లర్ యేట్స్
"సృష్టికర్తలైన తల్లిదండ్రుల కన్నా, జీవితానికి అర్థం నేర్పిన గురువులే అత్యంత పూజనీయులు." — అరిస్టాటిల్
"బోధకుడి మార్గదర్శకత్వం అంతిమ సరిహద్దులు లేనిది; ఆయన ప్రభావం ఎక్కడివరకు వెళ్తుందో అంచనా వేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు." — హెన్రీ ఆడమ్స్
"విద్య నేర్పే పాఠాల్లో అత్యంత విలువైంది ఏంటంటే.. ఆ జ్ఞానాన్ని మీ నుంచి ఎవరూ వేరు చేయలేరు." — బి.బి. కింగ్
"ప్రతి శిష్యుడి విజయానికి ఒక నమ్మకమైన ఉపాధ్యాయుడే మూలం. ఆయన నిరంతరం వారి పురోగతికే పరితపిస్తారు." — రీటా పియర్సన్
"మనం చేసే చిన్న మార్గదర్శకత్వం ఎవరి భవిష్యత్తును ఎలా మారుస్తుందో ఊహించడం కష్టం." — స్టీఫెన్ కింగ్
"పిల్లలకు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు ఉండాలో చెప్పడం కన్నా, స్వతంత్రంగా ఎలా ఆలోచించాలో నేర్పడం ముఖ్యం." — మార్గరెట్ మీడ్
"విజ్ఞానమే భవిష్యత్తుకు అసలైన రహదారి; ఈరోజే నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేవారే రేపటి విజేతలు." — మాల్కం ఎక్స్
"కేవలం సమాచారాన్ని చదవడమే కాదు.. ప్రతి అక్షరాన్ని ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పిల్లల్లో పెంపొందించాలి." — జార్జ్ కార్లిన్
"అన్వేషణలోని ఆనందాన్ని, విజ్ఞానంలోని అమృతాన్ని పరిచయం చేయడమే ఉపాధ్యాయుడి అసలైన కళ." — ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్
"సమాజాన్ని సమూలంగా మార్చడానికి మన చేతుల్లో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనం విద్య." — నెల్సన్ మండేలా
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నాలోని అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలి, 'నా వల్ల సాధ్యమే' అనే నమ్మకాన్ని నింపిన నా గురువుకి శతకోటి వందనాలు.
మా సందేహాలను సహనంతో తీరుస్తూ, ప్రతి రోజూ క్లాస్ను ఉత్సాహంగా నడిపినందుకు ధన్యవాదాలు!
రక్షకులందరూ సూపర్ హీరో సూట్లు వేసుకోరు, కొందరు చేతిలో రెడ్ పెన్ను, గుండె నిండా ఓపికతో ఉంటారు!
బోధన అనేది కేవలం పుస్తకాలకు పరిమితం కాదు, అది హృదయంతో చేసే మహోన్నత క్రతువు.
లోకానికి మీరు ఒక సాధారణ ఉపాధ్యాయుడు కావచ్చు, కానీ మీ విద్యార్థులకు మీరే నిజమైన మార్గదర్శి.
సరైన గురువు నడిపించేంతవరకు, ఏ ఒక్కరూ తమలోని అసాధారణ ప్రతిభను గుర్తించలేరు.
అనునిత్యం కొత్త విషయాలు అన్వేషించే జిజ్ఞాసను మాలో రగిలించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
గెలుపు సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి వెనుక, వారిని నమ్మి ప్రోత్సహించిన ఒక గురువు తప్పక ఉంటారు.
ఇది కేవలం వందనం చేసే రోజు మాత్రమే కాదు; మన జీవితాలను మలచిన గురువుల త్యాగాలను స్మరించుకునే క్షణం.
ప్రతి అడుగులో సరైన దారి చూపిస్తూ నడిపిస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు నా వినమ్ర పూర్వక కృతజ్ఞతలు.
వాట్సాప్ సందేశాలు (WhatsApp Status & Messages)
ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! ప్రతి విషయాన్ని ఆసక్తికరంగా నేర్పించినందుకు ధన్యవాదాలు.
మీరు చూపిన మార్గానికి, అందించిన అమూల్యమైన సలహాలకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!
పాఠ్యాంశాలతో పాటు జీవిత పాఠాలను సులభంగా నేర్పించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈనాడు నేను పొందుతున్న ఈ గౌరవానికి మూలకారకులైన నా గురువు గారికి హృదయపూర్వక ప్రణామాలు.
తరగతి గదిలో మీరు విత్తిన జ్ఞాన బీజాలు, నేడు మా జీవితాల్లో ప్రయోజకరమైన వృక్షాలుగా మారాయి.
మీ ఓర్పు, దయ మరియు ప్రోత్సాహమే నన్ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టాయి. గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
విద్యార్థిలోని ప్రత్యేకతను ముందే గుర్తించి తీర్చిదిద్దే గొప్ప మనసున్న గురువుకి నా ప్రణామాలు.
సబ్జెక్టులు అందరూ బోధిస్తారు, కానీ జీవించే కళను కొందరు ప్రత్యేక గురువులు మాత్రమే నేర్పుతారు.
మీరు ఇచ్చిన ప్రతీ "మరోసారి ప్రయత్నించు" అనే ధైర్యమే నన్ను విజయ తీరాలకు చేర్చింది. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!
మీకు గురుపూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు! మీ నిస్వార్థ సేవకు తగిన గౌరవం, గుర్తింపు దక్కాలని ఆశిస్తున్నాను.
విజ్ఞానాన్ని అందించి, సన్మార్గాన్ని చూపి, నన్ను బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దినందుకు కృతజ్ఞతలు!
నాలో ఆలోచనాత్మకమైన ఆలోచనలను, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచిన నా గురువుకి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
నాలుగు గోడల బోధన దాటి సమాజంలో ఎలా జీవించాలో నేర్పిన రోజే అసలైన గురువు అవతరిస్తాడు. హ్యాపీ టీచర్స్ డే!
భావితరాలను సన్మార్గంలో నడిపిస్తూ దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న నిస్వార్థ ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్సులు!
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