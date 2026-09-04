Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • / శిష్యుల ప్రేమే పునాది.. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి టీచర్స్ డేగా ఎలా మారింది?

శిష్యుల ప్రేమే పునాది.. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి 'టీచర్స్ డే'గా ఎలా మారింది?

Teachers Day History: సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ.. భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. మన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించే గురువులను స్మరించుకుంటూ.. వారి సేవలకు కృతజ్ఞతలు  తెలిపే ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు

Written ByBhoomi
Published: Sep 04, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:47 PM IST
శిష్యుల ప్రేమే పునాది.. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి 'టీచర్స్ డే'గా ఎలా మారింది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శిష్యుల ప్రేమే పునాది.. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి 'టీచర్స్ డే'గా ఎలా మారింది?
2
3
4
5