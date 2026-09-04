శిష్యుల ప్రేమే పునాది.. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి 'టీచర్స్ డే'గా ఎలా మారింది?

Teachers Day History: సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ.. భారతదేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. మన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించే గురువులను స్మరించుకుంటూ.. వారి సేవలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు.. మన దేశ రెండవ రాష్ట్రపతి.. గొప్ప తత్వవేత్త..విద్యావేత్త అయిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాక్రిష్ణన్ జయంతి ఈ రోజే. ఆయన కోరిక మేరకే ఆయన పుట్టిన రోజును గురుపూజోత్సవంగా జరుపుకోవడం దశాబ్దాలుగా ఆనవాయితీగా వస్తూనే ఉంది.
అయితే ఈ సంప్రదాయం వెనక ఆసక్తికరమైన.. స్ఫూర్తిదాయకమైన కథ ఒకటి ఉంది. 1962లో సర్వేపల్లి రాధాక్రిష్ణన్ రాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ఆయన శిష్యులు.. కొందరు మిత్రులు సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఆయన పుట్టినరోజును ఘనంగా నిర్వహించాలని అనుమతి కోరారు. దానికి ఆయన ఎంతో వినమ్రంగా స్పందిస్తూ.. తన పుట్టినరోజును వ్యక్తిగత వేడుక వలే కాకుండా దేశంలోని ఉపాధ్యాయులందర్నీ గౌరవించే విధంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరపాలని సూచించారు. ఆ మహానీయూడి నిరాడంబరత, గురువుల పట్ల ఆయనకు ఉన్న అపారమైన గౌరవం ఈ గొప్ప సంప్రదాయానికి నాంది పలికింది.
1888లో జన్మించిన డాక్టర్ రాధాక్రిష్ణన్ కేవలం రాజనీతిజ్ఞుడు మాత్రమే కాదు.. అంతకుమించి గొప్ప విద్యావేత్త. ఆయన తన జీవితంలో ఎక్కువ కాలాన్ని బోధనకే అంకింతం చేసిన మహానీయుడు. ఆయన కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం, ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు. ఉపాధ్యాయులు యువత ఆలోచనలను తీర్చిదిద్దగలరని, తద్వారా సమాజ నిర్మాణాన్ని తీర్చిదిద్దగలరని ఆయన గట్టిగా విశ్వసించారు.
అప్పటి నుండి, దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన గురు పూజను జరుపుకుంటున్నారు. విద్యార్థులు బహుమతులు అందించి, ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ద్వారా తమ ఉపాధ్యాయుల పట్ల కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తారు. ఈ సందర్భంగా, ప్రభుత్వాలు కూడా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను గుర్తించి, జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలతో సత్కరిస్తాయి. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వదిలివెళ్లిన ఈ గొప్ప వారసత్వం, ప్రతి సంవత్సరం ఉపాధ్యాయుల ప్రాముఖ్యతను మనందరికీ గుర్తు చేస్తుంది.
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