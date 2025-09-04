English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teacher's Day 2025: స్కూల్ విద్యార్థుల కోసం టీచర్స్ డే స్పెషల్ సింపుల్ అండ్ బెస్ట్ 5 చిన్న ప్రసంగాలు

Teachers Day Speech: ఉపాధ్యాయులు.. మన జీవితాలను మలిచే దీపాల వంటివారు. వారు మనకు జ్ఞానం, మంచి మనసు, క్రమశిక్షణను నేర్పిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న భారతదేశంలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజున విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఉపన్యాసాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. టీచర్స్ డే సందర్భంగా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఇక్కడ 5 సింపుల్ ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 4, 2025, 05:13 PM IST

Teacher's Day 2025: స్కూల్ విద్యార్థుల కోసం టీచర్స్ డే స్పెషల్ సింపుల్ అండ్ బెస్ట్ 5 చిన్న ప్రసంగాలు

Teacher's Day 2025 special speech ideas: ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న భారతదేశంలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు, తత్వవేత్త, భారత రెండవ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని.. టీచర్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సమాజంలో ఉపాధ్యాయులు ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ పోషిస్తారు. ఈ సెప్టెంబర్ 5.. మన ఉపాధ్యాయుల కష్టాన్ని, ప్రేమను గౌరవించే రోజు. సరళమైన మాటలతో ప్రసంగిస్తూ.. వారి పట్ల మన గౌరవాన్ని, అభిమానాన్ని చూపించవచ్చు. టీచర్స్ డే సందర్భంగా ఈ విధంగా స్పీచ్ ఇవ్వండి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మీరు తెలుగులో సరళమైన ప్రసంగాల కోసం చూస్తున్న విద్యార్థులైతే.. ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం కోసం ఇక్కడ ఐదు చిన్న మరియు సులభమైన ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎంతో సింపుల్ పదాలతో ఉంటుంది. 

1. ఉపాధ్యాయుల ప్రాముఖ్యతపై చిన్న ఉపన్యాసం
అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ రోజు టీచర్స్ డే సందర్భంగా మనల్ని సరైనా దారిలో నడిపిస్తున్నందుకు మన ఉపాధ్యాయులందరికీ నేను నా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. జీవితంలో మనకి సరైన మార్గాన్ని చూపించే దీపం లాంటి వాడు మన ఉపాధ్యాయుడు. టీచర్స్ లేకుండా మనం విలువలు, క్రమశిక్షణ మరియు జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోలేము. నా జీవితంలో ఇంత అద్భుతమైన ఉపాధ్యాయులు ఉండటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

2. డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్‌పై సంక్షిప్త ఉపన్యాసం
గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులకి మరియు నా ప్రియమైన మిత్రులకి శుభోదయం. గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు మరియు తత్వవేత్త అయిన డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ పుట్టినరోజు అయిన సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి మనము ఇక్కడ ఉన్నాము. ఉపాధ్యాయులే నిజమైన దేశ నిర్మాతలు అని ఆయన నమ్మారు. ఈ రోజున, మనం మంచి మనుషులుగా ఎదగడానికి సహాయపడే నా ఉపాధ్యాయులందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అందరికీ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపాధ్యాయుల్ని ఎల్లప్పుడూ గౌరవించాలి. 

3. కృతజ్ఞతపై సంక్షిప్త ఉపన్యాసం
అందరికీ శుభోదయం. ఈ టీచర్స్ డే రోజు.. నేను నా ఉపాధ్యాయులకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు మాకు చదువు చెప్పడమే కాకుండా క్రమశిక్షణ, దయ మరియు నిజాయితీని కూడా బోధిస్తారు. మేము ఎప్పుడూ సక్రమమైన మార్గంలోనే నడిచేలా మీరు మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దుతారు. జీవితంలో మేము చాలా విషయాలు మరచిపోవచ్చు.. కానీ మీరు మాకు నేర్పిన ఈ జీవిత పాఠాలను మాత్రం మేము ఎప్పటికీ మరచిపోలేము. మీ అందరికీ మా ధన్యవాదాలు మరియు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 

4. సమాజంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్రపై సంక్షిప్త ఉపన్యాసం
గౌరవనీయులైన ఉపాధ్యాయులు మరియు ప్రియమైన మిత్రులకి నా నమస్కారం. ఉపాధ్యాయులు సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. టీచర్స్ విద్యార్థులను.. వైద్యులుగా, ఇంజనీర్లుగా, నాయకులుగా.. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతారు. ఉపాధ్యాయులే నిజమైన దేశ నిర్మాతలు. ఈ రోజు నేను అందరీ ఉపాధ్యాయుల అంకితభావంకి మరియు కృషికి వందనం చేయాలనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నా తరపున ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 

5. దిగువ తరగతుల వారికి సంక్షిప్త ఉపన్యాసం
అందరికీ శుభోదయం. ఈ రోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం. ఉపాధ్యాయులు మనకి తల్లిదండ్రుల లాంటివారు.  మనకు మంచి మర్యాదను, క్రమశిక్షణ మరియు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. నేను నా ఉపాధ్యాయులను ఎంతో గౌరవిస్తున్నాను. అలాగే ఎల్లప్పుడూ మాకు అవసరమున్న, లేకపోయిన సహాయం చేస్తున్నందుకు వారికి నా ధన్యవాదాలు. అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Teacher's Day 5 speech ideasTeachers Day Speechhappy teachers dayTeachers Day Speech In Telugu2025 Teachers Day

