/ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజు ఇలా స్పీచ్ ఇవ్వండి.. మైక్ పట్టుకుంటే చప్పట్లే చప్పట్లు..!!

Happy Teachers Day Speech 2026: పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రోజున వేదికపై నిలబడి అందరినీ ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడటం ప్రతి విద్యార్థి కల. సరైన పదాలు, చక్కని భావాలు ఉన్న ప్రసంగం మాత్రమే శ్రోతలను, ఉపాధ్యాయులను మెప్పిస్తుంది. మీరు వేదికపైకి వెళ్లి మైక్ పట్టుకోగానే ప్రతి ఒక్కరూ మంత్రముగ్ధులై, నిరంతరం చప్పట్లతో మిమ్మల్ని అభినందించేలా చేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రసంగం మీ కోసం ఇక్కడ ఉంది. ఈ స్పీచ్లోని ప్రతీ మాట గురువుల పట్ల మీకున్న గౌరవాన్ని స్పష్టంగా చాటిచెబుతుంది.
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గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు, న్యాయనిర్ణేతలు, నా ప్రియమైన మిత్రులారా… అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
“మనకు జన్మనిచ్చేది తల్లిదండ్రులు…
మన జీవితానికి దిశ చూపేది గురువు.”
అలాంటి గురువులందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 5న మనం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు మన భారతదేశ మాజీ రాష్ట్రపతి, గొప్ప తత్వవేత్త, విద్యావేత్త డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జయంతి.
రాధాకృష్ణన్ గారు ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఎంతో గౌరవం తీసుకొచ్చారు. అందుకే ఆయన పుట్టినరోజును ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం మనకు ఎంతో గర్వకారణం.
మరి… ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఎవరు?
నా దృష్టిలో ఉపాధ్యాయుడు అంటే కేవలం మనకు పాఠాలు చెప్పే వ్యక్తి కాదు.
మనం ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నామో చెప్పి సరిదిద్దే వ్యక్తి…
మనం నిరుత్సాహపడినప్పుడు ధైర్యం చెప్పే వ్యక్తి…
మనలోని ప్రతిభను గుర్తించి ముందుకు నడిపించే వ్యక్తి.
ఉపాధ్యాయులు మనకు పుస్తకాలలోని పాఠాలతో పాటు క్రమశిక్షణ, నిజాయితీ, సమయపాలన, బాధ్యత, మానవత్వం వంటి మంచి విలువలను కూడా నేర్పుతారు.
ఒక విద్యార్థి భవిష్యత్తులో డాక్టర్ కావచ్చు, ఇంజనీర్ కావచ్చు, శాస్త్రవేత్త కావచ్చు, అధికారి కావచ్చు. కానీ అతని విజయానికి వెనుక ఒక గురువు ప్రోత్సాహం, మార్గదర్శకత్వం తప్పకుండా ఉంటుంది.
అందుకే మనం మన గురువులను కేవలం ఉపాధ్యాయులుగా కాకుండా, మన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దే మార్గదర్శకులుగా గౌరవించాలి.
ఈ రోజు మనం గురువులకు పూలు ఇచ్చి, శుభాకాంక్షలు చెప్పడం మాత్రమే కాదు… వారు చెప్పిన మంచి మాటలను జీవితంలో ఆచరించడం ద్వారా వారికి నిజమైన గౌరవం ఇవ్వాలి.
చివరిగా ఒక మాట…
“గురువు వెలిగించే జ్ఞానదీపం
ఒక విద్యార్థి జీవితాన్నే కాదు…
ఒక కుటుంబాన్ని, ఒక సమాజాన్ని, చివరికి ఒక దేశాన్ని కూడా వెలిగిస్తుంది.”
అలాంటి గొప్ప గురువులందరికీ మరోసారి నా హృదయపూర్వక వందనాలు.
అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
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