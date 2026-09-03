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ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజు ఇలా స్పీచ్ ఇవ్వండి.. మైక్ పట్టుకుంటే చప్పట్లే చప్పట్లు..!!

Happy Teachers Day Speech 2026: పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రోజున వేదికపై నిలబడి అందరినీ ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడటం ప్రతి విద్యార్థి కల. సరైన పదాలు, చక్కని భావాలు ఉన్న ప్రసంగం మాత్రమే శ్రోతలను, ఉపాధ్యాయులను మెప్పిస్తుంది. మీరు వేదికపైకి వెళ్లి మైక్ పట్టుకోగానే ప్రతి ఒక్కరూ మంత్రముగ్ధులై, నిరంతరం చప్పట్లతో మిమ్మల్ని అభినందించేలా చేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రసంగం మీ కోసం ఇక్కడ ఉంది. ఈ స్పీచ్‌లోని ప్రతీ మాట గురువుల పట్ల మీకున్న గౌరవాన్ని స్పష్టంగా చాటిచెబుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:59 PM IST
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజు ఇలా స్పీచ్ ఇవ్వండి.. మైక్ పట్టుకుంటే చప్పట్లే చప్పట్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజు ఇలా స్పీచ్ ఇవ్వండి.. మైక్ పట్టుకుంటే చప్పట్లే చప్పట్లు..!!
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