Thalassotherapy: ఆరోగ్య రహస్యాలు సముద్రంలోనే- థలాసోథెరపీ కథ..!!

Thalassotherapy: సముద్రపు నీరు ఆరోగ్యం కోసం ఉపయోగించే ఒక పాత పద్ధతి. దీన్ని ఒకప్పుడు గ్రీకులు, రోమన్లు, ఈజిప్షియన్లు వాడారు. ఇప్పుడు ఈ పద్ధతి  థలసోథెరపీ అనే పేరుతో తిరిగి పాపులర్ అవుతోంది. ఇది సముద్రపు నీటిని అక్కడ వాతావరణాన్ని అలాగే సముద్రం నుండి వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ని వాడుతుంది. ఇది ఒక నాచురల్ చికిత్స అని చెప్పవచ్చు. ఈ థెరపీ ఈ మధ్యకాలంలో యూరప్‌లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. అయితే ఇతర దేశాలు సైతం ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 21, 2025, 02:32 PM IST

థలసోథెరపీ పదం 1865లో ఫ్రెంచ్ ఫిజిషియన్ జాక్వెస్ డి లా బొన్నార్డియర్ పెట్టారు. కానీ ఈ పద్ధతి చాలా పురాతనమైనది. ఇది హైడ్రోథెరపీ అనే పద్ధతిని ఫాలో అవుతుంది. హైడ్రోథెరపీని 1829లో ఆస్ట్రియన్ డాక్టర్ విన్సెంట్ ప్రిస్నిట్జ్ ఒక ఫార్మల్ విధానంగా చేశారు. బొన్నార్డియర్ వేడి చేసిన సముద్రపు నీటి ఉపయోగాలపై ఫోకస్ చేశారు. ఈ వేడి నీరు చర్మం ద్వారా శరీరంలోకి ముఖ్యమైన మినరల్స్ అబ్సార్బ్ చేసుకోవడానికి సాయం చేస్తుందని ఆయన నమ్మేవారు. ఆ విధంగా 1865లోనే ఈ థలసోథెరఫీ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. 

Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

థలసోథెరపీ ఎలా పని చేస్తుందంటే? 
శరీరంలోని మినరల్స్ బ్యాలెన్స్ ని సముద్రం నుండి వచ్చే మినరల్స్ తిరిగి ఇస్తాయి. ఇది థలసోథెరపీ ముఖ్య సూత్రం. సముద్రపు నీటిలో సోడియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, కాల్షియం లాంటి ఎన్నో మినరల్స్ ఉంటాయి. వాటి ఎఫెక్టివ్‌నెస్ పై స్టడీస్ తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఆ మినరల్స్ చర్మం గుండా లోపలికి వెళ్ళి కణాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని సిద్ధాంతం చెబుతుంది.

ఈ థెరపీలో చాలా రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. సముద్రపు నీటితో స్నానం చేయవచ్చు. నీటిలో ఎక్సర్‌సైజులు చేయవచ్చు. అల్గే, మడ్ ప్యాక్స్ వాడవచ్చు. అలాగే సముద్రపు గాలి పీల్చడం (ఇన్హలేషన్ థెరపీ) వల్ల శ్వాస వ్యవస్థకు మంచి జరుగుతుందని నమ్ముతారు. కొంతమంది ప్రాక్టీషనర్స్ తీర ప్రాంతంలో జీవించమని సలహా ఇస్తారు. మరికొందరు కెల్ప్, స్పిరులినా లాంటి సముద్రపు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్తారు.

ప్రయోజనాలు ఇవే: 

-థలసోథెరపీ వల్ల కింద పేర్కొన్న ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

-బ్యాక్ పెయిన్

-ఫైబ్రోమైయాల్జియా

-ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్

-సోరియాసిస్

-స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

సాల్ట్ వాటర్‌లో కదలిక సులభం. దీని వల్ల ఎముకలు, కీళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఈ ప్రయోజనాలు దీని వల్ల మరింత పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు. అయితే మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ జాగ్రత్తగా ఉండమని చెబుతారు. ప్రొఫెషనల్ స్పాలో ప్రమాదాలు చాలా తక్కువ. కానీ ప్రత్యేక టబ్స్, పూల్స్ లో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. వేడి నీరు బ్లడ్ ప్రెషర్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. దాని వల్ల స్పృహ కోల్పోవచ్చు. అందుకే సూపర్ విజన్ తప్పనిసరి. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు ఈ థెరపీ ప్రారంభించే ముందు తప్పకుండా డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అన్ని ఆరోగ్య విషయాలు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

 

thalassotherapy benefitsocean therapy for healththalassotherapy spa treatmentsseawater therapy usesthalassotherapy skin care

