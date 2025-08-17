Packaged Foods: మీ ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ వెనుక దాగున్న చేదు నిజాలెన్నో..!!

Packaged Foods: టమాటో కెచప్.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడి తింటుంటారు. నేడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో సాధారణ ఆహార పదార్థంగా మారిపోయింది. పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా స్పైసీ ఫుడ్ ఉంటే చాలు..టమోటో కెచప్ లేదా అని అడుగుతుంటారు. అయితే టమాటో కెచప్ వెనకున్న అసలు నిజం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. అవును.. మనం షాపులో ప్యాకేజింగ్ మీద తళతళమని మెరిసే ఎర్రటి టమటో సాస్ ఫొటోలు చూస్తే..."వావ్… ఇది ప్యూర్ టమాటోస్తోనే చేసినదే" అని భ్రమ పడుతుంటాం. కానీ రియాలిటీ కొంచెం డిఫరెంట్. బర్గర్, పిజ్జా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, సమోసా…వీటిని టమటో కెచప్ తో తింటే ఆ టేస్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది. అందుకే మనం దాదాపు రోజువారీగా టమటో సాస్ ను ఉపయోగిస్తుంటాం. కానీ ఇది నిజంగా హెల్తీనా? కాదా అనే సంగతి తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా కెచప్ ప్రకటనలలో.. ప్యాకేజింగ్ మీద ఎర్ర టమాటోలు చూడగానే ఆకట్టుకుంటాయి. ఎర్రటి టమాటో సాస్ ను చూస్తే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. నిజంగా ఈ సాస్ ను ఎర్రటి టమాటోలతోనే తయారు చేశారన్న భావన మనలో కలుగుతుంది. కానీ దీని వెనక ఉన్న అసలు వాస్తవం వేరు. ఈ సాస్లో కేవలం టమాటోలు మాత్రమే కాకుండా మరిన్ని రసాయనాలు కలుపుతారు. ముఖ్యంగా అధిక మొత్తంలో చక్కెర, ఉప్పు, కృతిమ రంగులు ఉంటాయి. అయితే టమటా సాస్ చిక్కగా, ఎర్రగా కనిపించేందుకు అందులో E415 (Xanthan Gum) లాంటి కెమికల్ ను కలుపుతారు. ఈ కెమికల్ నీటిని కూడా జెల్లా చిక్కగా మార్చగలదు. కెచప్ చిక్కదనం కోసం E415 వంటి రసాయన గట్టిపడటానికి ఉపయోగిస్తుంది.
అధిక చక్కెర, ఉప్పు, రసాయనాల కారణంగా టమాటో కెచప్ కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన రసాయనాన్ని కలిపిన టమటో కెచప్ క్రమం తప్పకుండా అధిక మొత్తంలో తీసుకోవడం వల్ల ఊబకాయం, రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఇందులో ఉండే కృత్రిమ పదార్థాలు, రంగులు దీర్ఘకాలంలో శరీరానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉంటుందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు టమాటో కెచప్ను తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. వీలైతే ఇంట్లోనే తాజా టమాటోల నుండి ఆరోగ్యకరమైన కెచప్ను తయారు చేసుకోవడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు. ఇది రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతిసారి కెచప్ బాటిల్ తీసుకునే ముందు.. దానిలో ఉన్న పదార్థాలను ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి.
అందుకే టమాటో కెచప్ కోసం దుకాణాలపై ఆధారపడటం కంటే, ఇంట్లోనే సహజమైన టమాటాలను కొని కెచప్ తయారు చేసుకోవడం ఎంతో మంచిది. దీనివల్ల మనం వాడే పదార్థాలపై పూర్తి నియంత్రణ ఉంటుంది. బయట దొరికే కెచప్లో ఉండే అధిక చక్కెర, ఉప్పు, కృత్రిమ రంగులు, E415 వంటి రసాయన గట్టిపడటానికి బదులు, ఇంట్లో చేసుకునే కెచప్లో తాజా టమాటాలు, కొద్దిగా ఉప్పు, చక్కెర, సుగంధ ద్రవ్యాలు మాత్రమే వాడతాము. ఈ విధంగా మన కుటుంబ ఆరోగ్యానికి హానికరం కాని, రుచికరమైన, పోషక విలువలున్న కెచప్ను అందించవచ్చు. కేవలం టమోటా కెచప్ ఒక్కటే కాదు ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్స్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా కెమికల్స్ ను ఉపయోగించి తయారు చేస్తుంటారు. వీటిని తినడానికి రుచిగానే అనిపించినా..ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
