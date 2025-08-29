Aspergillus: రెక్కలు విప్పుతున్న కొత్త శత్రువు.. పశువులపై విరుచుకుపడే వింత జీవి..!!

Aspergillus: ఒక శ్వాసలో ఓ భయం దాక్కుంది... మనకు తెలియని విధంగా, మన చుట్టూ ఏదో కదులుతోంది. అది మన ఊపిరిలోకి వస్తోంది.. మన చర్మంపై నిలుస్తోంది.. మన జీవాన్ని నెమ్మదిగా మింగుతోంది. ఇది జలుబు కాదు.. జ్వరం కాదు.. కోవిడ్ అంతకన్నా కాదు... ఇది ఒక కొత్త భయం..! అవును..! మరొక మహమ్మారి మళ్లీ పిలుస్తోంది. ప్రపంచం ఇంకా గత వైరస్ కాటు నుంచి కోలుకోకముందే.. మరొక తుఫాను పాదాలు మోపుతోంది. ఇది ఓ ఊహ కాదు.. ఓ కల కాదు.. ఇది శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరిక. ఇది నిజంగా వస్తోంది. భూమి వేడి పెరుగుతుండగానే.. ఇది రెక్కలు తీసుకుంటోంది. మీరెప్పుడైనా 'ఆస్పర్జిల్లస్' అనే పేరు గురించి విన్నారా? ఇప్పుడీ పేరే కొత్త భయాలకు కారణం..!
మాంచెస్టర్ యూనివర్సిటీకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు చేసిన అధ్యయనం ప్రకారం.. ఆస్పర్జిల్లస్ అనే ఫంగస్ ఇప్పుడు ప్రపంచానికి పెనుముప్పుగా మారుతోంది. ఇది కేవలం ఓ సాధారణ శిలీంధ్రం కాదు.. ఇది మనుషులతో పాటు పశువులు, పంటలపైనా విరుచుకుపడే సామర్థ్యమున్న జీవి. ఈ ఫంగస్ భూమిపై చాలా చోట్ల విస్తరించిపోయింది. ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండటంతో ఇది మరింత బలపడుతోంది.. కొత్త ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశాలూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ శిలీంధ్రం ఇప్పుడు ఉత్తర అమెరికా, యూరోప్, చైనా, రష్యా లాంటి దేశాల్లోకి ప్రవేశించనుంది. ఇది గాలిలో ఊయలాడే సూక్ష్మ రేణువుల రూపంలో మన ఊపిరిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
ఆరోగ్యవంతులైన మనుషులు దీన్ని ఎదుర్కోవచ్చేమో కానీ.. ఆస్తమా, ఫైబ్రోసిస్, COPD లాంటి శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు ఉన్నవారు, క్యాన్సర్ చికిత్స తీసుకుంటున్నవారు, అవయవ మార్పిడి చేసినవారు దీని వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నారు. ఒక్కసారి మన శరీరం దీన్ని తట్టుకోలేకపోతే.. ఈ శిలీంధ్రం మన శ్వాసనాళాల్లో పెరుగుతూ, నెమ్మదిగా లోపలినుంచి శరీరాన్ని తినడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది 'ఆస్పర్జిల్లోసిస్' అనే జబ్బుకు దారితీస్తుంది. ఇది బయటకు కనిపించని వ్యాధి. జ్వరం, దగ్గు లాంటి సాధారణ లక్షణాలతో కనిపించే ఈ వ్యాధి అసలు విషయం తెలుసుకునేలోపే ప్రాణాల్ని అపహరిస్తుంది. మరీ భయానకమైన విషయం ఏంటంటే.. దీన్ని పూర్తిగి అరికట్టే మెడిసిన్స్ కూడా లేవు.
అంతే కాదు.. ఆస్పర్జిల్లస్ ఫ్లావస్ అనే రకం పగలు వేడి, రాత్రి తేమ ఉండే ప్రదేశాల్లో విస్తరిస్తుంది. ప్రపంచం బొగ్గు, నూనె వంటి ఇంధనాలను కాలుస్తూనే ఉంటే, ఇది తన పరిమితిని 16 శాతం వరకు పెంచుకుని మరిన్ని ప్రాంతాల్లో విస్తరించనుంది. ఈ రకం కేవలం మన శరీరాన్ని కాదు, మన ఆహారాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుంది. ఇది పంటల్లోకి చేరి, వాటిని నశింపజేసి భవిష్యత్తులో ఆహార భద్రతకు ముప్పుగా మారనుంది. ఇక ఇంతటి ముప్పు ముంచుకొస్తున్నా.. వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా లాంటి వాటితో పోలిస్తే ఫంగస్లపై పరిశోధన చాలా తక్కువ స్థాయిలో జరుగుతోంది.
ఇంతటి భయం చుట్టుముట్టినా.. మనం ఇంకా నిద్రలోనే ఉన్నాం. ఫంగస్ అన్న పదం మనకు బరువు లేని మాటగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు అదే మాట ప్రాణభయాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రభుత్వాలు, ఆరోగ్య సంస్థలు వైరస్లపై యుద్ధం చేస్తున్నాయి కానీ.. ఫంగస్లపై మాత్రం దృష్టి మళ్లించడం లేదు. అసలు ఇంతటి ప్రమాదాన్ని మనం గుర్తించకపోవడమే అసలైన ప్రమాదం. ఇప్పటికైనా మేలుకోవాలి. ఇది కల కాదు, సినిమా సన్నివేశం కాదు. 'ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్' లాంటి సీరీస్లలో చూపిన కల్పిత ఫంగస్ ప్రపంచాన్ని ఎలా తినేసిందో చూశాం.
కానీ ఇప్పుడు అదే జీవం మనం ఊహించని రీతిలో మన ముందుకు వచ్చేస్తోంది. మన ఊపిరిలోకి చేరి, మన జీవితాలను ముదురు నీడలా చుట్టేస్తోంది. ఇది నిస్సహాయత చూపించే వైరస్ కాదు.. ఇది మనపై ప్రశ్నలు వేయించే జీవం. మన ఆరోగ్య వ్యవస్థపై, మన పరిశోధనలపై, మన అవగాహనపై.. ఇది కదిలించే ప్రశ్న. దీనికి సమాధానం ఇప్పటికైనా మనం వెతకాలి. లేకపోతే రేపు మన ఊపిరిలో నిశ్శబ్దంగా పెరిగే ఈ భయం, మన ఆధునికతకే పాతాళం తవ్వుతుంది. ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉన్నది ఒకే ఒక్క మార్గం.. అవగాహన...! ఈ ముప్పు గురించి తెలుసుకోవాలి, ఇతరులతో పంచుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు స్పందించేలా చేయాలి. ఆస్పర్జిల్లస్ అన్న ఈ మృత్యుపాశాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సమయం తక్కువ... కానీ అవకాశాలు ఇంకా ఉన్నాయి.
