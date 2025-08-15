Fatty Liver: ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి ఉంటే ఆ క్యాన్సర్ పక్కా.. మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నారా?

Liver Cancer Due to Fatty Liver: చాలా మంది ఫ్యాటీ లివర్ చాలా తేలికగ్గా తీసుకుంటారు. కానీ ఈ పొరపాటు చేయకూదని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఎందుకంటే ఫ్యాటీ లివర్ రోగుల్లో లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం వేగంగా పెరుగుతోంది. తాజా అధ్యయనం ప్రకారం లివర్ చక్రాన్ని విచ్చిన్నం చేసి నేరుగా లివర్ క్యాన్సర్ చేరుకుంటుంది. లివర్ ను ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశంలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు జీర్ణక్రియ సరిగా లేకపోవడం.. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. లివర్ హెల్త్ పై తాజా అధ్యయనం జరిపిన పరిశోధనలో దిగ్బ్రాంతికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చాలా కాలంగా లివర్ లో పేరుకుపోయిన కొవ్వు క్రమంగా క్యాన్సర్ రోగులుగా మారుస్తోందని వెల్లడించింది. మీకు లివర్ సమస్యలు ఉన్నట్లయితే.. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది సిర్రొసిస్, చివరకు క్యాన్సర్ కు దారి తీస్తుంది. ఈ చక్రాన్ని విచ్చిన్నం చేస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అధ్యయనంలో చేర్చిన రోగులలో మూడింట ఒక వంతు మందిలో సిర్రోసిస్ కాకుండా కొవ్వు కాలేయం తర్వాత క్యాన్సర్ నేరుగా అటాక్ చేస్తున్నట్లు పరిశోధనలో వెల్లడయ్యింది. సమస్య ఏమిటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా 9 లక్షల కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇది 2050 నాటికి 15 లక్షలకు పైగా పెరుగుతుందని అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 లక్షల మంది కాలేయ క్యాన్సర్తో మరణిస్తున్నారు. లాన్సెట్ నివేదిక ప్రకారం కాలేయ క్యాన్సర్ కారణంగా 60శాతం మరణాలను నివారించవచ్చని పేర్కొంది. కాలేయాన్ని ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు:
-కడుపు నొప్పి
-అలసట-బలహీనత
-చర్మం, కళ్ళు పసుపు రంగులోకి మారడం
-పాదాలు, చీలమండలు, ఉదరంలో వాపు
-ఆకలి లేకపోవడం
-వాంతులు అవుతున్నట్లు అనిపించడం
లివర్ క్యాన్సర్ను ఎలా నివారించాలి?
4 ప్రధాన కారణాలను నియంత్రించడం ద్వారా కాలేయ క్యాన్సర్ సమస్యను తగ్గించవచ్చని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. దీనివల్ల మరణ ప్రమాదాన్ని 60శాతం తగ్గించవచ్చని పేర్కొన్నారు. మొదటిది హెపటైటిస్-BC ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం.. రెండవది, కాలేయానికి శత్రువు అయిన మద్యపానాన్ని తగ్గించడం. . మూడవది, ఊబకాయం.. నాల్గవది, కాలేయాన్ని దెబ్బతీసే మధుమేహం.
లివర్ వ్యాధులను ఎలా నివారించాలి?
మీరు ఫ్యాటీ లివర్ లేదా ఏదైనా లివర్ సమస్యను నివారించాలనుకుంటే.. ముందుగా మీ ఆహారంలో వేయించిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం తగ్గించండి. స్పైసీ ఫుడ్ జోలికి వెళ్లకూడదు. కొవ్వు పదార్థాలను తక్కువగా తీసుకోవాలి. జంక్ ఫుడ్ కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ధూమపానం, ఆల్కాహల్, చక్కెర పదార్థాలు మీ డైట్లో లేకుండా చూసుకోవాలి. లివర్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలనుకునే వారు తమ ఆహారంలో సీజనల్ పండ్లు, తృణధాన్యాలు, తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవాలి.
మీకు అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఊబకాయం, డయాబెటిస్, థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారికి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటుంది. స్లీప్ అప్నియా , అజీర్ణంతో బాధపడేవారికి కూడా ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నట్లు పరిశోధనల్లో గుర్తించారు.
